Виділені хостинг-провайдери - Найпопулярніші застосунки - Польща

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справами людей, які прагнуть надавати виняткові послуги хостингу нашим клієнтам. Ми зосереджені на наданні швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу, які відповідають унікальним потребам компаній і окремих осіб у всьому світі. У HostArmada ми розуміємо, що кожен бізнес індивідуальний, і тому ми пропонуємо широкий спектр рішень для хостингу, щоб задовольнити потреби компаній будь-якого розміру, від невеликих стартапів до великих підприємств. Наші послуги хостингу включають загальний хостинг, хостинг торгових посередників, VPS-хостинг і виділений CPU VPS, усі вони підтримуються надійною хмарною інфраструктурою, яка забезпечує високу продуктивність і безперебійну роботу вашого веб-сайту. За допомогою HostArmada ви можете вибрати план хостингу, який найкраще відповідає вашим потребам, і збільшити або зменшити його в міру розвитку вашого бізнесу. Наша панель керування спрощує керування обліковим записом хостингу та веб-сайтом, навіть якщо у вас немає технічних знань. Ви можете легко керувати файлами свого веб-сайту, базами даних, доменами та обліковими записами електронної пошти лише кількома клацаннями миші. Ми в HostArmada вважаємо, що підтримка клієнтів так само важлива, як і якість наших послуг хостингу. Ось чому у нас є спеціальна команда підтримки клієнтів, яка доступна цілодобово і без вихідних, щоб допомогти вам із будь-якими запитаннями або проблемами, пов’язаними з хостингом, з якими ви можете зіткнутися. Наша команда добре навчена та обізнана, і ми пишаємося тим, що надаємо швидку та надійну допомогу через різні канали, такі як чат, електронна пошта та телефон. Ми розуміємо, що ціна є вирішальним фактором, коли справа доходить до вибору постачальника веб-хостингу. Тому ми пропонуємо доступні ціни та прозорі рахунки. Ви можете бути впевнені, що немає жодних прихованих комісій чи сюрпризів, коли йдеться про ваш рахунок за хостинг. Крім того, ми пропонуємо безпроблемну 45-денну гарантію повернення грошей, що демонструє наше прагнення задовольнити клієнтів. HostArmada — це надійна та орієнтована на клієнтів веб-хостингова компанія, яка пропонує першокласні послуги веб-хостингу компаніям і окремим особам у всьому світі. Завдяки широкому асортименту рішень для хостингу, зручній панелі керування та винятковій підтримці клієнтів ви можете бути впевнені, що ваш веб-сайт у надійних руках. Ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти задоволених клієнтів і відчути різницю на собі.