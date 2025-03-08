Grindr

grindr.com

Гріндр-це соціальна мережа на основі місцезнаходження та онлайн-програма для знайомств для геїв, бі, транс та квір. Це було одним з перших геосоціальних додатків для геїв, коли він запустився в березні 2009 року і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим гей -мобільним додатком у світі. Він доступний на пристроях iOS та Android як у вільних, так і в преміум -версіях (останні під назвою Grindr Xtra та Grindr Unlimited). Додаток дозволяє членам створювати особистий профіль та використовувати свою позицію GPS, щоб розмістити їх на каскаді, де вони можуть переглядати інші профілі, відсортовані на відстань та переглянути сусідні та далекі члени залежно від налаштувань фільтра. Вибір фотографії профілю в перегляді сітки відобразить повний профіль та фотографії учасника, а також можливість спілкуватися, надсилати "Торкніться", надсилайте фотографії, відеодзвінок та ділиться точним місцем розташування.