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Програмне забезпечення для захисту від DDoS - Найпопулярніші застосунки - Домініканська Республіка
Інструменти захисту від розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS) призначені для захисту мережевої інфраструктури, веб-сайтів і програм від атак DDoS. Ці атаки перевантажують веб-сайти з надмірним трафіком, який зазвичай генерується бот-мережами, створеними зі зламаних пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням. Рішення для захисту від DDoS працюють, відстежуючи веб-трафік і встановлюючи базові параметри для нормальної активності. Коли трафік несподівано зростає, веб-фільтри виявляють ці аномалії та перенаправляють підозрілий трафік у контрольоване середовище, не даючи йому порушити роботу цільового сайту чи служби.
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Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
StackPath
stackpath.com
StackPath — американський постачальник периферійних обчислювальних платформ зі штаб-квартирою в Далласі, штат Техас. Її команду засновників очолював Ленс Кросбі, який також був співзасновником компанії SoftLayer Technologies, придбаної IBM у 2013 році.
Fastly
fastly.com
Fastly — американський постачальник послуг хмарних обчислень. Він описує свою мережу як крайову хмарну платформу, яка розроблена, щоб допомогти розробникам розширити свою основну хмарну інфраструктуру до краю мережі, ближче до користувачів. Хмарна платформа Fastly edge включає мережу доставки контен...
Mlytics
mlytics.com
Ми уявляємо собі надійніший, швидший і безпечніший світ Інтернету з можливостями та прозорістю. Mlytics використовує інтелектуальне рішення Multi CDN, щоб допомогти підвищити продуктивність вашого веб-сайту в усьому світі та запобігти простоям. Ми розробили унікальну платформу надання досвіду, яка з...
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання ...
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO) допомагає компаніям надавати онлайн-досвід і контент швидше, безпечніше та з більшим контролем. Наша мережа глобального масштабу, зручна для розробників, у поєднанні з нашими повністю інтегрованими програмними та мультимедійними рішеннями забезпечує єдину платформу для доставки ...
DataDome
datadome.co
Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome...
SiteLock
sitelock.com
SiteLock, світовий лідер у сфері рішень безпеки веб-сайтів, є єдиним постачальником, який пропонує повний хмарний захист веб-сайтів. Його 360-градусний моніторинг виявляє та усуває загрози, запобігає майбутнім атакам, прискорює роботу веб-сайту та відповідає стандартам відповідності PCI для підприєм...