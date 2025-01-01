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Програмне забезпечення для захисту від DDoS
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Програмне забезпечення для захисту від DDoS - Найпопулярніші застосунки

Інструменти захисту від розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS) призначені для захисту мережевої інфраструктури, веб-сайтів і програм від атак DDoS. Ці атаки переповнюють веб-сайти з надмірним трафіком, який зазвичай генерується ботнетами, створеними зі зламаних пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням. Рішення для захисту від DDoS працюють, відстежуючи веб-трафік і встановлюючи базові параметри для нормальної активності. Коли трафік несподівано зростає, веб-фільтри виявляють ці аномалії та перенаправляють підозрілий трафік у контрольоване середовище, не даючи йому порушити роботу цільового сайту чи служби.

Запит на новий застосунок


Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath - це платформа для хмарних обчислень, що пропонує послуги доставки вмісту та обробки даних ближче до користувача для підвищення продуктивності і безпеки.

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

Mlytics допомагає покращити продуктивність вебсайтів, використовуючи динамічне управління кількома CDN для запобігання простоїв та моніторингу ефективності.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Edgio

Edgio

edg.io

Edgio допомагає компаніям швидко та безпечно доставляти контент через розподілену мережу, забезпечуючи контроль над кешуванням та безпекою веб-додатків.

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome захищає веб-сайти та додатки від шахрайства, ботів і DDoS-атак, використовуючи машинне навчання для аналізу вхідного трафіку в режимі реального часу.

SiteLock

SiteLock

sitelock.com

SiteLock забезпечує захист веб-сайтів завдяки скануванню на уразливості, видаленню зловмисного ПО та послугам резервного копіювання для підвищення безпеки.

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Програмне забезпечення для захисту від DDoS - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog