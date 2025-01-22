Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Росія

Enablex.ai

enablex.io

EnableX.io — це сінгапурська глобальна повноцінна комунікаційна платформа та постачальник рішень, який дозволяє розробникам і компаніям надавати своїм споживачам цілісний багатоканальний досвід, використовуючи відео, голос, SMS і WhatsApp API, SDK і рішення з низьким кодом. Підтримуючи команду з понад 50 захоплених технологіями, він розширює можливості компаній зі списку Fortune 500, а також стартапів у всьому світі через свою інтерактивну та дуже привабливу платформу для взаємодії з клієнтами. Заснована в 2017 році, компанія встановила потужну присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, США та Європі, обслуговуючи клієнтів із різних галузей, включаючи охорону здоров’я, телекомунікації, BFSI, освіту, роздрібну торгівлю та електронну комерцію. Вперше в галузі EnableX.io пропонується як хмарна, так і локальна платформа CPaaS. Ця можливість гнучкого розгортання дозволяє нам працювати з телекомунікаційними компаніями та постачальниками послуг, які хочуть запустити CPaaS під своїми брендами як повністю білу пропозицію. Він також задовольняє потреби підприємств, які планують приватне розгортання CPaaS через нормативні вимоги та вимоги до конфіденційності даних, і спільноти розробників у цілому. EnableX.io — це повна служба CPaaS, яка дає можливість компаніям розгортати багатоканальний зв’язок (відео, голос, SMS і обмін повідомленнями) на різних пристроях і платформах. Від особистих чатів до широкомасштабних трансляцій ми робимо комунікації розумнішими, гнучкими та більш особистими, допомагаючи підприємствам залишатися попереду в цифровому світі.