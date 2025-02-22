Програми для знайомств - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

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Програми для знайомств – це цифрові платформи, які сприяють спілкуванню та взаємодії між людьми, які прагнуть романтичних або соціальних стосунків. Користувачі створюють профілі з особистою інформацією та вподобаннями, а програма використовує алгоритми, щоб зіставляти їх із потенційними партнерами на основі критеріїв сумісності, таких як інтереси, місцезнаходження та вподобання. Ці програми часто включають такі функції, як обмін повідомленнями, гортання та перегляд профілів, забезпечуючи людям зручний і доступний спосіб досліджувати та започатковувати стосунки в епоху цифрових технологій.
Запит на новий застосунок
Tinder
tinder.com
Tinder - це програма для знайомств з геосоціальної мережі та онлайн, яка дозволяє користувачам анонімно провести пальцем, щоб сподобатися або не подобатися іншим профілям на основі їх фотографій, невеликих біографії та загальних інтересів. Після того, як двоє користувачів "відповідають", вони можуть обмінюватися повідомленнями. До 2014 року Tinder реєстрував близько 2 мільярдів "Swipes" на день (згідно з https://datingzest.com/tinder-statistics/). Tinder спочатку вимагав доступу до облікового запису Facebook для використання програми, але він почав дозволяти користувачам зареєструватися лише за номером телефону в серпні 2019 року. Він доступний через мобільний додаток або веб -браузер для комп’ютерів. Tinder працює на бізнес -моделі Freemium.
Grindr
grindr.com
Гріндр-це соціальна мережа на основі місцезнаходження та онлайн-програма для знайомств для геїв, бі, транс та квір. Це було одним з перших геосоціальних додатків для геїв, коли він запустився в березні 2009 року і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим гей -мобільним додатком у світі. Він доступний на пристроях iOS та Android як у вільних, так і в преміум -версіях (останні під назвою Grindr Xtra та Grindr Unlimited). Додаток дозволяє членам створювати особистий профіль та використовувати свою позицію GPS, щоб розмістити їх на каскаді, де вони можуть переглядати інші профілі, відсортовані на відстань та переглянути сусідні та далекі члени залежно від налаштувань фільтра. Вибір фотографії профілю в перегляді сітки відобразить повний профіль та фотографії учасника, а також можливість спілкуватися, надсилати "Торкніться", надсилайте фотографії, відеодзвінок та ділиться точним місцем розташування.
Bumble
bumble.com
Bumble змінив те, як люди зустрічаються, знаходять друзів та сприйняття зустрічі в Інтернеті на краще. Жінки роблять перший крок. На iPhone + Android.
ThaiFriendly
thaifriendly.com
100% справжні тайські жінки в Бангкоку, Паттайї, Пхукеті та в усьому Таїланді на ThaiFriendly - сайті знайомств для тайців №1! 🔥
Badoo
badoo.com
Ласкаво просимо в Баду, місце на сьогоднішній день чесно! У суспільстві, яке отримує прибуток від нашого невпевненості в собі, Badoo-це місце, де він платить справжнім, неапологічним. Ми боремося з неоднозначністю сучасних побачень із справжньою, нефільтрованою розмовою. Ми вважаємо, що реальний зв’язок народжується від чесності того, хто ти і те, що ти насправді хочеш.
ROMEO
romeo.com
Найкращий вибір для гей -знайомств. Зустріньте хлопців, знайдіть друзів або знайдіть любов на веб -сайті Romeo, iOS або Android -додатка. Щасливі знайомства!
Bumpy
bumpy.app
Дата на міжнародному рівні для зустрічі з синглами по всьому світу. Зовнішній сайт знайомств. Спробуйте безкоштовно №1 міжнародний додаток для знайомств у App Store & Google Play, щоб завести нових друзів у всьому світі.
AsianDating
asiandating.com
Познайомтеся з неодруженими азіатами на AsianDating, найнадійнішому азіатському сайті знайомств із понад 4,5 мільйонами учасників. Приєднуйтеся зараз і почніть створювати важливі зв’язки!
happn
happn.app
Маючи понад 100 мільйонів членів, Happn - це додаток для знайомств, який дозволяє знайти всіх, з ким ви перейшли; Доля людей вирішила, що ви повинні зустрітися. Як і профілі, які привертають увагу, придушіть і, головне, збираються разом!
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Приєднуйтесь до найбільшої у світі мережі знайомств і соціальної мережі для дорослих.
SilverSingles
silversingles.com
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Plenty of Fish
pof.com
Багато знайомств без риби (POF) - це те, де сингли мають більше розмов, ніж будь -яка інша програма для знайомств. POF - це більше, ніж просто додаток для знайомств. Це досвід. POF призначений для того, щоб допомогти синглам знайти щасливі стосунки! У нас є найбільш безкоштовні функції, включаючи MeetMe, LiveStream, Chat та багато іншого, щоб зустріти синглів та включити унікальні криголам, щоб почати залучати розмови! З POF ви 2,7x частіше вступаєте в розмову протягом перших 24 годин! Приєднуйтесь зараз і почніть спілкуватися з синглами поблизу.
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ourtime.com
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zoosk.com
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match.com
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pure.app
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2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans є найактивнішим китайським сайтом знайомств у США та Канаді. Це двигун знайомств SINA та спеціальний сайт знайомств для телешоу «If You Are the One» 2012 року в США.
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loveawake.com
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Gleeden
gleeden.com
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stir.com
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lesbiemates.com
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lovehabibi.com
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parship.com
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Perfectmatch.com
perfectmatch.com
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PinaLove
pinalove.com
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cupid.com
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Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection — це служба онлайн-знайомств, призначена для самотніх християн у Великій Британії та Ірландії, Австралії, Новій Зеландії, США, Канаді, Сінгапурі та Гонконзі. Christian Connection належить і управляється Widernet Communications Ltd, розташованою в Лондоні, Великобританія.
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seeking.com
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positivesingles.com
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lovescout24.de
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Ferzu
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eHarmony
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edate.com
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Mamba
mamba.ru
Mamba — це мережа соціальних відкриттів/сайтів знайомств, яка включає приблизно 25 000 незалежних сайтів і розділів знайомств на великих порталах і видавничих сайтах.
PinkCupid
pinkcupid.com
PinkCupid прагне об’єднати жінок-лесбійок з усього світу в інклюзивну та гостинну спільноту лесбіянок, ЛГБТК та бісексуалів.
ThaiCupid
thaicupid.com
ThaiCupid — це сайт знайомств для неодружених у Таїланді (Паттайя, Бангкок, Пхукет, Чангмай тощо) та колишніх людей, які проживають за кордоном. Ви можете спілкуватися з неодруженими тайцями з усього світу за допомогою програми ThaiCupid на своєму телефоні! ThaiCupid прагне об’єднати тайських жінок і чоловіків з усього світу, тому що кожен заслуговує на спілкування та легкі знайомства в пошуках кохання.
ColombianCupid
colombiancupid.com
ColombianCupid: улюблений колумбійський додаток для знайомств для понад 2 000 000 неодружених по всьому світу. Це одна з найбільш надійних і улюблених латиноамериканських програм для знайомств, яка з’єднує колумбійських жінок і чоловіків у всьому світі. Незалежно від того, чи шукаєте ви чудове побачення, більше друзів або ідеального партнера, ColombianCupid стане вашою відправною точкою. За допомогою цієї колумбійської програми для знайомств ви можете створити новий обліковий запис і почати писати свою історію кохання за лічені хвилини. ColombianCupid ідеально підходить чоловікам і жінкам, які: * хочу зустрічатися з неодруженими колумбійцями. * цікавляться латинськими знайомствами. * сподіваючись зустріти людей, які поділяють любов до Колумбії, її людей і латиноамериканської культури.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
Ви шукаєте одиноких філіппінців? Можливо, вас цікавлять філіппінські знайомства? Або, можливо, ви сподіваєтеся зустріти неодружених на Філіппінах чи в Манілі? Ласкаво просимо до FilipinoCupid, де неодружені з усього світу можуть познайомитися та почати зустрічатися з філіппінцями онлайн. FilipinoCupid — улюблений додаток для знайомств для мільйонів самотніх жінок і чоловіків у всьому світі. Понад 5,5 мільйонів користувачів приєдналися до сайту в пошуках кохання та спілкування. FilipinoCupid — програма для вас, якщо ви: * хочуть зустрічатися з неодруженими філіппінцями; * зацікавлені в азійських знайомствах; або * хочу познайомитися з мандрівниками з усього світу, які поділяють спільну любов до Філіппін, філіппінської культури та всього, що пропонує Південно-Східна Азія!
lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius — це інструмент на базі штучного інтелекту, створений для оптимізації профілів онлайн-знайомств користувачів і підвищення їхніх шансів на успіх на платформах знайомств, таких як Tinder, Bumble та інших. AI допомагає створювати привабливі та захоплюючі біографії знайомств на основі передових досліджень, щоб оптимізувати профілі для підвищення привабливості. Він представляє індивідуальний підхід, який націлює на відповідні збіги, демонструючи особистості користувачів і те, що вони шукають у своїх збігах. Інструмент також підвищує привабливість користувачів і покращує загальну якість збігів. Крім того, LoveGenius допомагає генерувати персоналізовані вступні репліки та відповіді, маючи намір перетворити цікаві онлайн-розмови на побачення в реальному житті. Крім того, його застосування поширюється на широкий спектр додатків для знайомств. LoveGenius також пропонує посібник для користувачів, який допомагає їм писати переконливі біографії, вибирати вражаючі фотографії та уникати поширених пасток.
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds — це веб-сайт для знайомств і соціальних мереж, а також додаток для iOS, який підбирає людей на основі їхніх музичних смаків.
Jdate
jdate.com
Jdate — це головний єврейський сайт знайомств для неодружених євреїв, які прагнуть налагодити чудові стосунки з іншими неодруженими євреями. Готові зробити свій?
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