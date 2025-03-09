Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для прийняття рішень, також відоме як програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень, спрощує процес прийняття ефективних рішень. Ці інструменти допомагають підприємствам робити обґрунтовані висновки та поширювати результати серед відповідних зацікавлених сторін. У той час як існують різноманітні варіанти програмного забезпечення, які допомагають компаніям приймати рішення, інструменти прийняття рішень – це спеціалізовані продукти, які пропонують різноманітні шляхи допомоги на всьому шляху прийняття рішень. Основні функції зазвичай включають аналіз сценаріїв, аналіз витрат і вигод, відстеження консенсусу та відстеження попередніх рішень. Користувачі можуть вводити або імпортувати відповідні дані для аналізу, покращуючи процес прийняття рішень. Програмне забезпечення для прийняття рішень є цінним для будь-яких команд, особливо для фізичних груп або для віддалених команд, які співпрацюють з різних місць. Деякі функції програмного забезпечення для прийняття рішень збігаються з функціями програмного забезпечення для керування нарадами та правлінням, зокрема відстеження консенсусу. Однак спеціалізовані інструменти прийняття рішень пропонують ширший спектр функцій для підтримки процесів прийняття рішень і обміну результатами із зацікавленими сторонами. Крім того, ці інструменти не призначені виключно для керівників або членів ради директорів, на відміну від програмного забезпечення для керування радою директорів.
Запит на новий застосунок
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Хоча Texchange - це платформа залучення та досвіду AI, яка поглиблює залучення, покращує дані та забезпечує швидший, простіший аналіз та дії - тому ви не витрачаєте на хвилину. * Поверхня краще розуміння через більш багаті, більш персоналізовані заходи. Виберіть з декількох методів, щоб уніфікувати кількісний та якісний збір даних та розкрити нюанс. * За допомогою аналізу AI, інтегрованого на всій платформі Throtexchange, відомості учасників перетворюються на діючі, цільові рішення за лічені хвилини, а не місяці. * AI аналізує ваші дані про залучення, поєднує їх з контекстуальною інформацією про вашу організацію та створює персоналізовані плани дій для осіб чи груп - за секундами. Використовуючи свою складну аналітику та безпечну інтеграцію OpenAI, отримайте більш широку участь, глибші уявлення та корисні ідеї за набагато менший час. За допомогою Thantexchange ви можете отримати доступ до тисяч голосів в одній розмові - і його AI піклується про аналіз даних для вас, за лічені хвилини замість місяців. Почуйте що, коли, як, чому (а іноді і де) вашого виклику, лише з одним питанням.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
Nasdaq
nasdaq.com
Додаток NASDAQ надає доступ до фінансових даних, оновлень ринку, аналітики та освітніх ресурсів для інвесторів усіх рівнів.
Runway Financial
runway.com
Runway Financial - це додаток для управління фінансами, який допомагає відстежувати витрати, встановлювати бюджети та забезпечує безпеку даних.
Howspace
howspace.com
Howspace - це програмне забезпечення для навчання та розробки для працівників знань у підприємницьких компаніях, навчальних службах та асоціаціях. За допомогою Howspace ви можете покращити вплив своїх ініціатив щодо навчання та розвитку - в масштабах, не жертвуючи залученням. HowSpace дає можливість організаціям об'єднати своїх людей, щоб навчитися, співпрацювати та приймати рішення, що сприяють впливу. Його платформа керує спільними подорожами, має сенс масштабних розмов з AI, і гарантує, що кожен має роль у створенні впливу. Howspace ідеально підходить для: - Віддалена, гібридна та асинхронна співпраця - Ідея та мозковий штурм - Стратегічне планування та консалтинг - Семінари та події - Навчальні програми - На борту та розвиток працівника - Організаційна трансформація та управління змінами - Будівництво мережі та спільноти - і багато іншого!
Visyond
visyond.com
Visyond - хмарна платформа, що покращує Excel, дозволяючи створювати інтерактивні моделі, аналізувати сценарії та співпрацювати над даними в безпечному середовищі.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, покращуючи співпрацю та записуючи рішення, щоб вчитися на результатах і підвищувати продуктивність.
1000minds
1000minds.com
1000minds - це онлайн-інструмент для прийняття рішень, що допомагає оцінювати уподобання та пріоритети, сприяючи зваженому вибору й аналізу даних.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice - платформа для збору та управління зворотним зв'язком від користувачів, що допомагає підприємствам враховувати потреби клієнтів у розвитку продуктів.
airfocus
airfocus.com
Airfocus — це платформа для управління проектами, що допомагає командам визначати пріоритети, організовувати роботу та створювати дорожні карти.
Productboard
productboard.com
Productboard - платформа управління продуктами, що допомагає командам пріоризувати функції, аналізувати відгуки та узгоджувати дорожні карти з бізнес-цілями.
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle допомагає організаціям приймати рішення шляхом залучення думок зацікавлених сторін через структурування обговорень і аналіз відгуків.
Loomio
loomio.org
Loomio - це платформа для колективного прийняття рішень, яка дозволяє групам вести дискусії, голосувати та співпрацювати онлайн.
Fibery
fibery.io
Fibery - це платформа для управління продуктами, яка допомагає командам аналізувати відгуки користувачів та більшість даних для стратегічного планування.
Diligent Director
diligent.com
Старанний директор - платформа для управління, що спрощує процеси, підвищує прозорість та підтримує прийняття рішень в організаціях.
Diligent Administrator
diligent.com
Додаток "Старанний адміністратор" підтримує управлінців у виконанні адміністративних завдань, організуючи порядки денні, політики та зустрічі.
Craft.io
craft.io
Craft.io - платформа для управління продуктами, яка об'єднує збирання відгуків, планування, прийняття рішень та створення дорожніх карт у єдиному інструменті.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.