Виділені хостинг-провайдери - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Виділений хостинг, також відомий як виділений сервер, є формою веб-хостингу, де постачальник пропонує один або кілька серверів, призначених виключно для одного клієнта. На відміну від спільного хостингу або хостингу віртуального приватного сервера (VPS), виділений хостинг гарантує, що всі ресурси на сервері виділяються виключно клієнту. Ця домовленість надає клієнту повний контроль над сервером, включаючи вибір апаратного забезпечення, вибір операційної системи, налаштування бази даних тощо. Цей тип хостингу особливо підходить для організацій або веб-сайтів, які мають великий обсяг трафіку. За допомогою виділених ресурсів затримка мінімізована, а загальна продуктивність веб-сайту може бути значно покращена. Однак виділений хостинг, як правило, дорожчий порівняно зі спільними послугами хостингу або хостингом VPS. Ці вищі витрати пов’язані з тим, що клієнт несе повну відповідальність за витрати на роботу сервера, включаючи оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування обладнання та інші пов’язані витрати.
Запит на новий застосунок
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost – це платформа для веб-хостингу, що надає інструменти для управління та оптимізації хостингу, забезпечуючи безпеку та інтуїтивний інтерфейс.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds пропонує надійні рішення для веб-хостингу з різними планами, підтримкою 24/7 та функціями безпеки.
UK2
uk2.net
UK2 пропонує рішення для веб-хостингу з цілодобовою підтримкою, включаючи спільний, хмарний та VPS-хостинг для різних потреб.
CDmon
cdmon.com
CDmon спеціалізується на хостингу, веб-хостингу та рішеннях для реєстрації доменів.
MilesWeb
milesweb.com
Запущений у 2012 році, MilesWeb є одним із швидко розвиваються та провідних постачальників послуг веб-хостингу в Індії. У MilesWeb ми прагнемо задовольнити всі потреби бізнесу за допомогою ідеально розроблених планів хостингу та нескінченного обслуговування клієнтів день у день! Ми обіцяємо, що ми виправдаємо очікування наших клієнтів! На нашому шляху нас супроводжує талановита робоча сила, яка допомагає нам випереджати конкурентів. Почніть роботу з перевіреним і надійним хостинг-партнером для вашого бізнесу!
Hostitbro
hostitbro.com
Hostitbro - це додаток для управління веб-хостингом, що пропонує реєстрацію доменів, спільний хостинг і підтримку клієнтів через зручний інтерфейс.
Arsys
arsys.net
Зареєструйте свій домен і придбайте хостинг у Arsys. Оскільки наші сервери розташовані в Іспанії, ваша присутність в Інтернеті гарантована.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
DareToCloud
daretocloud.com
Спеціалізоване агентство з обслуговування та хостингу веб-сайтів преміум-класу для масштабних компаній у Бельгії.
Fozzy
fozzy.com
Якісний і швидкий віртуальний хостинг Fozzy. Надійний VPS і реєстрація доменного імені. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання 24/7
HostMedia
hostmedia.uk
З 2008 року Host Media надає широкий спектр послуг веб-хостингу, як-от WordPress, Lucee, VPS і виділені сервери, а також послуги доменних імен. Володар нагород від початку заснування компанії та високо оцінений нашими клієнтами, Host Media є надійним і надійним створена хостингова компанія. Host Media з гордістю підтримує дивовижних людей, як-от спонсорство водія F1 Academy Еббі Пуллінг і надання благодійним організаціям по всій Великобританії безкоштовного домену та хостингу.
HostRiver
hostriver.ro
Ми завжди зосереджені на наших клієнтах, тому що вони заслуговують на всю увагу, яку ми можемо приділити. Перш за все, це наші друзі, а не тільки клієнти. Тому ми пропонуємо оперативну та професійну підтримку, адже вони є головним пріоритетом HostRiver. Ми надаємо сервери останнього покоління та технології, пропонуючи найкращі послуги веб-хостингу. Якщо ми хочемо розвивати наш бізнес, перед цим нам потрібно задовольнити будь-якого клієнта, і це наша мета.
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost було засновано в 2017 році. KemuHost є єдиним, хто пропонує всі свої послуги на чистому сховищі SSD NVMe. Це, безумовно, підвищить ефективність вашого веб-сайту майже в 10-100 разів. Вони пропонують спільний хостинг Linux, спільний хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, виділений сервер та багато іншого за дуже доступними цінами. KemuHost є одним із найшвидше зростаючих постачальників рішень для веб-хостингу. KemuHost постійно революціонізує нові методи, щоб забезпечити швидкі, неприступні та надійні рішення для веб-хостингу, щоб дати людям змогу повністю використовувати потенціал своєї цифрової присутності. Компанія KemuHost, що базується в Індії, надає комплексні інструменти для користувачів у всьому світі, щоб кожен, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і розширити свою цифрову присутність за допомогою наших рішень для веб-хостингу. Вони мають сервери в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Польщі, Сінгапурі та Великобританії. Вони надають неймовірно швидкі рішення для веб-хостингу, які ідеально підходять для ваших потреб, незалежно від того, чи ви щойно запустили свій сайт, новий блог чи популярний бізнес-сайт, KemuHost забезпечить вам усі ваші потреби щодо хостингу. Експерти цілодобової підтримки 7/365 завжди готові допомогти вам, незалежно від того, чи ви ніколи не створювали веб-сайт або навіть якщо ви професійний розробник.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи купуємо портфоліо, ми завжди впроваджуємо інновації, щоб задовольнити потреби спільнот, які обслуговуємо. Користувачі довіряють Nexcess, оскільки ми керуємо сотнями тисяч сайтів і магазинів по всьому світу. Наші клієнти щодня розраховують на те, що ми забезпечимо високу швидкість, надійнішу безпеку, невід’ємну масштабованість і неперевершену підтримку. - 23 роки досвіду хостингу - 500 000 веб-сайтів під керуванням - 10 глобальних центрів обробки даних - Заслужена партнерська та партнерська програма - Inc. 5000 11 лауреатів - Платиновий партнер асоціації Magento - Підтримка 24/7/365 З повністю керованим хостингом від Nexcess краще вбудований. Ми готові допомогти.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost - веб-хостинг-платформа, що пропонує VPS, виділені сервери та хостингові послуги для стабільної роботи сайтів та додатків.
StableHost
stablehost.com
StableHost - це веб-хостинг, що пропонує бюджету варіанти хостингу, включаючи спільний, VPS та посередницький хостинг із підтримкою клієнтів цілодобово.
Zomro
zomro.com
Zomro.com пропонує послуги хостингу, VPS, реєстрації доменів і захисту від атак для створення онлайн-присутності. Підтримка доступна 24/7.
BGOcloud
bgocloud.com
Bgocloud - платформа для хостингу, яка пропонує рішення для управління даними та моніторингу, забезпечуючи безпеку і масштабованість для бізнесу.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Digital Pacific - платформа для веб-хостингу, VPS, виділених серверів, доменів, що пропонує 24/7 підтримку та різні панелі управління.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope - платформа веб-хостингу, що пропонує спільний, VPS, та електронний хостинг, з підтримкою 24/7 та налаштованими рішеннями.
Host Poco
hostpoco.com
Хост Poco - це платформа веб-хостингу, що пропонує безкоштовний та недорогий хостинг з підтримкою cPanel, безкоштовним SSL та міграцією.
HostStage
host-stage.net
Наша основна мета полягає в тому, щоб спонукати наших клієнтів до успіху в Інтернеті, щоб допомогти їм досягти фінансової незалежності. Тому ми не лише зосереджуємось на задоволенні наших клієнтів, але й запрошуємо наших користувачів представити нам свої проекти, щоб обслуговувати їх у найбільш персоналізований спосіб, який коли-небудь бачили раніше.
MonoVM
monovm.com
MonoVM - це постачальник хостингу, що пропонує віртуальні сервера, реєстрацію доменів та підтримку для онлайн бізнесу та ідей.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLightHost - це хостинг-додаток, що пропонує безмежну пропускну здатність та легке управління веб-додатками для всіх користувачів.
2GBHosting
2gbhosting.com
2GBHosting - це платформа для веб-хостингу, що дозволяє створювати власну хостинг-компанію без необхідності управляти серверами.
NR Hosting
nrhosting.com
Хмарний хостинг від NR Hosting базується на створеній на замовлення хмарній технології, яка є блискавично швидкою, масштабованою та дозволяє вам налаштувати свій план. Він поставляється з цілодобовою надзвичайно дружньою підтримкою.
HostingRaja
hostingraja.in
HostingRaja - платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, пропонує різноманітні послуги хостингу для веб-сайтів та додатків з оптимізованою продуктивністю.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada - це постачальник веб-хостингу, що пропонує різні види хостингу, включаючи спільний, VPS та виділений, з цілодобовою підтримкою та зручним управлінням.
Bluehost
bluehost.com
Додаток Bluehost дозволяє користувачам ефективно управляти веб-акаунтами, доменами та сайтами, забезпечуючи контроль за продуктивністю та безпекою.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost — це конструктор сайтів для WordPress, який дозволяє легко створювати та редагувати сайти за допомогою функції перетягування та дизайну.
HostGator
hostgator.com
HostGator - платформа веб-хостингу, що пропонує різні варіанти хостингу, інструменти для сайту та підтримку для веб-розробників.
Krystal
krystal.uk
Krystal – інтернет-сервіс, що пропонує веб-хостинг, хмарні послуги та VoIP рішення, з акцентом на сталий розвиток та енергію з відновлювальних джерел.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud – це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги інфраструктури, управління додатками та високопродуктивні рішення для бізнесу.
Domain.com
domain.com
Domain.com - це платформа для реєстрації та управління доменами, створення веб-сайтів та використання онлайн-маркетингових інструментів.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Від серверів і хмари до доменів і веб-сайтів, Fasthosts допоможе вам. Отримайте швидкий, надійний і гнучкий хостинг із цілодобовою підтримкою реальних людей.
GreenGeeks
greengeeks.com
Greengeeks - платформа веб-хостингу з акцентом на екологічну стійкість, пропонує швидке і безпечне хостинг-рішення для сайтів малого бізнесу та початківців.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting - це веб-хостинг-сервіс, що пропонує різноманітні варіанти хостингу з акцентом на швидкість, безпеку та підтримку клієнтів.
Pair Networks
pair.com
Pair Networks пропонує веб-хостинг та мережеві рішення з високою надійністю, підтримкою 24/7 і безпекою для бізнесу та приватних осіб.
TierPoint
tierpoint.com
TierPoint - платформа для управління центром обробки даних, що забезпечує моніторинг, управління ресурсами, хмарними послугами та кібербезпекою.
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains пропонує доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг та бізнес-продукти для підприємств та осіб по всьому світу.
GoDaddy
godaddy.com
Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting — це веб-хостинг-послуга, що пропонує різні плани хостингу з 24/7 підтримкою та високим рівнем безпеки для сайтів і бізнесів.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u починався як малий бізнес, який надавав послуги веб-хостингу місцевим клієнтам у Великобританії. За понад 20 років, що минули від початку, вони розширилися, щоб забезпечити покриття всієї Великобританії, а також розширити свої центри обробки даних і можливості мережі. Як прямий мережевий оператор, UKHost4u пропонує недорогі, високонадійні плани веб-хостингу з рішеннями, які підходять будь-кому, від невеликих стартапів до великих корпоративних клієнтів. Деякі з послуг, які пропонує UKHost4u, включають виділені сервери, хмарні рішення, пакети VOIP, доменні імена, SSL-сертифікати та багато іншого. Нещодавно запущені хмарні рішення UKhost4u пропонують високу масштабованість і вільне налаштування власного хмарного середовища, встановлення власних обмежень, щоб ваші веб-додатки та сайти залишалися доступними у разі стрибків навантаження в години пік або інших змін споживання. Почніть роботу з нашою БЕЗКОШТОВНОЮ 14-денною пробною версією та переконайтесь самі...
FastComet
fastcomet.com
FastComet досягає досконалості в трьох найважливіших аспектах надання високоякісного веб-хостингу – швидкості, безпеки та обслуговування клієнтів. Послуга, яка перевершує ваші очікування, і функції, в які ви збираєтеся закохатися!
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb пропонує повне портфоліо Інтернет-послуг, орієнтованих на успіх своїх клієнтів.
UmbHost
umbhost.net
Щаслива хостингова компанія Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost має інфраструктуру, яку обслуговують сертифіковані майстри Umbraco. Партнер Silver Umbraco
GetLark
getlark.com
Ми створили GetLark, тому що ми всі помітили, що послуги хостингу можуть бути простішими та зручнішими. Ми віримо, що майбутнє веб-хостингу – це простота. Це революція, яку DigitalOcean розпочав кілька років тому на ринку хмарних обчислень. Наша місія — надати найкращий спільний хостинг для веб-розробників. Зосереджуючись на вдосконаленні наших поточних продуктів, ми прагнемо стати найкращим рішенням спільного хостингу у світі. Як група досвідчених експертів із продуктів і технічних ентузіастів, ми хочемо (і можемо) змінити статус-кво ринкового ландшафту. Сподіваємось, ви можете нам у цьому допомогти!
HostZop
hostzop.com
Компанія Hostzop, що розробляє комплексні веб-рішення, розташована в Ченнаї, Індія. Це забезпечує вам найкраще задоволення клієнтів. Hostzop пропонує надійні послуги хостингу в Ченнаї, Індія, за найвигіднішими цінами. Ми наголошуємо на наданні кращих послуг і гарантуємо, що вас супроводжують на кожному етапі процесу; від пропозиції правильних доменних імен до розміщення вашого сайту онлайн. Розвивайте свій онлайн-бізнес за допомогою доступних планів веб-хостингу через Hostzop. Може бути досить важко знайти найкращого хостинг-провайдера, коли ринок переповнений агентствами веб-дизайну. Ми є провідною хостинговою компанією в Ченнаї, Індія. Ви можете розвинути свій бізнес за допомогою нашого пакету хостингу для торгових посередників. Наші виділені сервери ідеально підходять для розміщення кількох веб-сайтів на одному сервері.
IntecHost
intechost.com
IntecHost - це платформа для веб-хостингу в Індії, яка пропонує надійні послуги хостингу, управління доменами та безпеку даних з простим інтерфейсом.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — це компанія світового рівня, яка займається веб-хостингом. Ми прагнемо вивести інфраструктуру вашого бізнесу на новий рівень за допомогою наших спеціалістів з хостингу та ІТ. Наші передові технологічні системи та мережі дозволяють нам надавати індивідуальні рішення, і, сподіваюся, це зробило нас особливими та відмінними від інших. Ми прагнемо задовольнити вас послугами, адаптованими до ваших потреб, і надійністю. Ми гарантуємо вашу надійність за допомогою розумних технологій і віримо в якість.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket є провідним глобальним гравцем у сфері виділених серверів, що надає найсучасніші технології для всіх робочих навантажень, неперевершену мережу та підхід, зосереджений на потребах клієнтів. Акції DataPacket містять понад 3000 голих металів із нерозділеними 10–200GE висхідними лініями, розташованими в 51 центрі обробки даних на шести континентах. Щоб забезпечити низьку затримку та надійну доставку даних, вони керують потужною мережею з прямим доступом до 16 ТОП-провайдерів транзитних послуг і понад 300 приватних партнерів по пірингу. Унікально те, що кваліфіковані інженери служби підтримки DataPacket L2-L3, доступні в режимі реального часу 24/7 по телефону, електронною поштою, онлайн-чатом або Slack, готові допомогти вам вирішити будь-яку проблему безпосередньо. Жодних чат-ботів, жодних квитків, які тривають днями.
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