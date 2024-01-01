Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для глибокого навчання - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для глибокого навчання відноситься до категорії програмних інструментів і фреймворків, призначених для полегшення створення, навчання та розгортання моделей глибокого навчання. Глибоке навчання — це підмножина машинного навчання, яка передбачає навчання штучних нейронних мереж із багатьма шарами (звідси термін «глибоке») для вивчення представлень даних. Програмне забезпечення для глибокого навчання зазвичай надає такі функції, як: * Проектування архітектури нейронних мереж: інструменти для проектування та налаштування архітектури глибоких нейронних мереж, включаючи визначення кількості шарів, типів шарів (наприклад, згортковий, рекурентний) і зв’язків між шарами. * Попередня обробка та доповнення даних: утиліти для підготовки та попередньої обробки вхідних даних для навчання моделей глибокого навчання, включаючи такі завдання, як нормалізація, доповнення даних і вилучення функцій. * Навчання та оптимізація моделей: алгоритми та методи навчання моделей глибокого навчання на великих наборах даних, включаючи алгоритми оптимізації, як-от стохастичний градієнтний спуск, і методи обробки надмірного оснащення, наприклад регуляризація та випадання. * Оцінка та валідація моделі: інструменти для оцінки продуктивності навчених моделей на валідації та тестових наборах даних, включаючи такі показники, як точність, точність, запам’ятовування та оцінка F1. * Розгортання та висновок: засоби для розгортання навчених моделей глибокого навчання у виробничих середовищах для висновків щодо нових даних, часто через інтеграцію з фреймворками та платформами розробки програмного забезпечення. До популярних фреймворків програмного забезпечення глибокого навчання належать TensorFlow, PyTorch, Keras і Caffe. Ці фреймворки забезпечують високорівневі абстракції та API, які полегшують розробникам і дослідникам створення та експериментування з моделями глибокого навчання без необхідності впроваджувати все з нуля.