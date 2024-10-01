Магазин вебзастосунків
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Виділені хостинг-провайдери - Найпопулярніші застосунки - Ефіопія
Виділений хостинг, також відомий як виділений сервер, є формою веб-хостингу, де постачальник пропонує один або кілька серверів, призначених виключно для одного клієнта. На відміну від спільного хостингу або хостингу віртуального приватного сервера (VPS), виділений хостинг гарантує, що всі ресурси на сервері виділяються виключно клієнту. Ця домовленість надає клієнту повний контроль над сервером, включаючи вибір апаратного забезпечення, вибір операційної системи, налаштування бази даних тощо. Цей тип хостингу особливо підходить для організацій або веб-сайтів, які мають великий обсяг трафіку. За допомогою виділених ресурсів затримка мінімізована, а загальна продуктивність веб-сайту може бути значно покращена. Однак виділений хостинг, як правило, дорожчий порівняно зі спільними послугами хостингу або хостингом VPS. Ці вищі витрати пов’язані з тим, що клієнт несе повну відповідальність за витрати на роботу сервера, включаючи оновлення програмного забезпечення, технічне обслуговування обладнання та інші пов’язані витрати.
Запит на новий застосунок
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
Zomro
zomro.com
Приєднуйтесь до Zomro.com! Наша компанія пропонує широкий спектр послуг: хостинг, VPS, Forex VPS, виділені сервери, FTP-сховища, реєстрація доменів, захист від DDOS-атак, VPN-послуги та багато іншого. Ми працюємо з 2014 року. Наші сервери знаходяться в Нідерландах, а команда в Україні, Латвії та Гол...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH, юридично OVH Groupe SAS, є французькою компанією хмарних обчислень, яка пропонує VPS, виділені сервери та інші веб-сервіси. Станом на 2016 рік OVH володів найбільшим у світі центром обробки даних за площею. Станом на 2019 рік він був найбільшим хостинг-провайдером у Європі та третім у світі на ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. – це американська публічна реєстратор інтернет-доменів і веб-хостингова компанія зі штаб-квартирою в Скоттсдейлі, штат Арізона, зареєстрованою в Делавері. Станом на червень 2020 року GoDaddy має понад 20 мільйонів клієнтів і понад 7000 співробітників по всьому світу. Компанія відома сво...
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
Bluehost
bluehost.com
Bluehost, компанія Newfold Digital, є надійним партнером для користувачів WordPress. Заснована в 2003 році, Bluehost дозволяє як новачкам, так і експертам створювати та підтримувати веб-присутність за допомогою надійного веб-хостингу, інструментів електронної комерції, маркетингових програм, автомат...
DreamHost
dreamhost.com
Потужність WordPress + легкість конструктора з перетягуванням. Використовуйте редагування перетягуванням і скиданням у поєднанні з блоками дизайну, щоб створювати швидше та легше редагувати. Post and Page Builder робить WordPress простим для початківців, але також містить розширені параметри для дос...
Domain.com
domain.com
Знайти ідеальний домен веб-сайту так само просто, як 1-2-3. Придбайте доменне ім’я, створіть і розмістіть веб-сайт і насолоджуйтеся нашими професійними інструментами онлайн-маркетингу.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гаран...
Crazy Domains
crazydomains.com
Crazy Domains надає доменні імена, хостинг, онлайн-маркетинг і бізнес-продукти для 100 000 компаній і окремих осіб у всьому світі.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потріб...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і додатків. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-с...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні Acc...
Pair Networks
pair.com
Pair — це хостингова компанія з більш ніж 25-річним досвідом роботи, безвідмовною роботою сервера на 99,9% і доступними різноманітними потужними планами веб-хостингу, які підтримуються цілодобовою дружньою технічною підтримкою справжніх співробітників.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справ...
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Веб-хостинг Digital Pacific, виділені сервери, VPS, хмарні служби та домени.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in – це постачальник веб-хостингу в Індії, який пропонує доступні та надійні послуги веб-хостингу з безвідмовною роботою 99,99% і безкоштовним SSL. Вони приймають платежі та надають дисковий простір NVMe SSD. Відповідно до відгуків користувачів і думок експертів, IntecHost.in надає швидкі ...
MyLightHost
mylighthost.com
Забезпечує необмежену пропускну здатність з усіма пакетами веб-хостингу. Ваш веб-сайт ніколи не вийде з ладу через проблему пропускної здатності.
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja, провідна компанія веб-хостингу в Індії. Пропонує високошвидкісні, адаптивні, повнофункціональні домени та хостинг за доступною ціною. Це одна з найкращих компаній з реєстрації доменних імен і веб-хостингу в Індії.
2GBHosting
2gbhosting.com
Плани веб-хостингу реселлера 2GBHosting дозволяють користувачам створити власну компанію з веб-хостингу, не турбуючись про керування власними серверами.
HostEurope
hosteurope.de
За вашим веб-успіхом стоїть найвищий рівень продуктивності. Ми також задовольняємо ваші потреби в хостингу – за допомогою відданих експертів і передових технологій.
StableHost
stablehost.com
StableHost — це недорогий веб-хостинг із планами обслуговування від щомісячних до річних. Пропонує хостинг для підприємств, торгових посередників і VPS, а також стандартні послуги веб-хостингу.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost є провідним світовим постачальником веб-хостингу та супутніх послуг. Ми надаємо комплексні інструменти сотням користувачів у всьому світі, щоб будь-хто, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і процвітати з нашими пакетами веб-хостингу.
DataPacket
datapacket.com
DataPacket є провідним глобальним гравцем у сфері виділених серверів, що надає найсучасніші технології для всіх робочих навантажень, неперевершену мережу та підхід, зосереджений на потребах клієнтів. Акції DataPacket містять понад 3000 голих металів із нерозділеними 10–200GE висхідними лініями, розт...
TierPoint
tierpoint.com
У TierPoint ми зустрічаємо наших клієнтів там, де вони знаходяться на шляху до цифрової та ІТ-трансформації, керуючись безпекою, не залежачи від хмари та завжди знаходячи рішення для бізнесу. TierPoint спирається на комплексний портфель послуг, від загальнодоступних до приватних і багатокористувацьк...
BGOcloud
bgocloud.com
Пропонує широкий спектр рішень для хостингу, включаючи хостинг cPanel, KVM VPS професійного класу, доступний і надійний OpenVZ VPS, хмарні маршрутизатори Mikrotik та багато іншого.
UK2
uk2.net
Рішення UK2 для доменів і хостингу з цілодобовою технічною підтримкою та 20-річним досвідом роботи. Ознайомтеся з останніми пропозиціями, щоб отримати все, що вам потрібно, щоб представити свої ідеї в Інтернеті.
GetLark
getlark.com
Ми створили GetLark, тому що ми всі помітили, що послуги хостингу можуть бути простішими та зручнішими. Ми віримо, що майбутнє веб-хостингу – це простота. Це революція, яку DigitalOcean розпочав кілька років тому на ринку хмарних обчислень. Наша місія — надати найкращий спільний хостинг для веб-розр...
MonoVM
monovm.com
Надання платформи для створення ідей і бізнесу для присутності в Інтернеті – це те, про що Monovm. Втіливши це в реальність для понад 100 тисяч клієнтів протягом 9 років, ми розробили послуги, щоб надати кожному їх видимість в Інтернеті. Ми є постачальником послуг веб-хостингу, який надає всі послуг...
HostStage
host-stage.net
Наша основна мета полягає в тому, щоб спонукати наших клієнтів до успіху в Інтернеті, щоб допомогти їм досягти фінансової незалежності. Тому ми не лише зосереджуємось на задоволенні наших клієнтів, але й запрошуємо наших користувачів представити нам свої проекти, щоб обслуговувати їх у найбільш перс...
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco є одним із провідних хостинг-провайдерів, який пропонує безкоштовний хостинг і недорогий професійний хостинг. Наш діапазон хостингу починається від $0,00 до $2,20 на місяць. Усі плани хостингу включають cPanel, безкоштовний SSL, безкоштовну міграцію, необмежені ресурси та багато іншого. Hos...
HostMedia
hostmedia.uk
З 2008 року Host Media надає широкий спектр послуг веб-хостингу, як-от WordPress, Lucee, VPS і виділені сервери, а також послуги доменних імен. Володар нагород від початку заснування компанії та високо оцінений нашими клієнтами, Host Media є надійним і надійним створена хостингова компанія. Host Med...
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
Hostitbro
hostitbro.com
Розпочніть свою онлайн-мандрівку зі швидким і безпечним веб-хостингом, який дозволить вам захопити Інтернет як штурм. У HostItBro ви можете вибрати з різноманітних послуг, пов’язаних із веб-хостингом, зокрема реєстрацію домену, спільний хостинг із серверами LiteSpeed. Виберіть HostItBro, якщо ви шук...
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — це компанія світового рівня, яка займається веб-хостингом. Ми прагнемо вивести інфраструктуру вашого бізнесу на новий рівень за допомогою наших спеціалістів з хостингу та ІТ. Наші передові технологічні системи та мережі дозволяють нам надавати індивідуальні рішення, і, сподіваюся, це зро...
Tsohost
tsohost.com
Tsohost пропонує послуги Linux, Windows, електронної пошти та керованого веб-хостингу, а також реєстрацію доменних імен.
UmbHost
umbhost.net
Щаслива хостингова компанія Eco-Friendly Hosting & Web Development UmbHost має інфраструктуру, яку обслуговують сертифіковані майстри Umbraco. Партнер Silver Umbraco
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb пропонує повне портфоліо Інтернет-послуг, орієнтованих на успіх своїх клієнтів.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting працює з 2001 року. Тоді RoseHosting була першою та єдиною компанією у світі, яка пропонувала комерційні Linux VPS. Тепер RoseHosting пропонує якісні, повністю керовані послуги хостингу Linux VPS з апаратним забезпеченням корпоративного рівня та максимальною продуктивністю.
NR Hosting
nrhosting.com
Хмарний хостинг від NR Hosting базується на створеній на замовлення хмарній технології, яка є блискавично швидкою, масштабованою та дозволяє вам налаштувати свій план. Він поставляється з цілодобовою надзвичайно дружньою підтримкою.
Nexcess
nexcess.net
Nexcess допомагає сайтам і магазинам швидше виходити в Інтернет і розвиватися. Понад 23 роки ми обслуговуємо та підтримуємо малий бізнес, великі підприємства, а також дизайнерів, розробників і агентства, які створюють для них. Незалежно від того, інвестуємо ми в нові функції, функції, продукти чи ку...
KemuHost
kemuhost.com
KemuHost було засновано в 2017 році. KemuHost є єдиним, хто пропонує всі свої послуги на чистому сховищі SSD NVMe. Це, безумовно, підвищить ефективність вашого веб-сайту майже в 10-100 разів. Вони пропонують спільний хостинг Linux, спільний хостинг Windows, Linux VPS, Windows VPS, виділений сервер т...
HostRiver
hostriver.ro
Ми завжди зосереджені на наших клієнтах, тому що вони заслуговують на всю увагу, яку ми можемо приділити. Перш за все, це наші друзі, а не тільки клієнти. Тому ми пропонуємо оперативну та професійну підтримку, адже вони є головним пріоритетом HostRiver. Ми надаємо сервери останнього покоління та тех...
Fozzy
fozzy.com
Якісний і швидкий віртуальний хостинг Fozzy. Надійний VPS і реєстрація доменного імені. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання 24/7
DareToCloud
daretocloud.com
Спеціалізоване агентство з обслуговування та хостингу веб-сайтів преміум-класу для масштабних компаній у Бельгії.
Arsys
arsys.net
Зареєструйте свій домен і придбайте хостинг у Arsys. Оскільки наші сервери розташовані в Іспанії, ваша присутність в Інтернеті гарантована.
MilesWeb
milesweb.com
Запущений у 2012 році, MilesWeb є одним із швидко розвиваються та провідних постачальників послуг веб-хостингу в Індії. У MilesWeb ми прагнемо задовольнити всі потреби бізнесу за допомогою ідеально розроблених планів хостингу та нескінченного обслуговування клієнтів день у день! Ми обіцяємо, що ми в...
CDmon
cdmon.com
CDmon спеціалізується на хостингу, веб-хостингу та рішеннях для реєстрації доменів.
HostZop
hostzop.com
Компанія Hostzop, що розробляє комплексні веб-рішення, розташована в Ченнаї, Індія. Це забезпечує вам найкраще задоволення клієнтів. Hostzop пропонує надійні послуги хостингу в Ченнаї, Індія, за найвигіднішими цінами. Ми наголошуємо на наданні кращих послуг і гарантуємо, що вас супроводжують на кожн...
FastComet
fastcomet.com
FastComet досягає досконалості в трьох найважливіших аспектах надання високоякісного веб-хостингу – швидкості, безпеки та обслуговування клієнтів. Послуга, яка перевершує ваші очікування, і функції, в які ви збираєтеся закохатися!
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u починався як малий бізнес, який надавав послуги веб-хостингу місцевим клієнтам у Великобританії. За понад 20 років, що минули від початку, вони розширилися, щоб забезпечити покриття всієї Великобританії, а також розширити свої центри обробки даних і можливості мережі. Як прямий мережевий оп...
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Від серверів і хмари до доменів і веб-сайтів, Fasthosts допоможе вам. Отримайте швидкий, надійний і гнучкий хостинг із цілодобовою підтримкою реальних людей.