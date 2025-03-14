Програмне забезпечення безпеки баз даних - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти безпеки баз даних необхідні компаніям для захисту даних, що зберігаються в їхніх базах даних, і забезпечення їх належного використання. Багато з цих інструментів також пропонують моніторинг активності бази даних, який відстежує дії в базі даних, щоб гарантувати, що лише авторизовані особи можуть отримати доступ до конфіденційної інформації. Загальні функції включають оцінку бази даних і тестування безпеки, які допомагають підтримувати стандарти безпеки та симулювати потенційні загрози. Шифрування — це ще одна ключова функція, яка гарантує, що дані залишаться недоступними в разі витоку або злому. Ці інструменти можуть захищати бази даних незалежно від того, чи знаходяться вони локально, у хмарі чи в гібридних середовищах, хоча окремі функції можуть відрізнятися залежно від рішення. Компанії впроваджують ці інструменти, щоб додати до своїх даних додатковий рівень захисту.
Запит на новий застосунок
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.
JackDB
jackdb.com
JackDB - безпечний веб-клієнт для роботи з базами даних (PostGresQL, MySQL, Oracle, SQL Server) із підтримкою SQL, управлінням структурами бази даних та додатковою безпекою.
Satori
satoricyber.com
Satori – це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає організаціям виявляти та керувати чутливими даними, дотримуючи при цьому вимог безпеки та комплаєнсу.
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