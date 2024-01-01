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Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Кокосові (Кілінг) Острови
Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) є дочірньою компанією Amazon, яка надає платформи хмарних обчислень на вимогу та API для окремих осіб, компаній і урядів на основі розрахункової оплати за використання. Ці веб-сервіси хмарних обчислень надають різноманітну базову абстрактну технічну інфраструктуру та блоки ...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів ке...
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи...
SpeechTexter
speechtexter.com
Конвертер мовлення в текст. Продиктуйте своїм голосом. Безкоштовна веб-програма для введення тексту голосом. Підтримується понад 70 різних мов!
Speechnotes
speechnotes.co
Перетворення мовлення в текст – голосовий набір і транскрипція. Робіть нотатки за допомогою голосу безкоштовно або автоматично транскрибуйте аудіо- та відеозаписи на місці. Безпечний, точний і надзвичайно швидкий.
OpenAI Platform
openai.com
OpenAI – це компанія з дослідження та розгортання штучного інтелекту, яка прагне забезпечити користь усього людства від штучного інтелекту загального призначення. ШІ є надзвичайно потужним інструментом, який повинен бути створений з урахуванням безпеки та потреб людини. OpenAI прагне поставити це уз...
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різ...
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення оцифрування завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіноч...
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI створює власні голоси штучного інтелекту за допомогою власних моделей глибокого навчання, які створюють високоякісний аудіовміст, створений штучним інтелектом, за допомогою синтезу тексту в мовлення та синтезу мовлення. Resemble Localize, наш багатомовний інструмент локалізації, перекла...
Jammable
jammable.com
Створюйте обкладинки за допомогою штучного інтелекту за лічені секунди з Jammable із сотнями завантажених спільнотою голосових моделей штучного інтелекту, доступних для творчого використання вже зараз!
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Rob...
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
npm
npmjs.com
npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакунків за умовчанням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платних ...
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note — це інструмент розпізнавання мовлення на основі штучного інтелекту, який миттєво перетворює промовлене аудіо в текст. Наш інструмент використовує вдосконалену технологію перетворення мовлення в текст, щоб транскрибувати ваші слова у стислі резюме, які ви можете редагувати або ділитис...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який...
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспорті...
AssemblyAI
assemblyai.com
AssemblyAI — це компанія, що займається розробкою мовного штучного інтелекту, яка зосереджена на створенні нових найсучасніших моделей штучного інтелекту, які можуть транскрибувати та розуміти людську мову. Наші клієнти, такі як CallRail, Fireflies і Spotify, обирають AssemblyAI, щоб створювати нейм...
Gladia
gladia.io
Gladia — це платформа інфраструктури знань штучного інтелекту, яка надає API-інтерфейси plug-and-play, які дозволяють користувачам отримати максимальну віддачу від своїх даних. Speech-to-Text API Alpha є їхньою останньою пропозицією, яка пропонує обробку в реальному часі та рівень помилок у словах л...
Dictanote
dictanote.co
Ми допомагаємо користувачам підвищити продуктивність за допомогою голосового введення! Dictanote — це сучасна програма для нотаток із вбудованою інтеграцією мовлення в текст, яка полегшує вам голосове введення нотаток понад 50 мовами. Voice In – це розширення chrome для перетворення мовлення в тек...
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір ...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart — це телесуфлер, який стежить за вашим голосом, допомагаючи вам створювати відео чи презентації. PromptSmart — це перша в історії програма телесуфлера з розпізнаванням голосу — найдосконаліший інструмент публічних виступів! Запуск у серпні 2014! PromptSmart народився з пристрасті до пу...
Picture to Text
picturetotext.info
Відчуйте плавне перетворення зображення в текст за допомогою Picturetotext.info – найпростішого способу вилучення тексту із зображень.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector — це інструмент перевірки голосу, який допомагає виявити автентичність і відфільтрувати голоси, створені ШІ. Він пропонує користувачам душевний спокій і захист від маніпуляцій зі звуком, дезінформації, голосового шахрайства та плагіату під час усного оцінювання. * AI Voice Detecto...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger — це веб-програмне забезпечення для розпізнавання мовлення та перекладу голосу, яке включає автоматичну пунктуацію, автоматичне збереження, мітки часу, можливість редагування в тексті, транскрипцію аудіофайлів, параметри експорту тощо. * Speechlogger — це інструмент, розроблений для а...
Muse.ai
muse.ai
muse.ai – це компанія з пошуку відео, яка розробляє вдосконалений штучний інтелект для організації світового відео.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
Face Age
getfaceage.com
Face Age використовує передову технологію для аналізу властивостей шкіри обличчя, фіксуючи такі деталі, як зморшки, пори, прищі та мішки під очима, щоб зрозуміти шкіру кожного клієнта. Face Age розроблено для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіан...
V7
v7labs.com
V7 — це механізм обробки даних штучного інтелекту, розроблений для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька вл...
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr AI Video Maker — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє творцям перетворювати свої голосові записи та подкасти на персоналізовані відео. За допомогою цього інструменту користувачі можуть легко створювати приголомшливий відеовміст всього за кілька хвилин. Технологія штучно...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics є провідним світовим експертом у сфері мовленнєвого інтелекту, який поєднує останні досягнення в області штучного інтелекту та машинного навчання, щоб розкрити бізнес-цінність людського мовлення. Компанії використовують Speechmatics у всьому світі, щоб точно розуміти та транскрибувати л...
Deepgram
deepgram.com
Deepgram є основоположною компанією штучного інтелекту, яка прагне зрозуміти людську мову. Ми надаємо будь-якому розробнику доступ до найдосконалішої транскрипції та розуміння мовлення ШІ за допомогою лише виклику API. Наші моделі забезпечують найшвидшу та найточнішу транскрипцію разом із такими ко...
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій ін...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
SpeechAce
speechace.com
У SpeechAce ми прагнемо допомогти тим, хто вивчає мову, покращити свої розмовні здібності за допомогою універсальної технології розпізнавання мовлення. Ми розробили перший у світі API розпізнавання мовлення, який не лише допомагає тим, хто вивчає мову, оцінити свої розмовні навички, але й точно визн...
Altered
altered.ai
Altered — це аудіоредактор наступного покоління, який інтегрує численні технології голосового штучного інтелекту в зручну програму для створення високоякісного голосового контенту для різних галузей, зокрема для подкастерів, студій відеоігор та електронного навчання.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та ...
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics — це інструмент штучного інтелекту, який покращує якість звуку мовлення за допомогою вдосконалених алгоритмів. Їхня технологія Generative Speech AI дозволяє користувачам мати професійну якість аудіо в будь-якій ситуації, будь то запис подкасту, відеоконференція або передача аудіо. Інстр...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
Phonexia
phonexia.com
Phonexia — це інноваційна чеська компанія-розробник програмного забезпечення, заснована в 2006 році з метою розкрити голосовий потенціал за допомогою голосових біометричних даних і технологій розпізнавання мовлення. Завдяки тісним стосункам із відомою дослідницькою групою мовлення в Технологічному у...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow — це передовий інструмент для перетворення мовлення в текст, який надає підприємствам і окремим особам неперевершену точність і ефективність. Наша передова технологія штучного інтелекту забезпечує точну транскрипцію аудіо- та відеовмісту в письмовий текст, підтримуючи до 14 мов, крім англ...
Shownotes
shownotes.io
Shownotes — це інструмент на основі штучного інтелекту, який автоматично підсумовує епізоди подкастів і створює цільову сторінку з повним текстом і файлом субтитрів. Він використовує chatGPT для перетворення автоматичних субтитрів YouTube і генерування цитат, що запам’ятовуються, а також може створю...
SoundHound AI
soundhound.com
Як провідний інноватор розмовного інтелекту, ми пропонуємо незалежну платформу голосового штучного інтелекту, яка дозволяє компаніям у різних галузях надавати своїм клієнтам найкращий у своєму класі досвід спілкування. Побудована на основі власних технологій Speech-to-Meaning® і Deep Meaning Underst...
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic надає спеціалізовані модулі, включаючи аудіо в текст, мову в текст, розмову в текст і делегування завдань — все це на одній інформаційній панелі. * Лише аудіо: традиційний аудіодиктант, під час якого аудіо записується та надсилається розшифровувачу, який може перебувати будь-де (зокрема,...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda забезпечує обчислення для прискорення прогресу людини. Ми є командою інженерів Deep Learning, які створюють найкращу в світі хмару GPU, кластери, сервери та робочі станції. Наші продукти для енергетиків і дослідників на передньому краї людських знань. Серед замовників Intel, Microsoft, Google...
ArtPro
artpro.com
ArtPro — це програмне забезпечення для керування інвентаризацією творів мистецтва, призначене для каталогізації, архівування, відстеження, обміну та зберігання творів мистецтва в Інтернеті.
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З коефіцієнтом успіху 99,15% Capsolver ...
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt — це відзначений нагородами стартап із розпізнавання мовлення та соціальне підприємство, яке розробило власну технологію автоматичного розпізнавання мовлення (ASR), яка перетворює нестандартні шаблони мовлення в чітке мовлення в режимі реального часу, дозволяючи дітям і дорослим із серйозни...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo заново винаходить диктант для медичних працівників. Незалежно від того, чи працюєте ви у ветеринарії чи медицині, Talkatoo — це програмне рішення для перетворення мови в текст. Talkatoo сумісний як з Windows, так і з Mac, працює в будь-якому полі, яке можна вводити (включаючи PIM та EHR), і...