Програми для знайомств - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико

Grindr

grindr.com

Grindr — це соціальна мережа та програма онлайн-знайомств для геїв, бісексуалів, транссексуалів і диваків. Це був один із перших геосоціальних додатків для чоловіків-геїв, коли він був запущений у березні 2009 року, і з тих пір став найбільшим і найпопулярнішим мобільним додатком для геїв у світі. Він доступний на пристроях iOS і Android як у безкоштовній, так і в преміум-версіях (остання називається Grindr XTRA і Grindr Unlimited). Додаток дозволяє учасникам створювати особистий профіль і використовувати своє положення GPS, щоб помістити їх у каскад, де вони можуть переглядати інші профілі, відсортовані за відстанню, і їх переглядають ближні та далекі учасники залежно від налаштувань фільтра. Якщо вибрати фотографію профілю в таблиці, відобразиться повний профіль і фотографії цього учасника, а також можливість спілкуватися в чаті, надсилати повідомлення, надсилати зображення, здійснювати відеодзвінки та повідомляти точне місцезнаходження.