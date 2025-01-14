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Програмне забезпечення безпеки баз даних - Найпопулярніші застосунки - Гуам
Інструменти безпеки баз даних необхідні компаніям для захисту даних, що зберігаються в їхніх базах даних, і забезпечення їх належного використання. Багато з цих інструментів також пропонують моніторинг активності бази даних, який відстежує дії в базі даних, щоб гарантувати, що лише авторизовані особи можуть отримати доступ до конфіденційної інформації. Загальні функції включають оцінку бази даних і тестування безпеки, які допомагають підтримувати стандарти безпеки та симулювати потенційні загрози. Шифрування — це ще одна ключова функція, яка гарантує, що дані залишаться недоступними в разі витоку або злому. Ці інструменти можуть захищати бази даних незалежно від того, чи знаходяться вони локально, у хмарі чи в гібридних середовищах, хоча окремі функції можуть відрізнятися залежно від рішення. Компанії впроваджують ці інструменти, щоб додати до своїх даних додатковий рівень захисту.
Запит на новий застосунок
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula пропонує брандмауер корпоративного рівня для захисту вашого сайту від найновіших загроз, інтелектуальні та миттєво ефективні 360-градусні рішення для захисту від DDoS (рівні 3-4 і 7), глобальну CDN для прискорення швидкості завантаження вашого веб-сайту. і мінімізуйте використання пропускної здатності та набір моніторингу продуктивності та аналітичних служб, щоб надати розуміння безпеки та продуктивності вашого веб-сайту.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
Protegrity
protegrity.com
Рішення та продукти захисту даних Protegrity можуть покращити можливості вашого бізнесу завдяки захищеному та динамічному обміну даними. Наш широкий вибір методів дозволяє розблокувати ваші дані та оживити їх. Програмне забезпечення захисту даних Protegrity забезпечує найповніший спектр захисту незалежно від того, де зберігаються, переміщуються чи використовуються ваші дані, зокрема локально, у хмарі та будь-де між ними.
JackDB
jackdb.com
JackDB — це безпечне середовище для спільної роботи для ваших запитів і аналізу на основі даних.