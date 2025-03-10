Виділені хостинг-провайдери - Найпопулярніші застосунки

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Виділений хостинг, також відомий як виділений сервер, є формою веб-хостингу, де постачальник пропонує один або кілька серверів, призначених виключно для одного клієнта. На відміну від спільного хостингу або хостингу віртуального приватного сервера (VPS), виділений хостинг гарантує, що всі ресурси на сервері виділяються виключно клієнту. Ця домовленість надає клієнту повний контроль над сервером, включаючи вибір апаратного забезпечення, вибір операційної системи, налаштування бази даних тощо. Цей тип хостингу особливо підходить для організацій або веб-сайтів, які мають великий обсяг трафіку. За допомогою виділених ресурсів затримка мінімізована, а загальна продуктивність веб-сайту може бути значно покращена. Однак виділений хостинг, як правило, дорожчий порівняно зі спільними послугами хостингу або хостингом VPS. Ці вищі витрати пов’язані з тим, що клієнт несе повну відповідальність за витрати на роботу сервера, включаючи оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування обладнання та інші пов’язані витрати.
Запит на новий застосунок
GoDaddy
godaddy.com
Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.
Bluehost
bluehost.com
Додаток Bluehost дозволяє користувачам ефективно управляти веб-акаунтами, доменами та сайтами, забезпечуючи контроль за продуктивністю та безпекою.
Domain.com
domain.com
Domain.com - це платформа для реєстрації та управління доменами, створення веб-сайтів та використання онлайн-маркетингових інструментів.
GreenGeeks
greengeeks.com
Greengeeks - платформа веб-хостингу з акцентом на екологічну стійкість, пропонує швидке і безпечне хостинг-рішення для сайтів малого бізнесу та початківців.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.
HostGator
hostgator.com
HostGator - платформа веб-хостингу, що пропонує різні варіанти хостингу, інструменти для сайту та підтримку для веб-розробників.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.
Zomro
zomro.com
Zomro.com пропонує послуги хостингу, VPS, реєстрації доменів і захисту від атак для створення онлайн-присутності. Підтримка доступна 24/7.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains пропонує доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг та бізнес-продукти для підприємств та осіб по всьому світу.
Krystal
krystal.uk
Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks пропонує веб-хостинг та мережеві рішення з високою надійністю, підтримкою 24/7 і безпекою для бізнесу та приватних осіб.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific - платформа для веб-хостингу, VPS, виділених серверів, доменів, що пропонує 24/7 підтримку та різні панелі управління.
IntecHost
intechost.com
IntecHost - це платформа для веб-хостингу в Індії, яка пропонує надійні послуги хостингу, управління доменами та безпеку даних з простим інтерфейсом.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLightHost - це хостинг-додаток, що пропонує безмежну пропускну здатність та легке управління веб-додатками для всіх користувачів.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.
HostingRaja
hostingraja.in
HostingRaja - платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, пропонує різноманітні послуги хостингу для веб-сайтів та додатків з оптимізованою продуктивністю.
MonoVM
monovm.com
MonoVM - це постачальник хостингу, що пропонує віртуальні сервера, реєстрацію доменів та підтримку для онлайн бізнесу та ідей.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope - платформа веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, та електронний хостинг, з підтримкою 24/7 та налаштованими рішеннями.
BGOcloud
bgocloud.com
Bgocloud - платформа для хостингу, яка пропонує рішення для управління даними та моніторингу, забезпечуючи безпеку і масштабованість для бізнесу.
GetLark
getlark.com
GetLark - це простий у використанні сервіс для спільного хостингу, розроблений для веб-розробників, спрямований на покращення користувацького досвіду.
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting - це платформа для веб-хостингу, що дозволяє створювати власну хостинг-компанію без необхідності управляти серверами.
HostStage
host-stage.net
HostStage допомагає користувачам досягати успіху в онлайні та фінансової незалежності, пропонуючи персоналізовану підтримку для їхніх проєктів.
Host Poco
hostpoco.com
Хост Poco - це платформа веб-хостингу, що пропонує безкоштовний та недорогий хостинг з підтримкою cPanel, безкоштовним SSL та міграцією.
StableHost
stablehost.com
StableHost - це веб-хостинг, що пропонує бюджету варіанти хостингу, включаючи спільний, VPS та посередницький хостинг із підтримкою клієнтів цілодобово.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost – це платформа для веб-хостингу, що надає інструменти для управління та оптимізації хостингу, забезпечуючи безпеку та інтуїтивний інтерфейс.
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.
UK2
uk2.net
UK2 пропонує рішення для веб-хостингу з цілодобовою підтримкою, включаючи спільний, хмарний та VPS-хостинг для різних потреб.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket надає виділені сервери зі зручним доступом до мережі, підтримкою 24/7 та технологією для обробки різних робочих навантажень.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess — керована хостингова платформа для високопродуктивних сайтів на WordPress і WooCommerce з масштабованістю, безпекою та підтримкою.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST - додаток для хостингу, який забезпечує управління доменами, веб-хостинг, інструменти управління серверами та підтримку клієнтів для бізнесу та користувачів.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги веб-хостингу на Linux та Windows, реєстрацію доменів, електронну пошту та інструменти для створення веб-сайтів.
UmbHost
umbhost.net
UMBHOST - це платформа для хостингу та веб-розробки, що забезпечує користувачів інструментами для управління веб-сайтами й захистом даних.
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb — це платформа для веб-хостингу, реєстрації доменів та управління онлайн-присутністю для особистих і ділових цілей.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting пропонує управління Linux VPS-хостингом з 2001 року, забезпечуючи надійність, продуктивність та підтримку для веб-сайтів і додатків.
NR Hosting
nrhosting.com
NR Hosting пропонує швидкий, масштабований хостинг з підтримкою BDIX для локальних сайтів, включаючи 24/7 підтримку та 30-денну гарантію повернення грошей.
HostMedia
hostmedia.uk
HostMedia пропонує веб-хостинг, включаючи WordPress, VPS та виділені сервери, а також послуги доменних імен з 2008 року.
Fozzy
fozzy.com
Fozzy - якісний швидкий спільний хостинг, надійні VPS та реєстрація доменів. Оперативна підтримка 24/7.
CDmon
cdmon.com
Додаток CDmon забезпечує управління веб-хостингом і доменами, пропонуючи зручний інтерфейс для контролю облікових записів та безпеки.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb - це платформа веб-хостингу, що покращує інфраструктуру бізнесу шляхом надання надійних та налаштованих ІТ-рішень.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost було засновано в 2017 році. KemuHost є єдиним, хто пропонує всі свої послуги на чистому сховищі SSD NVMe. Це, безумовно, підвищить ефективність вашого веб-сайту майже в 10-100 разів. Вони пропонують спільний хостинг Linux, спільний хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, виділений сервер та багато іншого за дуже доступними цінами. KemuHost є одним із найшвидше зростаючих постачальників рішень для веб-хостингу. KemuHost постійно революціонізує нові методи, щоб забезпечити швидкі, неприступні та надійні рішення для веб-хостингу, щоб дати людям змогу повністю використовувати потенціал своєї цифрової присутності. Компанія KemuHost, що базується в Індії, надає комплексні інструменти для користувачів у всьому світі, щоб кожен, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і розширити свою цифрову присутність за допомогою наших рішень для веб-хостингу. Вони мають сервери в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Польщі, Сінгапурі та Великобританії. Вони надають неймовірно швидкі рішення для веб-хостингу, які ідеально підходять для ваших потреб, незалежно від того, чи ви щойно запустили свій сайт, новий блог чи популярний бізнес-сайт, KemuHost забезпечить вам усі ваші потреби щодо хостингу. Експерти цілодобової підтримки 7/365 завжди готові допомогти вам, незалежно від того, чи ви ніколи не створювали веб-сайт або навіть якщо ви професійний розробник.
HostRiver
hostriver.ro
Ми завжди зосереджені на наших клієнтах, тому що вони заслуговують на всю увагу, яку ми можемо приділити. Перш за все, це наші друзі, а не тільки клієнти. Тому ми пропонуємо оперативну та професійну підтримку, адже вони є головним пріоритетом HostRiver. Ми надаємо сервери останнього покоління та технології, пропонуючи найкращі послуги веб-хостингу. Якщо ми хочемо розвивати наш бізнес, перед цим нам потрібно задовольнити будь-якого клієнта, і це наша мета.
DareToCloud
daretocloud.com
Спеціалізоване агентство з обслуговування та хостингу веб-сайтів преміум-класу для масштабних компаній у Бельгії.
Arsys
arsys.net
Зареєструйте свій домен і придбайте хостинг у Arsys. Оскільки наші сервери розташовані в Іспанії, ваша присутність в Інтернеті гарантована.
MilesWeb
milesweb.com
Запущений у 2012 році, MilesWeb є одним із швидко розвиваються та провідних постачальників послуг веб-хостингу в Індії. У MilesWeb ми прагнемо задовольнити всі потреби бізнесу за допомогою ідеально розроблених планів хостингу та нескінченного обслуговування клієнтів день у день! Ми обіцяємо, що ми виправдаємо очікування наших клієнтів! На нашому шляху нас супроводжує талановита робоча сила, яка допомагає нам випереджати конкурентів. Почніть роботу з перевіреним і надійним хостинг-партнером для вашого бізнесу!
HostZop
hostzop.com
Компанія Hostzop, що розробляє комплексні веб-рішення, розташована в Ченнаї, Індія. Це забезпечує вам найкраще задоволення клієнтів. Hostzop пропонує надійні послуги хостингу в Ченнаї, Індія, за найвигіднішими цінами. Ми наголошуємо на наданні кращих послуг і гарантуємо, що вас супроводжують на кожному етапі процесу; від пропозиції правильних доменних імен до розміщення вашого сайту онлайн. Розвивайте свій онлайн-бізнес за допомогою доступних планів веб-хостингу через Hostzop. Може бути досить важко знайти найкращого хостинг-провайдера, коли ринок переповнений агентствами веб-дизайну. Ми є провідною хостинговою компанією в Ченнаї, Індія. Ви можете розвинути свій бізнес за допомогою нашого пакету хостингу для торгових посередників. Наші виділені сервери ідеально підходять для розміщення кількох веб-сайтів на одному сервері.
FastComet
fastcomet.com
FastComet досягає досконалості в трьох найважливіших аспектах надання високоякісного веб-хостингу – швидкості, безпеки та обслуговування клієнтів. Послуга, яка перевершує ваші очікування, і функції, в які ви збираєтеся закохатися!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u починався як малий бізнес, який надавав послуги веб-хостингу місцевим клієнтам у Великобританії. За понад 20 років, що минули від початку, вони розширилися, щоб забезпечити покриття всієї Великобританії, а також розширити свої центри обробки даних і можливості мережі. Як прямий мережевий оператор, UKHost4u пропонує недорогі, високонадійні плани веб-хостингу з рішеннями, які підходять будь-кому, від невеликих стартапів до великих корпоративних клієнтів. Деякі з послуг, які пропонує UKHost4u, включають виділені сервери, хмарні рішення, пакети VOIP, доменні імена, SSL-сертифікати та багато іншого. Нещодавно запущені хмарні рішення UKhost4u пропонують високу масштабованість і вільне налаштування власного хмарного середовища, встановлення власних обмежень, щоб ваші веб-додатки та сайти залишалися доступними у разі стрибків навантаження в години пік або інших змін споживання. Почніть роботу з нашою БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією та переконайтесь самі...
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Від серверів і хмари до доменів і веб-сайтів, Fasthosts допоможе вам. Отримайте швидкий, надійний і гнучкий хостинг із цілодобовою підтримкою реальних людей.
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