Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це узгодження інтересів на перше місце — перед прибутком. Щоб досягти нашої місії, ми повинні охоплювати та цінувати багато різних точок зору, голосів та досвіду, які утворюють повний спектр людства. Наші інвестиції в різноманітність, справедливість та інклюзивність тривають, реалізуються через широкий спектр ініціатив, які захищаються та підтримуються керівництвом. У OpenAI ми віримо, що штучний інтелект має потенціал, щоб допомогти людям вирішувати величезні глобальні виклики, і ми хочемо, щоб переваги ШІ були широко поширені.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки й інструменти для розподілених обчислень. Одним із таких сервісів є Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), який дозволяє користувачам мати у своєму розпорядженні віртуальний кластер комп’ютерів, доступний постійно через Інтернет. Версія віртуальних комп’ютерів від AWS емулює більшість атрибутів реального комп’ютера, включаючи апаратні центральні процесори (CPU) і графічні процесори (GPU) для обробки; локальна/RAM пам'ять; накопичувач на жорсткому диску/SSD; вибір операційних систем; мережа; і попередньо завантажене прикладне програмне забезпечення, таке як веб-сервери, бази даних і система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Технологія AWS реалізована на серверних фермах по всьому світу та підтримується дочірньою компанією Amazon. Комісія базується на комбінації використання (відома як модель «оплата за ходом»), апаратного забезпечення, операційної системи, програмного забезпечення або мережевих функцій, вибраних абонентом, необхідної доступності, резервування, безпеки та параметрів обслуговування. Абоненти можуть заплатити за один віртуальний комп’ютер AWS, виділений фізичний комп’ютер або їх кластери. У рамках угоди про підписку Amazon забезпечує безпеку систем передплатників. AWS працює в багатьох глобальних географічних регіонах, включаючи 6 у Північній Америці. Amazon продає AWS передплатникам як спосіб отримання великомасштабної обчислювальної потужності швидше та дешевше, ніж створення реальної фізичної серверної ферми. Усі послуги виставляються на основі використання, але кожна послуга вимірює використання різними способами. Станом на 2017 рік AWS володіє домінуючими 34% усіх хмар (IaaS, PaaS), тоді як наступні три конкуренти Microsoft, Google і IBM мають 11%, 8%, 6% відповідно, відповідно до Synergy Group.
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Roboflow, щоб керувати даними зображень, анотувати та маркувати набори даних, застосовувати попередню обробку та доповнення, конвертувати формати файлів анотацій, навчати модель комп’ютерного бачення одним клацанням миші та розгортати моделі через API або на межі.
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки за допомогою штучного інтелекту за лічені секунди з Jammable із сотнями завантажених спільнотою голосових моделей штучного інтелекту, доступних для творчого використання вже зараз!
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекладає текст і може конвертувати ваш голос штучного інтелекту до 100 мовами. Resemble Fill — це наша функція генеративної заливки (аудіозапис), яка дає змогу змінювати наявне мовлення за допомогою клонованого штучного інтелекту голосу. Заливку можна використовувати для перегляду програмної аудіореклами, вставки динамічної потокової реклами (SAI), голосових помічників тощо. Нещодавно ми виграли нагороду Webby Award 2023 за «Найкраще використання голосових технологій» за внесок нашого голосового штучного інтелекту в «Щоденники Енді Ворхола», номінованого на премію Netflix. Разом із Netflix ми співпрацюємо з Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures тощо.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій інтеграції та управлінню даними ми дозволяємо підприємствам створювати набори даних і успішні конвеєри машинного навчання. Співпрацюйте з експертами SuperAnnotate і професійно керованим персоналом анотацій, який допоможе вам швидко надати високоякісні дані для створення найефективніших моделей.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — це веб-програмне забезпечення для розпізнавання мовлення та перекладу голосу, яке включає автоматичну пунктуацію, автоматичне збереження, мітки часу, можливість редагування в тексті, транскрипцію аудіофайлів, параметри експорту тощо. * Speechlogger — це інструмент, розроблений для автоматичного створення субтитрів у реальному часі та перекладу виступів, зустрічей або подій із додатковими функціями, такими як автоматична пунктуація, ідентифікація мовця та аналіз настроїв. * Рецензенти високо цінують здатність Speechlogger точно транскрибувати мову навіть у шумному середовищі, його зручний дизайн і унікальні функції, такі як автоматична пунктуація, ідентифікація мовця та аналіз настроїв, які, на їхню думку, перевершують деякі платні інструменти транскрипції. * Користувачі стикалися з такими проблемами, як оголошення, що впливали на продуктивність у безкоштовній версії, періодичні помилки в перекладі, менша точність під час транскрипції менш поширених наголосів, відсутність голосових елементів керування та неправильне тлумачення в інструментах аналізу настроїв і моделювання тем.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіночі, небінарні), віковою категорією, роками та расою. Створення графіків відвідуваності та аналітики. Обличчя можна отримати за допомогою + імпорту зображень + імпорту відео + веб-пошуку (FB, LinkedIn, Instagram) + імпорту папок + веб-камери та IP-камер + IOT і камер безпеки. + USB ключі та зовнішні пристрої FaceMRI використовує потужність розпізнавання обличчя, щоб розблокувати аналітичні дані із зображень і відео. Користувачі можуть завантажити програму на свій Mac або ПК і імпортувати зображення та відео. Він витягуватиме обличчя та людей із відео та зображень, користувачі можуть додавати обличчя клієнтів і створювати власні звіти. Крім того, співробітники можуть створювати демографічні діаграми на основі віку, статі та раси з відео та бачити, хто ваші клієнти. FaceMRI також має технологію пошуку людей, тому користувачі можуть створювати спеціальні звіти. Співробітники можуть відстежувати присутність на дзвінках Zoom, хто був на дзвінку компанії, а хто відсутній. Співробітники можуть підключатися до веб-камер, камер безпеки та камер Інтернету речей, щоб відстежувати, хто входить у ваш бізнес. FaceMRI створює персональні звіти з відеоканалів, щоб користувачі могли відстежувати, хто входить у ваш бізнес.
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів, виступів у прямому ефірі, Notta інтегрується з провідними платформами для відеоконференцій, зокрема Zoom, Microsoft Teams і Google Meet, для створення автоматизованих нотаток зустрічі. Це також дозволяє користувачам переглядати, шукати, редагувати, експортувати та ділитися стенограмами з членами команди для безперебійної співпраці. Notta дає вам змогу максимізувати цінність кожної розмови.
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який бренд, дають змогу командам створювати персоналізований вміст у великих масштабах — не потрібні навички дизайну чи редагування. Крім того, завдяки швидкому рендерингу та безпеці найвищого рівня Hour One виділяється як найкраща операційна система для вмісту, розроблена для корпоративних потреб. Те, на що раніше були потрібні місяці, тепер займає лише хвилини та сприяє більшому залученню... Працюйте розумніше, а не складніше з Hour One і створюйте персоналізовані бізнес-відео, які створюють ефект. * HourOne — це інструмент для створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, вибір голосів і символів, швидкий процес і час завантаження, а також підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як роботизована функція тексту для розмови, обмежені параметри аватарів, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільне завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в області штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати людське мовлення в текст незалежно від демографічної групи, віку, статі, акценту, діалекту чи місця розташування в режимі реального часу та на записаних носіях. Поєднуючи ці стенограми з найновішими можливостями мовлення на основі ШІ, компанії створюють продукти, які використовують резюме, теми, настрої, розділи, переклад тощо. Speechmatics щомісяця обробляє понад 300 років транскрипції по всьому світу 50 мовами. Будучи піонером машинного навчання в розпізнаванні мовлення, його нейронні мережі враховують акустику, мови, діалекти, кількох мовців, пунктуацію, використання великих літер, контекст і неявні значення. Штаб-квартира Speechmatics розташована в Кембриджі, Великобританія, а також офіс у Нью-Йорку. Speechmatics є зареєстрованою торговою маркою.
Altered
altered.ai
Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитися. Відчуйте потужність нашого інструменту на основі штучного інтелекту, оскільки він миттєво перетворює ваші вимовлені слова на стисле та інформативне резюме.
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різних налаштуваннях, від індивідуальних розмов до командних зустрічей і кол-центрів. Окрім шумопоглинання, Krisp також пропонує стенограми зустрічей у реальному часі, що покращує доступність і допомагає вести записи. Крім того, він має можливість генерувати стислі нотатки та підсумки наради, фактично слугуючи помічником на нарадах зі штучним інтелектом. Ще одна важлива функція Krisp — функція запису зустрічей, яка автоматично записує віртуальні зустрічі в усіх комунікаційних програмах. Спеціально для середовища колл-центру Krisp надає функцію локалізації акцентів AI, яка перетворює акценти агентів у режимі реального часу відповідно до рідного акценту клієнтів для чіткішого спілкування. Він також надійно транскрибує розмови агентів і клієнтів у режимі реального часу. Сервіси програми можна інтегрувати в різні продукти за допомогою наданого SDK для розробників. Як багатофункціональний інструмент штучного інтелекту, Krisp обслуговує широке коло користувачів, включаючи окремих осіб, фрілансерів, гібридні робочі групи, групи продажів, професійні служби та кол-центри.
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново винаходить диктант для медичних працівників. Незалежно від того, чи працюєте ви у ветеринарії чи медицині, Talkatoo — це програмне рішення для перетворення мови в текст. Talkatoo сумісний як з Windows, так і з Mac, працює в будь-якому полі, яке можна вводити (включаючи PIM та EHR), і дуже простий у використанні. * Talkatoo — це рішення для настільного диктування, призначене для клінічного використання, зосереджене на перетворенні мови в текст, включаючи спеціальні словники та медичні терміни. * Рецензенти високо цінують здатність Talkatoo точно перетворювати мову в текст, включаючи складні медичні терміни, а також її зручний інтерфейс, який допомагає підвищити ефективність і продуктивність створення медичних записів. * Рецензенти відзначили, що Talkatoo може працювати повільно під час обробки великої кількості інструкцій, час від часу має труднощі з розпізнаванням конкретних, менш поширених термінів, а відповідь служби підтримки клієнтів може затримуватися.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detector — це інструмент, призначений для розрізнення голосів, згенерованих комп’ютером, від реальних людських голосів, спеціально для бізнес-випадків використання, забезпечуючи автентичність вмісту та надійне звітування під час взаємодії з клієнтами. * Рецензенти високо оцінюють реалізацію програмного забезпечення для захисту від аудіоманіпуляцій і голосового шахрайства, простоту використання, швидку обробку та здатність легко обробляти широкий спектр форматів аудіофайлів без будь-яких проблем. * Користувачі згадували такі обмеження, як система, яка вимагає, щоб аудіофайли тривали щонайменше 8 секунд і не містили фонової музики, час від часу помилково ідентифікувала справжні голоси як фальшиві та навпаки, а також обмежені можливості інтеграції програмного забезпечення.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai – це компанія з пошуку відео, яка розробляє вдосконалений штучний інтелект для організації світового відео.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навчання, оцінюйте якість моделі, точно налаштовуйте моделі та багато іншого в одній простій у використанні платформі. * Анотування. Ефективно позначайте будь-яку візуальну модальність і керуйте великомасштабними групами анотацій за допомогою настроюваних робочих процесів і інструментів контролю якості. * Активний – тестуйте, перевіряйте та оцінюйте свої моделі та поверхню, керуйте та визначайте пріоритети для найцінніших даних для маркування, щоб підвищити продуктивність моделі. * Apollo – тренуйте, налаштовуйте та керуйте власними та базовими моделями в масштабі для виробничих додатків ШІ. * Прискорення – спеціалізовані послуги маркування за запитом, які допоможуть вам масштабуватись. Encord користується довірою команд-новаторів штучного інтелекту в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo та багатьох інших глобальних компаній.
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі робочу силу CloudFactory з провідною технологією маркування за допомогою штучного інтелекту, яка генерує високоякісні мічені дані в 5 разів швидше, ніж маркування вручну. Платформа Hasty надає все необхідне для переходу від необроблених зображень і відео до моделей, готових до виробництва.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Програмне забезпечення NV5 Geospatial є частиною NV5. Ми створюємо програмні продукти, які допомагають професіоналам у різних галузях отримувати доступ, аналізувати та обмінюватися всіма типами даних і зображень. Зрозумійте світ навколо себе Сьогодні дані дистанційного зондування використовуються для прийняття важливих рішень, відкриття та кращого розуміння світу навколо нас. Різноманітні типи даних, від повітряних і супутникових зображень до неоптичних даних, таких як LiDAR і SAR, експоненціально зростають у доступності та використанні. Дані дистанційного зондування, незалежно від того, чи використовуються вони автономно чи об’єднані разом для повнішої картини географічного регіону, переміщують професіоналів у різних галузях і дисциплінах у нову еру більш обґрунтованого прийняття рішень. NV5 Geospatial є провідним постачальником програмних засобів, розроблених, щоб допомогти вам отримати необхідну інформацію з даних дистанційного зондування. Ми надаємо науково перевірені технології, необхідні для прийняття точних обґрунтованих рішень за допомогою зображень і даних дистанційного зондування. Незалежно від того, чи потрібно вам визначити ступінь шкоди від стихійного лиха чи забезпечити безпечну військову операцію, наші продукти нададуть вам критичну геопросторову обізнаність.
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспортів і ідентифікаційних карток, модерацією вмісту, розпізнаванням обличчя, оптичним розпізнаванням символів і багатьма іншими кінцевими точками API.
Picture to Text
picturetotext.info
Їх конвертер зображення в текст робить конвертацію зображень у редагований текст простим і ефективним. Незалежно від того, чи є у вас відскановані документи, рукописні нотатки чи будь-який інший візуальний вміст, їхній інструмент легко впорається з усім. Насолоджуйтесь високою точністю завдяки надійному виділенню тексту з різних типів зображень. Його зручний інтерфейс гарантує, що кожен може використовувати його без будь-яких проблем. Крім того, вони підтримують кілька мов, тож ви можете легко працювати з текстом різними мовами. Однією з визначних функцій є можливість надсилати масові зображення, що економить ваш час під час обробки великих обсягів даних. Вони також підтримують кілька форматів зображень, що робить його універсальним для будь-якого проекту. Найкраще те, що їх інструмент абсолютно безкоштовний у використанні. Завдяки конвертеру фотографій у текст ви можете: * Економте час, легко перетворюючи зображення на текст * Підвищення продуктивності завдяки швидким і точним результатам * Спростіть свій робочий процес за допомогою інструменту, який простий у використанні Розкрийте потенціал вашого візуального вмісту за допомогою нашого високоточного, багатомовного та універсального конвертера зображення в текст.
Deepgram
deepgram.com
Deepgram є основоположною компанією штучного інтелекту, яка прагне зрозуміти людську мову. Ми надаємо будь-якому розробнику доступ до найдосконалішої транскрипції та розуміння мовлення ШІ за допомогою лише виклику API. Наші моделі забезпечують найшвидшу та найточнішу транскрипцію разом із такими контекстними функціями, як резюмування, аналіз настроїв і визначення теми. Крім того, розробники можуть: * Обробляйте пряму трансляцію або попередньо записане аудіо * Транскрибуйте десятками мов * Навчання спеціальних моделей для унікальних випадків використання * Доступ до глибокого NLU за допомогою єдиного API * Створюйте будь-яку мову програмування за допомогою наших SDK * Розгортання локально або в керованій хмарі DG * Отримайте масштабовану інформацію GPU для навчання та висновків Deepgram є гордим партнером NVIDIA та компанії Y Combinator, і нещодавно ми завершили проект серії B вартістю 72 мільйони доларів, щоб визначити майбутнє розуміння мовлення ШІ, що зробило нас найбільш фінансованою компанією мовного ШІ на своєму етапі. Партнер NVIDIA та компанії Y Combinator.
ArtPro
artpro.com
ArtPro — це програмне забезпечення для керування інвентаризацією творів мистецтва, призначене для каталогізації, архівування, відстеження, обміну та зберігання творів мистецтва в Інтернеті.
Kukarella
kukarella.com
Зробіть голос за кадром із ідеальною чіткістю звуку, темпом, інфікацією та вимовою. На Kukarella ви можете спробувати найкращі нейронні голоси ШІ. Усі комерційні права включені. Kukarella пропонує доступ до понад 800 голосів штучного інтелекту 130 мовами та акцентами, які підходять для комерційного використання в будь-якому з наших платних планів. Крім озвучення, ви можете використовувати інструмент Dialogues AI для створення діалогів або перекладати та дублювати свій текст на сотні мов за допомогою інструмента Simdubbing. І це ще не все – ви можете транскрибувати всі види відео, аудіо та відео YouTube, знімати текст із веб-сторінок і розпізнавати текст на зображеннях. Крім того, Kukarella співпрацює з одними з найбільших імен у сфері технологій, як-от Google, Amazon, Microsoft і IBM, тому ви знаєте, що отримуєте найкраще. Багато творчих людей із таких організацій, як Уряд Канади, Salesforce, DHL, McDonald's, Лондонський університет і Daimler-Mercedes, використовують Kukarella для озвучування та транскрипції, тож ви будете у гарній компанії.
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic надає спеціалізовані модулі, включаючи аудіо в текст, мову в текст, розмову в текст і делегування завдань — все це на одній інформаційній панелі. * Лише аудіо: традиційний аудіодиктант, під час якого аудіо записується та надсилається розшифровувачу, який може перебувати будь-де (зокрема, працювати вдома). * Аудіо в текст: цифрове перетворення дозволяє конвертувати голос в текст на льоту. У цьому підході аудіо записується та надсилається на транскрипцію, а аудіо перетворюється на текст, перш ніж досягне транскрибатора. Ми надаємо кілька варіантів завдання, які ви можете вивчити. * Перетворення мовлення в текст: ми також пропонуємо можливість перетворення мовлення в текст у реальному часі. Робочий процес такий самий, як і в інших диктантах, які можна надіслати будь-якому переписувачу. * Розмова до тексту: модуль Dictalogic Conversation — це рішення для перетворення мовлення в текст, яке поєднує в собі розпізнавання мовлення, ідентифікацію мовця та приписування речень кожному мовцю (також відоме як діаризація), щоб забезпечити транскрипцію будь-якої розмови в реальному часі та/або асинхронну транскрипцію. все інкапсульовано в безпечний портал, доступний у будь-який час, 24/7.
Voxpow
voxpow.com
Перетворення мовлення в текст на основі машинного навчання. Прямо на вашому веб-сайті та безкоштовно. Voxpow підтримує вашу глобальну базу користувачів, розпізнаючи понад 100 мов і варіантів.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє творцям перетворювати свої голосові записи та подкасти на персоналізовані відео. За допомогою цього інструменту користувачі можуть легко створювати приголомшливий відеовміст всього за кілька хвилин. Технологія штучного інтелекту, що лежить в основі Jupitrr AI Video Maker, автоматизує процес генерації стокових відео для відео авторів, включаючи відеоматеріали, діаграми, субтитри тощо. Інструмент може похвалитися зручним інтерфейсом, подібним до редагування документа Word, що усуває потребу в складних часових шкалах і робить редагування відео легким. Він пропонує зручний доступ одним клацанням миші до величезної бібліотеки відеозаписів, позбавляючи користувачів від клопоту пошуку потрібного відео. Jupitrr AI Video Maker підтримує кілька мов, включаючи іспанську, хінді, французьку, мандаринську та багато інших, що робить його доступним для широкого кола творців у всьому світі. Окрім стандартних відео, інструмент також надає опції для додавання субтитрів і титрів різних розмірів і стилів. Він навіть містить захоплюючі діаграми, створені штучним інтелектом, призначені для спрощення процесу включення візуальних даних у відео. Jupitrr AI Video Maker має на меті розширити можливості творців, дозволяючи їм зосередитися на своєму творчому баченні замість того, щоб витрачати надмірні зусилля на редагування відео. Завдяки своїй простоті та універсальності Jupitrr AI Video Maker є цінним інструментом для творців контенту, які прагнуть покращити процес виробництва відео.
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt — це відзначений нагородами стартап із розпізнавання мовлення та соціальне підприємство, яке розробило власну технологію автоматичного розпізнавання мовлення (ASR), яка перетворює нестандартні шаблони мовлення в чітке мовлення в режимі реального часу, дозволяючи дітям і дорослим із серйозними порушеннями мовлення та обмеженими можливостями отримувати доступ до основні технології та пристрої з голосовою активацією. Додаток, що підтримує голосове спілкування для людей з нестандартним мовленням. Ви можете використовувати Voiceitt для спілкування за допомогою голосу з іншими та за допомогою пристроїв із голосовою активацією, таких як Alexa!
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакунків за умовчанням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платних приватних пакетів, яка називається реєстром npm.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – платформа Tiny ML без коду. Neuton.AI був розроблений, щоб допомогти користувачам автоматично створювати надзвичайно крихітні оптимальні моделі ML розмір і точність, і вбудовувати їх у будь-який мікроконтролер, навіть із 8-бітною точністю. Моделі Neuton надзвичайно компактні. До 1000 разів: • менший • мають менше коефіцієнтів • продемонструвати швидший висновок у порівнянні з TensorFlow та іншими фреймворками. Наша команда дослідників даних створила унікальну структуру нейронної мережі Neuton, який є «мозком» нашої платформи. Структура базується на принципі створення моделі нейрон за нейроном, що дозволяє користувачам * автоматично створювати моделі оптимальних розмірів і точності * уникайте ручного пошуку параметрів нейронної мережі * виключити необхідність стиснення, квантування та відсікання моделі після її створення * створювати неймовірно компактні моделі, готові для вбудовування в мікроконтролери Моделі Neuton зберігають усі вихідні характеристики без будь-якого зниження точності. Neuton не зменшує розмір моделі після її створення. Скористайтеся нашим сервісом абсолютно безкоштовно Створіть свою першу надзвичайно крихітну модель ML за допомогою Neuton, щоб зробити свій крайовий пристрій інтелектуальним.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io — це сінгапурська глобальна повноцінна комунікаційна платформа та постачальник рішень, який дозволяє розробникам і компаніям надавати своїм споживачам цілісний багатоканальний досвід, використовуючи відео, голос, SMS і WhatsApp API, SDK і рішення з низьким кодом. Підтримуючи команду з понад 50 захоплених технологіями, він розширює можливості компаній зі списку Fortune 500, а також стартапів у всьому світі через свою інтерактивну та дуже привабливу платформу для взаємодії з клієнтами. Заснована в 2017 році, компанія встановила потужну присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, США та Європі, обслуговуючи клієнтів із різних галузей, включаючи охорону здоров’я, телекомунікації, BFSI, освіту, роздрібну торгівлю та електронну комерцію. Вперше в галузі EnableX.io пропонується як хмарна, так і локальна платформа CPaaS. Ця можливість гнучкого розгортання дозволяє нам працювати з телекомунікаційними компаніями та постачальниками послуг, які хочуть запустити CPaaS під своїми брендами як повністю білу пропозицію. Він також задовольняє потреби підприємств, які планують приватне розгортання CPaaS через нормативні вимоги та вимоги до конфіденційності даних, і спільноти розробників у цілому. EnableX.io — це повна служба CPaaS, яка дає можливість компаніям розгортати багатоканальний зв’язок (відео, голос, SMS і обмін повідомленнями) на різних пристроях і платформах. Від особистих чатів до широкомасштабних трансляцій ми робимо комунікації розумнішими, гнучкими та більш особистими, допомагаючи підприємствам залишатися попереду в цифровому світі.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів діяльності. ImageChat Generative AI від Chooch може систематично запитувати дані відео та зображень за допомогою оперативної технології, щоб відстежувати певні візуальні ефекти чи дії та надсилати сповіщення в реальному часі, коли вони виявлені, щоб ініціювати подальші дії. Chooch використовується в багатьох різних програмах, включаючи виявлення роздрібних крадіжок, моніторинг безпеки на робочому місці, виявлення зброї, моніторинг самоконтролю, керування цифровими активами тощо.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міток для зображень, відео та 3D-хмар точок (лідар і RGBD). Segments.ai — це платформа самообслуговування з цільовою підтримкою нашої основної команди інженерів, коли вам це потрібно. * Python SDK, який нарешті має сенс * Документація, щоб налаштування було легким * Самообслуговування за допомогою підтримки лише тоді, коли ви застрягли, щоб ми не сповільнювали вас * Автоматично запускати дії за допомогою веб-хуків * Підключіть свого хмарного постачальника (AWS, Google Cloud, Azure) * Експорт до популярних фреймворків ML (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) Підключіть свою робочу силу або скористайтеся одним із наших партнерів. Наші інструменти керування спрощують позначення та спільний перегляд великих наборів даних.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють над маркуванням зображень, а друга — забезпечити гладкий і зручний інтерфейс для навчання та розгортання моделей глибокої нейронної мережі. Можливість виконувати обидва ці завдання на одній платформі забезпечує перевагу можливості позначати зображення, а потім навчати та вдосконалювати моделі ітеративним способом. SentiSight.ai пропонує такі потужні функції, як: * Маркування зображень. * Розумний інструмент маркування. * Спільні проекти маркування та відстеження часу. * Класифікаційна модель навчання. * Навчання моделі виявлення об'єктів. * Онлайн і офлайн моделі (доступна безкоштовна 30-денна пробна версія). * Попередньо підготовлені моделі. * Пошук схожості зображення.
NoahFace
noahface.com
NoahFace пропонує програмні рішення з можливістю конфігурації, які перетворюють iPad і смартфони на найбільш гнучку, масштабовану та надійну платформу синхронізації на землі. Швидкий, надійний і точний NoahFace пропонує такі сучасні функції, як розпізнавання обличчя, вимірювання температури та алкоголю та багато іншого.
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З коефіцієнтом успіху 99,15% Capsolver може відповідати на понад 10 мільйонів запитів капчі щохвилини. Це означає, що ваша автоматизація або сканування матимуть 99,99% безвідмовної роботи. Ви можете купити пакет captcha, якщо у вас великий бюджет. За найнижчою ціною на ринку ви можете отримати різноманітні рішення, зокрема reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, перетворення зображення в текст тощо. З цією послугою 0,1 с є найнижчою швидкістю, яку будь-коли вимірювали. Тепер CapSolver надає клієнтам послуги розпізнавання зображень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання. Мета їхньої роботи полягає в тому, щоб використовувати штучний інтелект у більшій кількості сфер, розширюючи можливості в технологічно керованих середовищах.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову безпеку за допомогою безперебійного контролю доступу, відкриваючи персоналізований і посилений досвід. Довіртеся Luxand.Cloud, щоб стати лідером у захисті ваших цифрових кордонів із неперевершеною надійністю. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб заново визначити межі безпеки в епоху цифрових технологій. Luxand.cloud підтримує: - Розпізнавання обличчя - Розпізнавання обличчя - Перевірку обличчя - Розпізнавання емоцій - Виявлення орієнтирів обличчя - Виявлення живості - Обрізання обличчя
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