Програми для знайомств - Найпопулярніші застосунки - Есватіні

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Програми для знайомств – це цифрові платформи, які сприяють спілкуванню та взаємодії між людьми, які прагнуть романтичних або соціальних стосунків. Користувачі створюють профілі з особистою інформацією та вподобаннями, а програма використовує алгоритми, щоб зіставляти їх із потенційними партнерами на основі критеріїв сумісності, таких як інтереси, місцезнаходження та вподобання. Ці програми часто включають такі функції, як обмін повідомленнями, гортання та перегляд профілів, забезпечуючи людям зручний і доступний спосіб досліджувати та започатковувати стосунки в епоху цифрових технологій.
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Tinder
tinder.com
Tinder — це програма для геосоціальних мереж і онлайн-знайомств, яка дозволяє користувачам анонімно ставити лайк або не подобається іншим профілям на основі їхніх фотографій, невеликої біографії та спільних інтересів. Щойно два користувачі «збігаються», вони можуть обмінюватися повідомленнями. Tinder був запущений у 2012 році в інкубаторі стартапів Hatch Labs як спільне підприємство між IAC і компанією з розробки мобільних додатків Xtreme Labs. До 2014 року Tinder реєстрував близько 2 мільярдів «свайпів» на день (за даними https://datingzest.com/tinder-statistics/). Спочатку для використання програми Tinder потрібен був доступ до облікового запису Facebook, але в серпні 2019 року користувачі почали реєструватися лише за номером телефону. Доступ до програми доступний через мобільний додаток або веб-браузер для комп’ютерів. Tinder працює за бізнес-моделлю freemium.
Squirt.org
squirt.org
Squirt.org — це найгарячіший відвертий сайт для знайомства та спілкування хлопців із хлопцями. Приєднуйтесь безкоштовно зараз
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds — це веб-сайт для знайомств і соціальних мереж, а також додаток для iOS, який підбирає людей на основі їхніх музичних смаків.
Perfectmatch.com
perfectmatch.com
Perfectmatch.com – це служба онлайн-знайомств і стосунків у Сіетлі, штат Вашингтон. Компанія пропонує те, що вона називає «системою загальної сумісності Duet (Duet)». Perfectmatch.com спільно розробляє доктор Пеппер Шварц. Duet створено за тестом Майєрса-Бріггса. Він вибирає та підбирає найбільш сумісних синглів поблизу вас.
Parship
parship.com
Онлайн-знайомства та серйозні знайомства • Ви шукаєте довгострокових стосунків? Знайдіть того, хто справді підходить саме вам | Parship.co.uk
Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck пропонує першокласні послуги знайомств для неодружених, які шукають відданих стосунків.
Jdate
jdate.com
Jdate — це головний єврейський сайт знайомств для неодружених євреїв, які прагнуть налагодити чудові стосунки з іншими неодруженими євреями. Готові зробити свій?
Gleeden
gleeden.com
GLEEDEN – сайт знайомств №1 для стриманих зустрічей! З високоякісною спільнотою з понад 10 мільйонів учасників по всьому світу, Gleeden є першим позашлюбним сайтом знайомств, створеним жінками для задоволення потреб жінок.
Gaydar
gaydar.net
Gaydar є одним із найкращих сайтів знайомств для геїв та бісексуалів. Мільйони хлопців, як ти, шукають дружби, побачень і стосунків. Поділіться своїми інтересами та хобі, і Гайдар знайде вас.. Приєднуйтеся зараз безкоштовно, переглядайте та надсилайте повідомлення. Новий дизайн, чати та плани подорожей. Діліться фотографіями за допомогою загальнодоступних, приватних або дискретних параметрів.
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
Приєднуйтесь до найбільшої у світі мережі знайомств і соціальної мережі для дорослих.
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool — це онлайн-платформа для знайомств, орієнтована на студентів і випускників університетів. Для цього потрібна адреса електронної пошти університету, і стверджується, що він дозволяє приєднуватися лише підтвердженим студентам і випускникам. Це дозволяє користувачам фільтрувати доступ до своїх профілів за школами, факультетами, окремими особами та іншими групами – відповідно до тієї самої політики безпеки на основі адрес електронної пошти університетів.
Cupid.com
cupid.com
Спробуйте найкращий сайт знайомств і дізнайтеся, чому Cupid.com користується популярністю серед неодружених. Знайдіть усі необхідні знайомства та влаштуйте гарячі побачення вже сьогодні.
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection — це служба онлайн-знайомств, призначена для самотніх християн у Великій Британії та Ірландії, Австралії, Новій Зеландії, США, Канаді, Сінгапурі та Гонконзі. Christian Connection належить і управляється Widernet Communications Ltd, розташованою в Лондоні, Великобританія.
BeautifulPeople
beautifulpeople.com
BeautifulPeople.com — провідний сайт знайомств для красивих чоловіків і жінок. Зустрічайся, зустрічайся, спілкуйся та налагоджуй стосунки з привабливими чоловіками та жінками. Приєднуйтесь зараз і знайдіть свою ідеальну пару сьогодні!
AnastasiaDate
anastasiadate.com
AnastasiaDate — це міжнародний веб-сайт для знайомств, який насамперед об’єднує чоловіків із Північної Америки з жінками зі Східної Європи.
Seeking
seeking.com
Seeking.com — найбільший сайт знайомств для успішних і привабливих людей. Приєднуйтеся до понад 46 мільйонів шукачів і покращте свій досвід знайомств! Спочатку на SeekingArrangement.com
Arasana
arasana.com
Arasana — це весела платформа для знайомств, де ви можете насолоджуватися голосовим чатом, не бачучи свого номера телефону. Натисніть, щоб говорити безпечно як учасник!
ThaiFriendly
thaifriendly.com
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PinaLove
pinalove.com
PinaLove — філіппінський сайт знайомств із понад мільйоном учасників. Знайдіть друзів або кохання на Філіппінах зі справжніми філіппінськими дівчатами. 😘
PinkCupid
pinkcupid.com
PinkCupid прагне об’єднати жінок-лесбійок з усього світу в інклюзивну та гостинну спільноту лесбіянок, ЛГБТК та бісексуалів.
ThaiCupid
thaicupid.com
ThaiCupid — це сайт знайомств для неодружених у Таїланді (Паттайя, Бангкок, Пхукет, Чангмай тощо) та колишніх людей, які проживають за кордоном. Ви можете спілкуватися з неодруженими тайцями з усього світу за допомогою програми ThaiCupid на своєму телефоні! ThaiCupid прагне об’єднати тайських жінок і чоловіків з усього світу, тому що кожен заслуговує на спілкування та легкі знайомства в пошуках кохання.
FilipinoCupid
filipinocupid.com
Ви шукаєте одиноких філіппінців? Можливо, вас цікавлять філіппінські знайомства? Або, можливо, ви сподіваєтеся зустріти неодружених на Філіппінах чи в Манілі? Ласкаво просимо до FilipinoCupid, де неодружені з усього світу можуть познайомитися та почати зустрічатися з філіппінцями онлайн. FilipinoCupid — улюблений додаток для знайомств для мільйонів самотніх жінок і чоловіків у всьому світі. Понад 5,5 мільйонів користувачів приєдналися до сайту в пошуках кохання та спілкування. FilipinoCupid — програма для вас, якщо ви: * хочуть зустрічатися з неодруженими філіппінцями; * зацікавлені в азійських знайомствах; або * хочу познайомитися з мандрівниками з усього світу, які поділяють спільну любов до Філіппін, філіппінської культури та всього, що пропонує Південно-Східна Азія!
ColombianCupid
colombiancupid.com
ColombianCupid: улюблений колумбійський додаток для знайомств для понад 2 000 000 неодружених по всьому світу. Це одна з найбільш надійних і улюблених латиноамериканських програм для знайомств, яка з’єднує колумбійських жінок і чоловіків у всьому світі. Незалежно від того, чи шукаєте ви чудове побачення, більше друзів або ідеального партнера, ColombianCupid стане вашою відправною точкою. За допомогою цієї колумбійської програми для знайомств ви можете створити новий обліковий запис і почати писати свою історію кохання за лічені хвилини. ColombianCupid ідеально підходить чоловікам і жінкам, які: * хочу зустрічатися з неодруженими колумбійцями. * цікавляться латинськими знайомствами. * сподіваючись зустріти людей, які поділяють любов до Колумбії, її людей і латиноамериканської культури.
Pairlife
pairife.jp
«PairLife», «серйозний» сервіс для пошуку збігів, яким користуються чоловіки та жінки, які займаються шлюбом та любовними справами З'явився як довгоочікуваний відповідний додаток! Навіть якщо ви берете участь у сватаннях, вуличних гуляннях і спільних вечірках, пошук партнера не йде добре. У мої 30 і 40 років перешкоди зросли, і я не можу заводити друзів чи коханців.
BiCupid
bicupid.com
Найкращий і найбільший у світі сайт знайомств бісексуалів для самотніх бісексуалів і друзів. Бісексуальні жінки, бісексуальні чоловіки та бісексуальні пари, бісексуальні знайомства, бісексуальні знайомства, бісексуальна mmf, бісексуальні одинаки, бісексуальна пара, бісексуальний підбір сватів, бісексуальний чат, альтернатива, зустріч.
Positive Singles
positivesingles.com
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Bumpy
bumpy.app
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WayToHey
waytohey.com
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lesbiemates.com
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Dating.com
dating.com
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Flirt
flirt.com
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AsianDating
asiandating.com
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edate.com
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lovegenius
lovegenius.io
LoveGenius — це інструмент на базі штучного інтелекту, створений для оптимізації профілів онлайн-знайомств користувачів і підвищення їхніх шансів на успіх на платформах знайомств, таких як Tinder, Bumble та інших. AI допомагає створювати привабливі та захоплюючі біографії знайомств на основі передових досліджень, щоб оптимізувати профілі для підвищення привабливості. Він представляє індивідуальний підхід, який націлює на відповідні збіги, демонструючи особистості користувачів і те, що вони шукають у своїх збігах. Інструмент також підвищує привабливість користувачів і покращує загальну якість збігів. Крім того, LoveGenius допомагає генерувати персоналізовані вступні репліки та відповіді, маючи намір перетворити цікаві онлайн-розмови на побачення в реальному житті. Крім того, його застосування поширюється на широкий спектр додатків для знайомств. LoveGenius також пропонує посібник для користувачів, який допомагає їм писати переконливі біографії, вибирати вражаючі фотографії та уникати поширених пасток.
MillionaireMatch
millionairematch.com
Найбільший оригінальний сайт знайомств для мільйонерів з 2001 року. Понад 5 мільйонів високоякісних привабливих жінок і багатих чоловіків, які шукають серйозних стосунків.
EME Hive
emehive.co
Азійські знайомства для неодружених азіатів і азіатських американців у Північній Америці тощо. Ми успішно зв’язали багато азіатських самотніх людей у США, Канаді, Великобританії, Австралії та інших країнах. Безкоштовний перегляд, тож навіщо вагатися?
Zoosk
zoosk.com
Знайомства веселі... без ігор. Підбирайте одинаків по всьому світу вже понад 13 років!
SilverSingles
silversingles.com
Шукаєте понад 50 побачень? SilverSingles — це понад 50 сайтів знайомств для знайомств із самотніми людьми поблизу вас. Саме час спробувати себе в онлайн-побаченнях!
Pure
pure.app
PURE — це програма для знайомств для допитливих креативників, щоб показати себе в найграйливішій версії себе. Це простір, де можна бути відкритим у своїх бажаннях, чесним у своїх намірах і чітко визначити свої межі. Спілкуйтеся з однодумцями, щоб створювати та досліджувати нові захоплюючі враження в безпечному, підтримуючому та вільному від сорому просторі. Нехай ваші пристрасті вийдуть на волю, а ваше серце - шаленим!
Plenty of Fish
pof.com
Plenty Fish Free Dating (POF) — це місце, де неодружені спілкуються більше, ніж будь-який інший додаток для знайомств. POF — це більше, ніж просто програма для знайомств. Це досвід. POF розроблений, щоб допомогти самотнім знайти щасливі стосунки! У нас є більшість БЕЗКОШТОВНИХ функцій, включаючи MeetMe, пряму трансляцію, чат тощо, щоб познайомитися з неодруженими та додати унікальні айсбрейки, щоб розпочати захоплюючі розмови! Завдяки POF у вас у 2,7 рази більше шансів розпочати розмову протягом перших 24 годин! Приєднуйтеся зараз і почніть спілкуватися з неодруженими людьми поблизу.
ROMEO
romeo.com
Найкращий вибір для гей-побачень. Знайомтеся з хлопцями, заводьте друзів або шукайте любов на веб-сайті ROMEO, у додатку для iOS або Android. Щасливого побачення!
Match
match.com
Матч піднімає знайомства до вашого рівня. Тому що давайте подивимося правді в очі: коли ви готові до чогось більшого, ви можете виконувати гімнастику для великого пальця ліворуч і праворуч. Завдяки 25-річному досвіду та експертам зі знайомств у реальному житті наш додаток надасть вам необхідні відомості про побачення, щоб знайти те, що ви шукаєте – від підбору до особистої зустрічі.
Mamba
mamba.ru
Mamba — це мережа соціальних відкриттів/сайтів знайомств, яка включає приблизно 25 000 незалежних сайтів і розділів знайомств на великих порталах і видавничих сайтах.
Inner Circle
theinnercircle.co
Відчуваєш гаряче гаряче гаряче? Давайте призначимо вам побачення. Ми сміємо зустрічатися краще Ласкаво просимо до програми, яка наважується знову зробити побачення чудовими. Ми об’єднуємо підібране коло дуже крутих одинаків, щоб зустрічатися, спілкуватися та зустрічатися в реальному житті. За однієї умови, ми всі тут, щоб бути кращими. Кожен наважується докласти трохи більше зусиль до свого профілю, фотографій і розмов. Таким чином ми створюємо Внутрішнє коло відповідних неодружених людей, з якими ви справді хочете зустрічатися та проводити час у реальному житті. Готові краще зустрічатися?
MPWH
mpwh.com
Перший оригінальний сайт і додаток для знайомств із герпесом для неодружених людей, які живуть з герпесом! Безкоштовно приєднатися та познайомитися з людьми з генітальним і оральним герпесом (HSV-1, HSV-2) зараз - MPWH.com
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch — найбільший і найнадійніший католицький сайт знайомств у світі.
Bumble
bumble.com
Бамбл змінив на краще те, як люди зустрічаються, знаходять друзів і сприймають зустрічі онлайн. Жінки роблять перший крок. На iPhone + Android.
Badoo
badoo.com
Ласкаво просимо на Badoo, місце для побачень! У суспільстві, яке наживається на нашій невпевненості в собі, Badoo — це місце, де варто бути справжнім, невибагливим тобою. Ми боремося з неоднозначністю сучасних побачень за допомогою автентичної, нефільтрованої розмови. Ми віримо, що справжній зв’язок народжується через чесність у тому, хто ти є і чого ти насправді хочеш.
2RedBeans
2redbeans.com
2RedBeans є найактивнішим китайським сайтом знайомств у США та Канаді. Це двигун знайомств SINA та спеціальний сайт знайомств для телешоу «If You Are the One» 2012 року в США.
Grindr
grindr.com
Grindr — це соціальна мережа та програма онлайн-знайомств для геїв, бісексуалів, транссексуалів і диваків. Це був один із перших геосоціальних додатків для чоловіків-геїв, коли він був запущений у березні 2009 року, і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим мобільним додатком для геїв у світі. Він доступний на пристроях iOS і Android як у безкоштовній, так і в преміум-версіях (остання називається Grindr XTRA і Grindr Unlimited). Додаток дозволяє учасникам створювати особистий профіль і використовувати своє положення GPS, щоб помістити їх у каскад, де вони можуть переглядати інші профілі, відсортовані за відстанню, і їх переглядають ближні та далекі учасники залежно від налаштувань фільтра. Якщо вибрати фотографію профілю в таблиці, відобразиться повний профіль і фотографії цього учасника, а також можливість спілкуватися в чаті, надсилати повідомлення, надсилати зображення, здійснювати відеодзвінки та повідомляти точне місцезнаходження.
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam — це програма для знайомств, створена спеціально для чоловіків-геїв для легких або випадкових побачень і, можливо, більше.
OurTime
ourtime.com
Зрілі неодружені довіряють www.ourtime.com для найкращих побачень у 50+. Тут літні неодружені спілкуються заради любові та спілкування.
LoveAwake
loveawake.com
Безкоштовний сайт знайомств для неодружених. Абсолютно безкоштовні послуги пошуку сватів. Переглядайте знайомства одиноких чоловіків і жінок без оплати та реєстрації.
Filteroff
getfilteroff.com
Filteroff — це безкоштовна програма для швидких відеопобачень. Приєднуйтеся до швидкісних віртуальних побачень або приєднуйтеся до нашої безкоштовної служби пошуку партнерів!
happn
happn.app
З більш ніж 100 мільйонами членів, happn — це програма для знайомств, яка дозволяє вам знайти всіх, з ким ви зустрічалися; люди доля розпорядилася зустрітися. Ставте лайки до профілів, які привернули вашу увагу, закохайтесь і, що найголовніше, збирайтеся разом!
The Zero Date
thezerodate.com
Date Night — це півгодини 5-хвилинних відеопобачень щопонеділка о 19:00. Ви скажете нам, що ви шукаєте, і ми об’єднаємо вас із 6 різними людьми. Це спосіб без тиску отримати максимальну віддачу від вашого життя на побаченнях.
Muslima
muslima.com
Знайдіть свого мусульманського супутника життя в нашому мусульманському додатку для знайомств. Їй довіряють понад 7,5 мільйонів неодружених мусульман і арабів у всьому світі в пошуках шлюбу та подружжя. Неодружений і мусульманин? Приєднуйтесь до 7,5 мільйонів мусульманських жінок і чоловіків на Muslima, які шукають міцного кохання та шлюбу. Мусліма пропонує простий спосіб спілкуватися з неодруженими арабами та мусульманами по всьому світу, знаходити спільні інтереси та повідомляти потенційним партнерам. Це програма, розроблена для того, щоб зробити кохання можливим, де б ви не були. Наш мусульманський додаток для знайомств ідеально підходить для арабських і мусульманських жінок і чоловіків, які серйозно налаштовані на побачення для одруження.
DateMyAge
datemyage.com
Зрілі неодружені молоді серцем. Приєднуйтеся до нашої спільноти зрілих одинаків і знайдіть теплі та значущі стосунки!
eHarmony
eharmony.com
eharmony — це сайт знайомств із понад 20-річним досвідом. Наш підбір допоможе вам знайти справжнє кохання. Зареєструйтеся безкоштовно та познайомтеся з тисячами однодумців.
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