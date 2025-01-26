Програмне забезпечення для захисту від DDoS - Найпопулярніші застосунки - Албанія

DataDome

datadome.co

Захист DataDome від ботів і онлайн-шахрайства зупиняє атаки з неперевершеною точністю та без компромісів. Наша платформа, заснована на багаторівневому машинному навчанні, щодня аналізує 5 трильйонів сигналів і адаптується до кожного запиту та сканує його в режимі реального часу. У 2023 році DataDome заблокував понад 316 мільярдів шахрайських атак. Провідні глобальні підприємства, включно з Tripadvisor і Foot Locker, довіряють DataDome для захисту своїх веб-сайтів, мобільних додатків і API від шахрайства з обліковими записами, шахрайства з платежами, введення облікових даних, DDoS, шахрайства з рекламою тощо. З рекордно коротким часом окупності DataDome пропонує прозору інформацію, цілодобовий досвід SOC, легке розгортання та понад 50 інтеграцій. Рішення не додає затримки для захищених кінцевих точок, відповідаючи на кожен запит менш ніж за 2 мілісекунди завдяки 26+ регіональним точкам доступу та технології автоматичного масштабування. DataDome є безперебійним для споживачів, забезпечуючи оптимальний захист і пропонує єдину безпечну, зручну та сумісну з конфіденційністю CAPTCHA та перевірку пристрою, першу невидиму альтернативу. DataDome пропонує додаткові рішення, які спеціалізуються на боротьбі з шахрайством з обліковими записами та рекламою. DataDome Ad Protect виявляє рекламне шахрайство, дозволяючи маркетологам оптимізувати свої кампанії. Рішення DataDome Account Protect пропонує комплексний захист від шахрайства облікових записів, керованого людьми та ботами, шляхом аналізу намірів користувачів.