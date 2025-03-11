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Виділені хостинг-провайдери
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Виділені хостинг-провайдери - Найпопулярніші застосунки

Виділений хостинг, також відомий як виділений сервер, є формою веб-хостингу, де постачальник пропонує один або кілька серверів, призначених виключно для одного клієнта. На відміну від спільного хостингу або хостингу віртуального приватного сервера (VPS), виділений хостинг гарантує, що всі ресурси на сервері виділяються виключно клієнту. Ця домовленість надає клієнту повний контроль над сервером, включаючи вибір апаратного забезпечення, вибір операційної системи, налаштування бази даних тощо. Цей тип хостингу особливо підходить для організацій або веб-сайтів, які мають великий обсяг трафіку. За допомогою виділених ресурсів затримка мінімізована, а загальна продуктивність веб-сайту може бути значно покращена. Однак виділений хостинг, як правило, дорожчий порівняно зі спільними послугами хостингу або хостингом VPS. Ці вищі витрати пов’язані з тим, що клієнт несе повну відповідальність за витрати на роботу сервера, включаючи оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування обладнання та інші пов’язані витрати.

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GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Додаток Bluehost дозволяє користувачам ефективно управляти веб-акаунтами, доменами та сайтами, забезпечуючи контроль за продуктивністю та безпекою.

Domain.com

Domain.com

domain.com

Domain.com - це платформа для реєстрації та управління доменами, створення веб-сайтів та використання онлайн-маркетингових інструментів.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

Greengeeks - платформа веб-хостингу з акцентом на екологічну стійкість, пропонує швидке і безпечне хостинг-рішення для сайтів малого бізнесу та початківців.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator - платформа веб-хостингу, що пропонує різні варіанти хостингу, інструменти для сайту та підтримку для веб-розробників.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.

Zomro

Zomro

zomro.com

Zomro.com пропонує послуги хостингу, VPS, реєстрації доменів і захисту від атак для створення онлайн-присутності. Підтримка доступна 24/7.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

Crazy Domains пропонує доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг та бізнес-продукти для підприємств та осіб по всьому світу.

Krystal

Krystal

krystal.uk

Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair Networks пропонує веб-хостинг та мережеві рішення з високою надійністю, підтримкою 24/7 і безпекою для бізнесу та приватних осіб.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

Digital Pacific - платформа для веб-хостингу, VPS, виділених серверів, доменів, що пропонує 24/7 підтримку та різні панелі управління.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost - це платформа для веб-хостингу в Індії, яка пропонує надійні послуги хостингу, управління доменами та безпеку даних з простим інтерфейсом.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

MyLightHost - це хостинг-додаток, що пропонує безмежну пропускну здатність та легке управління веб-додатками для всіх користувачів.

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.

HostingRaja

HostingRaja

hostingraja.in

HostingRaja - платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, пропонує різноманітні послуги хостингу для веб-сайтів та додатків з оптимізованою продуктивністю.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

MonoVM - це постачальник хостингу, що пропонує віртуальні сервера, реєстрацію доменів та підтримку для онлайн бізнесу та ідей.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope - платформа веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, та електронний хостинг, з підтримкою 24/7 та налаштованими рішеннями.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

Bgocloud - платформа для хостингу, яка пропонує рішення для управління даними та моніторингу, забезпечуючи безпеку і масштабованість для бізнесу.

GetLark

GetLark

getlark.com

GetLark - це простий у використанні сервіс для спільного хостингу, розроблений для веб-розробників, спрямований на покращення користувацького досвіду.

2GBHosting

2GBHosting

2gbhosting.com

2GBHosting - це платформа для веб-хостингу, що дозволяє створювати власну хостинг-компанію без необхідності управляти серверами.

HostStage

HostStage

host-stage.net

HostStage допомагає користувачам досягати успіху в онлайні та фінансової незалежності, пропонуючи персоналізовану підтримку для їхніх проєктів.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

Хост Poco - це платформа веб-хостингу, що пропонує безкоштовний та недорогий хостинг з підтримкою cPanel, безкоштовним SSL та міграцією.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost - це веб-хостинг, що пропонує бюджету варіанти хостингу, включаючи спільний, VPS та посередницький хостинг із підтримкою клієнтів цілодобово.

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost – це платформа для веб-хостингу, що надає інструменти для управління та оптимізації хостингу, забезпечуючи безпеку та інтуїтивний інтерфейс.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.

UK2

UK2

uk2.net

UK2 пропонує рішення для веб-хостингу з цілодобовою підтримкою, включаючи спільний, хмарний та VPS-хостинг для різних потреб.

DataPacket

DataPacket

datapacket.com

DataPacket надає виділені сервери зі зручним доступом до мережі, підтримкою 24/7 та технологією для обробки різних робочих навантажень.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

Nexcess — керована хостингова платформа для високопродуктивних сайтів на WordPress і WooCommerce з масштабованістю, безпекою та підтримкою.

ARZ Host

ARZ Host

arzhost.com

ARZ HOST - додаток для хостингу, який забезпечує управління доменами, веб-хостинг, інструменти управління серверами та підтримку клієнтів для бізнесу та користувачів.

Tsohost

Tsohost

tsohost.com

Tsohost пропонує послуги веб-хостингу на Linux та Windows, реєстрацію доменів, електронну пошту та інструменти для створення веб-сайтів.

UmbHost

UmbHost

umbhost.net

UMBHOST - це платформа для хостингу та веб-розробки, що забезпечує користувачів інструментами для управління веб-сайтами й захистом даних.

Locaweb

Locaweb

locaweb.com.br

Locaweb — це платформа для веб-хостингу, реєстрації доменів та управління онлайн-присутністю для особистих і ділових цілей.

RoseHosting

RoseHosting

rosehosting.com

RoseHosting пропонує управління Linux VPS-хостингом з 2001 року, забезпечуючи надійність, продуктивність та підтримку для веб-сайтів і додатків.

NR Hosting

NR Hosting

nrhosting.com

NR Hosting пропонує швидкий, масштабований хостинг з підтримкою BDIX для локальних сайтів, включаючи 24/7 підтримку та 30-денну гарантію повернення грошей.

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

HostMedia пропонує веб-хостинг, включаючи WordPress, VPS та виділені сервери, а також послуги доменних імен з 2008 року.

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

Fozzy - якісний швидкий спільний хостинг, надійні VPS та реєстрація доменів. Оперативна підтримка 24/7.

CDmon

CDmon

cdmon.com

Додаток CDmon забезпечує управління веб-хостингом і доменами, пропонуючи зручний інтерфейс для контролю облікових записів та безпеки.

VernalWeb

VernalWeb

vernalweb.com

VernalWeb - це платформа веб-хостингу, що покращує інфраструктуру бізнесу шляхом надання надійних та налаштованих ІТ-рішень.

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

KemuHost пропонує послуги веб-хостингу на SSD NVMe, включаючи спільний, VPS та виділений хостинг, з акцентом на високу швидкість та підтримку клієнтів.

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

HostRiver — сервіс веб-хостингу, що забезпечує професійну підтримку та сучасні серверні технології для своїх клієнтів.

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

DareToCloud - це агентство, яке надає послуги преміум обслуговування та хостингу вебсайтів для компаній Бельгії, що розвиваються.

Arsys

Arsys

arsys.net

Arsys - реєстрація доменів та купівля хостингу з серверами в Іспанії для забезпечення вашої веб-присутності.

MilesWeb

MilesWeb

milesweb.com

MilesWeb - це веб-хостинг-платформа, яка пропонує різноманітні послуги хостингу, надійність та підтримку 24/7 для бізнесу та індивідуальних користувачів.

HostZop

HostZop

hostzop.com

Hostzop – це платформа веб-хостингу, яка пропонує спільний, VPS та виділений хостинг для бізнесу, з акцентом на підтримку і безпеку даних.

FastComet

FastComet

fastcomet.com

FastComet - це платформа веб-хостингу, що забезпечує швидкість, безпеку та підтримку. Пропонує управління веб-сайтами, резервні копії та безкоштовну реєстрацію доменів.

UKHost4u

UKHost4u

ukhost4u.com

Додаток UKHost4U дозволяє користувачам управляти веб-хостингом, пропонуючи доступ до різних служб, зберігання даних та інструменти для управління доменами.

Fasthosts

Fasthosts

fasthosts.co.uk

Fasthosts - це додаток для веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, хмарний хостинг, домени, електронну пошту та цілодобову підтримку для користувачів.

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