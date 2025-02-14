Програмне забезпечення для захисту від DDoS - Найпопулярніші застосунки - Сальвадор

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Інструменти захисту від розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS) призначені для захисту мережевої інфраструктури, веб-сайтів і програм від атак DDoS. Ці атаки переповнюють веб-сайти з надмірним трафіком, який зазвичай генерується ботнетами, створеними зі зламаних пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням. Рішення для захисту від DDoS працюють, відстежуючи веб-трафік і встановлюючи базові параметри для нормальної активності. Коли трафік несподівано зростає, веб-фільтри виявляють ці аномалії та перенаправляють підозрілий трафік у контрольоване середовище, не даючи йому порушити роботу цільового сайту чи служби.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, заснована в 2009 році, є світовим лідером у хмарних обчисленнях та штучному інтелекті, що надає послуги тисячам підприємств, розробників та організацій урядів у понад 200 країнах та регіонах. Займаючись успіхом своїх клієнтів, Alibaba Cloud надає надійні та безпечні можливості хмарних обчислень та обробки даних як частину своїх онлайн -рішень. У січні 2017 року Alibaba Cloud стала офіційним партнером хмарних служб Олімпіади.
Fastly
fastly.com
FAST - це американський постачальник хмарних обчислювальних послуг. Він описує свою мережу як Edge Cloud Platform, яка призначена для того, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Швидко хмарна платформа включає їх мережу доставки вмісту (CDN), оптимізацію зображень, відео та потокове забезпечення, хмарні послуги та балансування навантаження. Служби хмарної безпеки Fastly включають захист нападу на відмову від служби, пом'якшення бота та брандмауер веб-додатків. Швидко веб -додатки Брандмауер використовує відкрите правило проекту безпеки веб -додатків, встановлене поряд із власною набором правил. Швидко платформа побудована поверх лаку.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки високопродуктивних, безпечних веб-ресурсів і потокового вмісту. Завдяки цій повністю інтегрованій платформі та наскрізним граничним службам компанії можуть надавати вміст швидше та безпечніше, збільшуючи загальний дохід і цінність бізнесу. Усі служби працюють на межі нашої приватної глобальної мережі з пропускною спроможністю 250 Тбіт/с. Ми обробляємо 5% усього веб-трафіку та швидко зростаємо. Edgio довіряють і покладаються на нього TD Ameritrade, Plus500, Solvay Bank, Yahoo, Shoe Carnival, Canadian Hockey League, World Champion Fantasy, Mars Wrigley, Coach і Kate Spade.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американський постачальник периферійних обчислювальних платформ зі штаб-квартирою в Далласі, штат Техас. Її команду засновників очолював Ленс Кросбі, який також був співзасновником компанії SoftLayer Technologies, придбаної IBM у 2013 році.
SiteLock
sitelock.com
SiteLock, світовий лідер у сфері рішень безпеки веб-сайтів, є єдиним постачальником, який пропонує повний хмарний захист веб-сайтів. Його 360-градусний моніторинг виявляє та усуває загрози, запобігає майбутнім атакам, прискорює роботу веб-сайту та відповідає стандартам відповідності PCI для підприємств будь-якого розміру. Заснована в 2008 році, компанія захищає понад 12 мільйонів веб-сайтів по всьому світу. Для отримання додаткової інформації відвідайте sitelock.com.
Mlytics
mlytics.com
Ми уявляємо собі надійніший, швидший і безпечніший світ Інтернету з можливостями та прозорістю. Mlytics використовує інтелектуальне рішення Multi CDN, щоб допомогти підвищити продуктивність вашого веб-сайту в усьому світі та запобігти простоям. Ми розробили унікальну платформу надання досвіду, яка забезпечує єдиний перегляд для моніторингу, порівняння, доступу, отримання та керування кількома CDN лише кількома клацаннями миші. Користувачі насолоджуються найкращим цифровим вмістом, оскільки наше повністю автоматизоване інтелектуальне рішення для балансування навантаження постійно спрямовує трафік до найефективнішої CDN.
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome заблокував понад 316 мільярдів шахрайських атак. Провідні глобальні підприємства, включно з Tripadvisor і Foot Locker, довіряють DataDome для захисту своїх веб-сайтів, мобільних додатків і API від шахрайства з обліковими записами, шахрайства з платежами, введення облікових даних, DDoS, шахрайства з рекламою тощо. З рекордно коротким часом окупності DataDome пропонує прозору інформацію, цілодобовий досвід SOC, легке розгортання та понад 50 інтеграцій. Рішення не додає затримки для захищених кінцевих точок, відповідаючи на кожен запит менш ніж за 2 мілісекунди завдяки 26+ регіональним точкам доступу та технології автоматичного масштабування. DataDome є безперебійним для споживачів, забезпечуючи оптимальний захист і пропонує єдину безпечну, зручну та сумісну з конфіденційністю CAPTCHA та перевірку пристрою, першу невидиму альтернативу. DataDome пропонує додаткові рішення, які спеціалізуються на боротьбі з шахрайством з обліковими записами та рекламою. DataDome Ad Protect виявляє рекламне шахрайство, дозволяючи маркетологам оптимізувати свої кампанії. Рішення DataDome Account Protect пропонує комплексний захист від шахрайства облікових записів, керованого людьми та ботами, шляхом аналізу намірів користувачів.
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