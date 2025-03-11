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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для захисту від DDoS - Найпопулярніші застосунки

Інструменти захисту від розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS) призначені для захисту мережевої інфраструктури, веб-сайтів і програм від атак DDoS. Ці атаки переповнюють веб-сайти з надмірним трафіком, який зазвичай генерується ботнетами, створеними зі зламаних пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням. Рішення для захисту від DDoS працюють, відстежуючи веб-трафік і встановлюючи базові параметри для нормальної активності. Коли трафік несподівано зростає, веб-фільтри виявляють ці аномалії та перенаправляють підозрілий трафік у контрольоване середовище, не даючи йому порушити роботу цільового сайту чи служби.