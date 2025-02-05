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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення безпеки баз даних - Найпопулярніші застосунки - Словенія

Інструменти безпеки баз даних необхідні компаніям для захисту даних, що зберігаються в їхніх базах даних, і забезпечення їх належного використання. Багато з цих інструментів також пропонують моніторинг активності бази даних, який відстежує дії в базі даних, щоб гарантувати, що лише авторизовані особи можуть отримати доступ до конфіденційної інформації. Загальні функції включають оцінку бази даних і тестування безпеки, які допомагають підтримувати стандарти безпеки та симулювати потенційні загрози. Шифрування — це ще одна ключова функція, яка гарантує, що дані залишаться недоступними в разі витоку або злому. Ці інструменти можуть захищати бази даних незалежно від того, чи знаходяться вони локально, у хмарі чи в гібридних середовищах, хоча окремі функції можуть відрізнятися залежно від рішення. Компанії впроваджують ці інструменти, щоб додати до своїх даних додатковий рівень захисту.