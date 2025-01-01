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Програмне забезпечення безпеки баз даних
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Програмне забезпечення безпеки баз даних - Найпопулярніші застосунки

Інструменти безпеки баз даних необхідні компаніям для захисту даних, що зберігаються в їхніх базах даних, і забезпечення їх належного використання. Багато з цих інструментів також пропонують моніторинг активності бази даних, який відстежує дії в базі даних, щоб гарантувати, що лише авторизовані особи можуть отримати доступ до конфіденційної інформації. Загальні функції включають оцінку бази даних і тестування безпеки, які допомагають підтримувати стандарти безпеки та симулювати потенційні загрози. Шифрування — це ще одна ключова функція, яка гарантує, що дані залишаться недоступними в разі витоку або злому. Ці інструменти можуть захищати бази даних незалежно від того, чи знаходяться вони локально, у хмарі чи в гібридних середовищах, хоча окремі функції можуть відрізнятися залежно від рішення. Компанії впроваджують ці інструменти, щоб додати до своїх даних додатковий рівень захисту.

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Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.

JackDB

JackDB

jackdb.com

JackDB - безпечний веб-клієнт для роботи з базами даних (PostGresQL, MySQL, Oracle, SQL Server) із підтримкою SQL, управлінням структурами бази даних та додатковою безпекою.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori – це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає організаціям виявляти та керувати чутливими даними, дотримуючи при цьому вимог безпеки та комплаєнсу.

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