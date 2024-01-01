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Програмне забезпечення для прийняття рішень - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для прийняття рішень, також відоме як програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень, спрощує процес прийняття ефективних рішень. Ці інструменти допомагають підприємствам робити обґрунтовані висновки та поширювати результати серед відповідних зацікавлених сторін. У той час як існують різноманітні варіанти програмного забезпечення, які допомагають компаніям приймати рішення, інструменти прийняття рішень – це спеціалізовані продукти, які пропонують різноманітні шляхи допомоги на всьому шляху прийняття рішень. Основні функції зазвичай включають аналіз сценаріїв, аналіз витрат і вигод, відстеження консенсусу та відстеження попередніх рішень. Користувачі можуть вводити або імпортувати відповідні дані для аналізу, покращуючи процес прийняття рішень. Програмне забезпечення для прийняття рішень є цінним для будь-яких команд, особливо для фізичних груп або для віддалених команд, які співпрацюють з різних місць. Деякі функції програмного забезпечення для прийняття рішень збігаються з функціями програмного забезпечення для керування нарадами та правлінням, зокрема відстеження консенсусу. Однак спеціалізовані інструменти прийняття рішень пропонують ширший спектр функцій для підтримки процесів прийняття рішень і обміну результатами із зацікавленими сторонами. Крім того, ці інструменти не призначені виключно для керівників або членів ради директорів, на відміну від програмного забезпечення для керування радою директорів.
Запит на новий застосунок
Fibery
fibery.io
Нескінченно гнучкий робочий простір для підключення всіх процесів компанії без коду. Створюйте простори, об’єднуйте їх разом, запрошуйте товаришів по команді і зробити щось круте.
Productboard
productboard.com
Платформа управління продуктами, орієнтована на клієнта, від Productboard. Прискорюйте інновації, створюйте продукти, які приносять прибуток і підвищують продуктивність.
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...
airfocus
airfocus.com
airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...
Powernoodle
powernoodle.com
Спільна співпраця – легко. Програмне забезпечення Powernoodle для співпраці та сприяння допомагає асинхронно створювати ідеї, спільно приймати рішення та повідомляти плани дій. Створіть більш інклюзивний спосіб спільної роботи, який орієнтує вашу команду на дії.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
Loomio
loomio.org
Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Автоматизуйте свої звіти за допомогою можливостей штучного інтелекту за допомогою Flowtrail AI, інструменту звітування на основі штучного інтелекту, який допоможе вам створювати спеціальні звіти та інформаційні панелі, візуалізувати статистичні дані та вставляти аналіз даних у ваші улюблені програми...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...
Runway Financial
runway.com
Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.
Visyond
visyond.com
Перетворіть свій Excel на машину аналізу інформації, якою зможе керувати кожен. Візуалізуйте свої електронні таблиці як передбачувані інформаційні панелі, автоматизуйте фінансові звіти та співпрацюйте над аналізом ризиків і ризиків, захищаючи модель, конфіденційні дані та точно контролюючи, наскільк...
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, п...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає можливість організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасш...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
Єдине корпоративне рішення, яке допомагає керівникам досягти кращого узгодження, стратегії та продуктивності за допомогою масштабних обговорень у реальному часі.