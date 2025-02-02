Програмне забезпечення для прийняття рішень - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Програмне забезпечення для прийняття рішень, також відоме як програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень, спрощує процес прийняття ефективних рішень. Ці інструменти допомагають підприємствам робити обґрунтовані висновки та поширювати результати серед відповідних зацікавлених сторін. У той час як існують різноманітні варіанти програмного забезпечення, які допомагають компаніям приймати рішення, інструменти прийняття рішень – це спеціалізовані продукти, які пропонують різноманітні шляхи допомоги на всьому шляху прийняття рішень. Основні функції зазвичай включають аналіз сценаріїв, аналіз витрат і вигод, відстеження консенсусу та відстеження попередніх рішень. Користувачі можуть вводити або імпортувати відповідні дані для аналізу, покращуючи процес прийняття рішень. Програмне забезпечення для прийняття рішень є цінним для будь-яких команд, особливо для фізичних груп або для віддалених команд, які співпрацюють з різних місць. Деякі функції програмного забезпечення для прийняття рішень збігаються з функціями програмного забезпечення для керування нарадами та правлінням, зокрема відстеження консенсусу. Однак спеціалізовані інструменти прийняття рішень пропонують ширший спектр функцій для підтримки процесів прийняття рішень і обміну результатами із зацікавленими сторонами. Крім того, ці інструменти не призначені виключно для керівників або членів ради директорів, на відміну від програмного забезпечення для керування радою директорів.
Запит на новий застосунок
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію на fibery.io.
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — це платформа для взаємодії та досвіду ШІ, яка поглиблює взаємодію, покращує дані та забезпечує швидший і простіший аналіз і дії, щоб ви не втрачали ні хвилини. ✔️ Отримайте кращу інформацію завдяки більш детальним і персоналізованим заходам. Виберіть із кількох методів, щоб уніфікувати збір кількісних і якісних даних і виявити нюанси. ✔️ Завдяки аналізу штучного інтелекту, інтегрованому на всю платформу ThoughtExchange, думки учасників перетворюються на ефективні цільові рішення за лічені хвилини замість місяців. ✔️ Штучний інтелект аналізує ваші дані про залучення, поєднує їх із контекстною інформацією про вашу організацію та створює персоналізовані плани дій для окремих осіб або груп — за лічені секунди. Незалежно від того, чи зосереджені ви на довгостроковій основній взаємодії чи хочете отримати доступ до тимчасового зворотного зв’язку, ThoughtExchange підтримує всі ваші програми залучення на одній платформі.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми посилюємо економіку, створюємо більш справедливі можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим громадам, клієнтам, працівникам і людям із різним походженням повністю розкрити свій потенціал.
Runway Financial
runway.com
Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді. Компанії, що швидко розвиваються, зокрема Superhuman, AngelList і 818 Tequila, довіряють Runway керувати своїми фінансовими операціями та впевнено приймати стратегічні рішення.
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасштабним розмовам за допомогою ШІ та гарантує, що кожен відіграє роль у створенні впливу. Howspace ідеально підходить для: - Віддаленої, гібридної та асинхронної співпраці - Ідей та мозкового штурму - Стратегічного планування та консультування - Семінарів та заходів - Навчальних програм - Навчання та розвитку співробітників - Організаційної трансформації та управління змінами - Розбудови мережі та спільноти - І багато іншого ! Галерея шаблонів: тепер ви можете почати свій спільний проект за допомогою будь-якого з наших шаблонів спільноти!
Visyond
visyond.com
Перетворіть свій Excel на машину аналізу інформації, якою зможе керувати кожен. Візуалізуйте свої електронні таблиці як прогностичні інформаційні панелі, автоматизуйте фінансові звіти та співпрацюйте над аналізом ризиків і ризиків, захищаючи модель, конфіденційні дані та точно контролюючи, наскільки кожна особа може з ними взаємодіяти. Зберігайте гнучкість електронної таблиці – використовуйте знайомий синтаксис Excel, включаючи динамічні масиви та XLOOKUP, і швидко аналізуйте модель, її сценарії та створюйте інтерактивні візуалізації для своєї команди. Будьте під контролем – розширюйте можливості вашої команди, щоб отримувати статистичні дані та вносити інформацію в центральну електронну таблицю безпечним і організованим способом, яким ви керуєте. Отримуйте відповіді за лічені хвилини. Створіть рівень візуалізації для вашої команди, щоб за лічені хвилини ставити запитання центральної моделі «що, якщо», аналізувати сценарії та ризики та ділитися інтерактивною інформацією. Менше помилок, кращий захист – підвищуйте точність даних, зменшуйте ризик помилок, захищайте конфіденційну інформацію та швидше приймайте кращі рішення.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, покращуючи співпрацю та записуючи рішення, щоб вчитися на результатах і підвищувати продуктивність.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокритеріального прийняття рішень (MCDM) і спільного аналізу (або моделювання вибору). Наші об’єднані опитування дозволяють вам проводити об’єднаний аналіз (моделювання вибору або експерименти з дискретним вибором) із залученням будь-якої кількості учасників – потенційно 1000! Дізнайтеся, що важливо для людей, коли вони роблять вибір із компромісами. * Які критерії зацікавлені сторони, напр. враховують громадяни, приймаючи рішення? * Які атрибути дизайну нового продукту найбільш важливі для споживачів? * Які їхні ваги (корисності часткової вартості), що представляють їх відносну важливість? 1000minds отримав міжнародне визнання за свою наукову обґрунтованість і зручність для користувача, отримав нагороди за інновації.
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — найкращий інструмент для виявлення продукту, платформа, розроблена для подолання розриву між командами продукту та їх користувачами. Пропонуючи комплексну систему управління зворотним зв’язком, UserVoice дозволяє компаніям збирати, визначати пріоритети та реагувати на пропозиції та ідеї користувачів. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувачі можуть надсилати свої думки, голосувати за існуючі ідеї та відстежувати прогрес пропозицій, сприяючи прозорості та довірі між брендом та його клієнтурою. Складні інструменти аналітики надають командам продуктів чітке уявлення про те, чого дійсно бажають їхні клієнти, дозволяючи їм приймати обґрунтовані рішення та створювати продукти, які резонують із базою користувачів. UserVoice — це не лише відгуки; мова йде про створення кращого, більш орієнтованого на клієнта продукту за допомогою потужності колективного розуму.
airfocus
airfocus.com
AirFocus пропонує сучасну та модульну платформу управління проектами. Це забезпечує повне рішення для команд для управління та передачі своєї стратегії, надання пріоритетів їх роботи та вирішення правильних проблем. Розроблений з урахуванням гнучкості, AirFocus дозволяє швидко налаштувати платформу відповідно до ваших потреб, не порушуючи спосіб роботи вашої команди.
Productboard
productboard.com
Productboard — це платформа керування продуктами, яка допомагає командам продуктів швидше виводити потрібні продукти на ринок, розуміючи, що потрібно клієнтам, визначаючи пріоритети, що потрібно створити далі, і узгоджуючи всіх навколо дорожньої карти. Понад 6000 компаній, у тому числі Microsoft, Zoom, 1-800-Contacts і UiPath, використовують Productboard, щоб зрозуміти, що потрібно користувачам, визначити пріоритети, що будувати далі, і згуртувати всіх навколо своєї дорожньої карти. Маючи офіси в Сан-Франциско, Празі та Ванкувері, Productboard підтримується такими провідними інвесторами, як Dragoneer Investment Group, Tiger Global Management, Index Ventures, Kleiner Perkins, Sequoia Capital, Bessemer Venture Partners і Credo Ventures.
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle допомагає лідерам приймати кращі рішення, швидко й ефективно залучаючи колективну мудрість зацікавлених сторін. Powernoodle — це найпотужніша, але проста у використанні платформа для прийняття рішень. Хмарна технологія поєднується з 50-річною когнітивною, поведінковою наукою та наукою про прийняття рішень, щоб зосередити увагу зацікавлених сторін і мінімізувати упередження, перешкоди та дисфункції, типові для більшості організацій, які стають на шляху прийняття якісних рішень. За допомогою Powernoodle лідери можуть швидко й легко створювати структуровані дії щодо прийняття рішень, які оптимізують залучення зацікавлених сторін і створюють узгодженість, необхідну для впевненого виконання та перевищення ефективності. Powernoodle, заснований на науці та підживлений людьми: ефективні паралельні робочі процеси забезпечують більшу ефективність і гнучкість. Менше часу витрачається на зустрічі, а цінний час повертається зацікавленим сторонам для інших заходів. Коротший час циклу для збору думок, обговорення та прийняття рішень означає швидший час для виконання та цінності. Barrier Busting Intelligence для обходу та мінімізації фізичних бар’єрів, когнітивних упереджень і дисфункціональної поведінки, які перешкоджають прийняттю якісних рішень. Powernoodle залучає більше правильних людей до правильної діяльності, щоб поділитися своїми знаннями та перспективами. Потужний механізм розмови створює внесок у різноманітні ідеї, а його потужна аналітика даних підвищує зацікавленість. Прозорий і інклюзивний досвід Powernoodle зміцнює довіру та зацікавленість у прийнятті рішень. Вбудований Decision Record діє як єдине джерело правди для документування процесу прийняття рішень, що підвищує прозорість, впевненість і довіру. Надійна та зростаюча бібліотека з 60+ шаблонів моделей рішень, що охоплюють найпоширеніші предметні теми, дозволяє керівникам швидко та легко створити ефективний процес прийняття рішень, який найкраще підходить до їхніх конкретних обставин. Powernoodle — це унікальне поєднання хмарних технологій і когнітивної, поведінкової науки та науки про прийняття рішень у потужну, але просту у використанні платформу для прийняття рішень. Керівники швидко й ефективно залучають колективну мудрість зацікавлених сторін для прийняття кращих рішень. Простіше кажучи, PowerNoodle — це найкращий спосіб прийняти рішення. https://bit.ly/Powernoodle-In-Action https://vimeo.com/408587881
Loomio
loomio.org
Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне місце для спільного обговорення та прийняття рішень. Він поєднує в собі дискусійний форум із інструментами підтримки прийняття рішень і сприяння, щоб допомогти вашій команді досягти чітких результатів.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платформами. Craft.io стає системою реєстрації продукту: авторитетним джерелом даних, що підтримує ці важливі рішення щодо продукту, що дозволяє менеджерам із продуктів бути більш впевненими, впливати на зацікавлених сторін і керувати авторитетом.
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