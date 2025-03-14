Виділені хостинг-провайдери - Найпопулярніші застосунки

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Виділений хостинг, також відомий як виділений сервер, є формою веб-хостингу, де постачальник пропонує один або кілька серверів, призначених виключно для одного клієнта. На відміну від спільного хостингу або хостингу віртуального приватного сервера (VPS), виділений хостинг гарантує, що всі ресурси на сервері виділяються виключно клієнту. Ця домовленість надає клієнту повний контроль над сервером, включаючи вибір апаратного забезпечення, вибір операційної системи, налаштування бази даних тощо. Цей тип хостингу особливо підходить для організацій або веб-сайтів, які мають великий обсяг трафіку. За допомогою виділених ресурсів затримка мінімізована, а загальна продуктивність веб-сайту може бути значно покращена. Однак виділений хостинг, як правило, дорожчий порівняно зі спільними послугами хостингу або хостингом VPS. Ці вищі витрати пов’язані з тим, що клієнт несе повну відповідальність за витрати на роботу сервера, включаючи оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування обладнання та інші пов’язані витрати.
Запит на новий застосунок
GoDaddy
godaddy.com
Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.
Bluehost
bluehost.com
Додаток Bluehost дозволяє користувачам ефективно управляти веб-акаунтами, доменами та сайтами, забезпечуючи контроль за продуктивністю та безпекою.
Domain.com
domain.com
Domain.com - це платформа для реєстрації та управління доменами, створення веб-сайтів та використання онлайн-маркетингових інструментів.
GreenGeeks
greengeeks.com
Greengeeks - платформа веб-хостингу з акцентом на екологічну стійкість, пропонує швидке і безпечне хостинг-рішення для сайтів малого бізнесу та початківців.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.
HostGator
hostgator.com
HostGator - платформа веб-хостингу, що пропонує різні варіанти хостингу, інструменти для сайту та підтримку для веб-розробників.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.
Zomro
zomro.com
Zomro.com пропонує послуги хостингу, VPS, реєстрації доменів і захисту від атак для створення онлайн-присутності. Підтримка доступна 24/7.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains пропонує доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг та бізнес-продукти для підприємств та осіб по всьому світу.
Krystal
krystal.io
Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks пропонує веб-хостинг та мережеві рішення з високою надійністю, підтримкою 24/7 і безпекою для бізнесу та приватних осіб.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific - платформа для веб-хостингу, VPS, виділених серверів, доменів, що пропонує 24/7 підтримку та різні панелі управління.
IntecHost
intechost.com
IntecHost - це платформа для веб-хостингу в Індії, яка пропонує надійні послуги хостингу, управління доменами та безпеку даних з простим інтерфейсом.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLightHost - це хостинг-додаток, що пропонує безмежну пропускну здатність та легке управління веб-додатками для всіх користувачів.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.
HostingRaja
hostingraja.in
HostingRaja - платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, пропонує різноманітні послуги хостингу для веб-сайтів та додатків з оптимізованою продуктивністю.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope - платформа веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, та електронний хостинг, з підтримкою 24/7 та налаштованими рішеннями.
BGOcloud
bgocloud.com
Bgocloud - платформа для хостингу, яка пропонує рішення для управління даними та моніторингу, забезпечуючи безпеку і масштабованість для бізнесу.
GetLark
getlark.com
GetLark - це простий у використанні сервіс для спільного хостингу, розроблений для веб-розробників, спрямований на покращення користувацького досвіду.
MonoVM
monovm.com
MonoVM - це постачальник хостингу, що пропонує віртуальні сервера, реєстрацію доменів та підтримку для онлайн бізнесу та ідей.
StableHost
stablehost.com
StableHost - це веб-хостинг, що пропонує бюджету варіанти хостингу, включаючи спільний, VPS та посередницький хостинг із підтримкою клієнтів цілодобово.
UK2
uk2.net
UK2 пропонує рішення для веб-хостингу з цілодобовою підтримкою, включаючи спільний, хмарний та VPS-хостинг для різних потреб.
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting - це платформа для веб-хостингу, що дозволяє створювати власну хостинг-компанію без необхідності управляти серверами.
Host Poco
hostpoco.com
Хост Poco - це платформа веб-хостингу, що пропонує безкоштовний та недорогий хостинг з підтримкою cPanel, безкоштовним SSL та міграцією.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.
HostStage
host-stage.net
HostStage допомагає користувачам досягати успіху в онлайні та фінансової незалежності, пропонуючи персоналізовану підтримку для їхніх проєктів.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost – це платформа для веб-хостингу, що надає інструменти для управління та оптимізації хостингу, забезпечуючи безпеку та інтуїтивний інтерфейс.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket надає виділені сервери зі зручним доступом до мережі, підтримкою 24/7 та технологією для обробки різних робочих навантажень.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess — керована хостингова платформа для високопродуктивних сайтів на WordPress і WooCommerce з масштабованістю, безпекою та підтримкою.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST - додаток для хостингу, який забезпечує управління доменами, веб-хостинг, інструменти управління серверами та підтримку клієнтів для бізнесу та користувачів.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги веб-хостингу на Linux та Windows, реєстрацію доменів, електронну пошту та інструменти для створення веб-сайтів.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting пропонує управління Linux VPS-хостингом з 2001 року, забезпечуючи надійність, продуктивність та підтримку для веб-сайтів і додатків.
UmbHost
umbhost.net
UMBHOST - це платформа для хостингу та веб-розробки, що забезпечує користувачів інструментами для управління веб-сайтами й захистом даних.
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb — це платформа для веб-хостингу, реєстрації доменів та управління онлайн-присутністю для особистих і ділових цілей.
Fozzy
fozzy.com
Fozzy - якісний швидкий спільний хостинг, надійні VPS та реєстрація доменів. Оперативна підтримка 24/7.
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting пропонує швидкий, масштабований хостинг з підтримкою BDIX для локальних сайтів, включаючи 24/7 підтримку та 30-денну гарантію повернення грошей.
HostMedia
hostmedia.uk
HostMedia пропонує веб-хостинг, включаючи WordPress, VPS та виділені сервери, а також послуги доменних імен з 2008 року.
CDmon
cdmon.com
Додаток CDmon забезпечує управління веб-хостингом і доменами, пропонуючи зручний інтерфейс для контролю облікових записів та безпеки.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb - це платформа веб-хостингу, що покращує інфраструктуру бізнесу шляхом надання надійних та налаштованих ІТ-рішень.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost пропонує послуги веб-хостингу на SSD NVMe, включаючи спільний, VPS та виділений хостинг, з акцентом на високу швидкість та підтримку клієнтів.
HostRiver
hostriver.ro
HostRiver — сервіс веб-хостингу, що забезпечує професійну підтримку та сучасні серверні технології для своїх клієнтів.
DareToCloud
daretocloud.com
DareToCloud - це агентство, яке надає послуги преміум обслуговування та хостингу вебсайтів для компаній Бельгії, що розвиваються.
Arsys
arsys.net
Arsys - реєстрація доменів та купівля хостингу з серверами в Іспанії для забезпечення вашої веб-присутності.
MilesWeb
milesweb.com
MilesWeb - це веб-хостинг-платформа, яка пропонує різноманітні послуги хостингу, надійність та підтримку 24/7 для бізнесу та індивідуальних користувачів.
HostZop
hostzop.com
Hostzop – це платформа веб-хостингу, яка пропонує спільний, VPS та виділений хостинг для бізнесу, з акцентом на підтримку і безпеку даних.
FastComet
fastcomet.com
FastComet - це платформа веб-хостингу, що забезпечує швидкість, безпеку та підтримку. Пропонує управління веб-сайтами, резервні копії та безкоштовну реєстрацію доменів.
UKHost4u
ukhost4u.com
Додаток UKHost4U дозволяє користувачам управляти веб-хостингом, пропонуючи доступ до різних служб, зберігання даних та інструменти для управління доменами.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts - це додаток для веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, хмарний хостинг, домени, електронну пошту та цілодобову підтримку для користувачів.
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