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Програмне забезпечення для прийняття рішень - Найпопулярніші застосунки - Болгарія
Програмне забезпечення для прийняття рішень, також відоме як програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень, спрощує процес прийняття ефективних рішень. Ці інструменти допомагають підприємствам робити обґрунтовані висновки та поширювати результати серед відповідних зацікавлених сторін. У той час як існують різноманітні варіанти програмного забезпечення, які допомагають компаніям приймати рішення, інструменти прийняття рішень – це спеціалізовані продукти, які пропонують різноманітні шляхи допомоги на всьому шляху прийняття рішень. Основні функції зазвичай включають аналіз сценаріїв, аналіз витрат і вигод, відстеження консенсусу та відстеження попередніх рішень. Користувачі можуть вводити або імпортувати відповідні дані для аналізу, покращуючи процес прийняття рішень. Програмне забезпечення для прийняття рішень є цінним для будь-яких команд, особливо для фізичних груп або для віддалених команд, які співпрацюють з різних місць. Деякі функції програмного забезпечення для прийняття рішень збігаються з функціями програмного забезпечення для керування нарадами та правлінням, зокрема відстеження консенсусу. Однак спеціалізовані інструменти прийняття рішень пропонують ширший спектр функцій для підтримки процесів прийняття рішень і обміну результатами із зацікавленими сторонами. Крім того, ці інструменти не призначені виключно для керівників або членів ради директорів, на відміну від програмного забезпечення для керування радою директорів.
Запит на новий застосунок
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть ...
Productboard
productboard.com
Productboard — це платформа керування продуктами, яка допомагає командам продуктів швидше виводити потрібні продукти на ринок, розуміючи, що потрібно клієнтам, визначаючи пріоритети, що потрібно створити далі, і узгоджуючи всіх навколо дорожньої карти. Понад 6000 компаній, у тому числі Microsoft, Zo...
Craft.io
craft.io
Craft.io — це інструмент керування продуктами, який дає змогу менеджерам із продуктів виконувати свою роботу, починаючи від збору відгуків, планування, прийняття рішень, складання дорожньої карти тощо в одному спеціально створеному інструменті, який інтегрується з найбільш поширеними сьогодні платфо...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
airfocus
airfocus.com
airfocus пропонує сучасну модульну платформу для управління проектами. Він надає повне рішення для команд, щоб керувати та повідомляти про свою стратегію, розставляти пріоритети в роботі та вирішувати правильні проблеми. Розроблений з урахуванням гнучкості, airfocus дозволяє швидко налаштувати платф...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інфо...
Powernoodle
powernoodle.com
Powernoodle допомагає лідерам приймати кращі рішення, швидко й ефективно залучаючи колективну мудрість зацікавлених сторін. Powernoodle — це найпотужніша, але проста у використанні платформа для прийняття рішень. Хмарна технологія поєднується з 50-річною когнітивною, поведінковою наукою та наукою пр...
UserVoice
uservoice.com
UserVoice — найкращий інструмент для виявлення продукту, платформа, розроблена для подолання розриву між командами продукту та їх користувачами. Пропонуючи комплексну систему управління зворотним зв’язком, UserVoice дозволяє компаніям збирати, визначати пріоритети та реагувати на пропозиції та ідеї ...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Loomio
loomio.org
Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...
Nasdaq
nasdaq.com
У Nasdaq наша мета — сприяти економічному прогресу для всіх. Ми зміцнюємо економіку, створюємо справедливіші можливості та робимо внесок у більш стійкий світ, щоб допомогти нашим спільнотам, клієнтам, працівникам і людям різного походження повністю розкрити свій потенціал.
Runway Financial
runway.com
Фінансова платформа, яку ви не ненавидите. Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокрите...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає змогу організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасштабни...
Visyond
visyond.com
Перетворіть свій Excel на машину аналізу інформації, якою зможе керувати кожен. Візуалізуйте свої електронні таблиці як прогностичні інформаційні панелі, автоматизуйте фінансові звіти та співпрацюйте над аналізом ризиків і ризиків, захищаючи модель, конфіденційні дані та точно контролюючи, наскільки...
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — це платформа аналізу корпоративних рішень, яка допомагає краще та швидше приймати рішення у вашій комерційній організації. Прийняття рішень є найціннішим активом вашої компанії. Наша система допомагає командам приймати найкращі рішення, запроваджуючи ефективні процеси прийняття рішень, п...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
ThoughtExchange — це платформа для взаємодії та досвіду ШІ, яка поглиблює взаємодію, покращує дані та забезпечує швидший і простіший аналіз і дії, щоб ви не втрачали ні хвилини. ✔️ Отримайте кращу інформацію завдяки більш детальним і персоналізованим заходам. Виберіть із кількох методів, щоб уніфіку...