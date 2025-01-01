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Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.
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Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Kittl
kittl.com
Kittl - це інструмент дизайну, що генерує зображення та ілюстрації на основі текстових описів за допомогою AI.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio - це онлайн-інструмент для створення звітів та інформаційних панелей на основі даних з різних джерел.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps - це інструмент для досліджень, що візуалізує мережі цитування наукових робіт та сповіщає про нові документи у певних областях.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі ШІ для дослідження даних, що спрощує пошук, очищення, візуалізацію і трансформацію даних.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Flourish
flourish.studio
Flourish - платформа для створення інтерактивних візуалізацій даних, що забезпечує доступність для усіх користувачів через чіткі назви та підтримку зчитувачів екрану.
Grow
grow.com
Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.
Infogram
infogram.com
Infogram - це простий у використанні інструмент для створення інфографіки, діаграм та інтерактивних карт, що дозволяє ділитися результатами онлайн.
Venngage
venngage.com
Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.
Grist
getgrist.com
Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo – це програмне забезпечення для якісного аналізу даних, що допомагає дослідникам організувати та аналізувати неструктуровану інформацію.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio дозволяє виконувати SQL запити до баз даних та візуалізувати результати у інтерактивних інформаційних панелях, які легко ділитися з командою.
Reportei
reportei.com
Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.
datapine
datapine.com
DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe - це хмарний додаток для бізнес-аналітики, що дозволяє інтегрувати та візуалізувати дані з різних джерел у єдиній інформаційній панелі.
DashThis
dashthis.com
DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.
Databox
databox.com
Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew - це веб-додаток з відкритим кодом для створення діаграм і інформаційних панелей з даних різних джерел, таких як бази даних та API.
Aiven
aiven.io
Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
Reportz
reportz.io
Reportz – інструмент для автоматизації звітності, який дозволяє створювати, налаштовувати та аналізувати дані з різних джерел у режимі реального часу.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — платформа без коду для створення внутрішніх інструментів та порталів з можливістю інтеграції та налаштування додатків.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
GRID
grid.is
GRID — це наступне покоління таблиць, що інтегрує різні джерела даних для аналізу, візуалізації та презентації в одному інструменті.
Screenful
screenful.com
Screenful - це інструмент для автоматизації звітності та візуалізації статусу проектів, що інтегрується з популярними платформами управління, такими як Jira та Trello.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver - це програма для візуалізації даних у Power BI, що дозволяє користувачам швидко створювати інформаційні панелі та звіти без програмування.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow - інструмент для автоматизації та оркестрування робочих процесів з можливістю інтеграції різних додатків без потреби в програмуванні.
Vizzlo
vizzlo.com
Vizzlo - це інструмент для створення діаграм, графіків та інфографіки, який допомагає в проектному плануванні та візуалізації даних.
Runway Financial
runway.com
Runway Financial - це додаток для управління фінансами, який допомагає відстежувати витрати, встановлювати бюджети та забезпечує безпеку даних.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io - платформа для створення звітів та візуалізацій даних з бази даних через простий конструктор запитів або SQL, без необхідності в технічних знаннях.
Reach Reporting
reachreporting.com
Reach Reporting автоматизує фінансову та нефінансову звітність, полегшуючи створення звітів і аналіз даних з можливістю інтеграції та візуалізації.
Displayr
displayr.com
Displayr — це програмне забезпечення для аналізу та звітності, яке дозволяє користувачам швидко обробляти дані та створювати візуалізації.
Datapad
datapad.io
DataPad - це платформа без коду для звітності, що інтегрує дані з 15+ джерел, дозволяє створювати інформаційні панелі та легко співпрацювати командам.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard - це додаток для маркетингових агентств, який автоматизує звіти, створює клієнтські портали та інтегрує дані з більш ніж 50 платформ.
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks - це онлайн-інструмент для створення кастомізованих діаграм з даних без кодування, з можливістю експорту та спільної роботи.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro - надбудова для PowerPoint, що покращує створення презентацій і звітів шляхом автоматизації, візуалізації даних та оптимізації робочого процесу.
Ardoq
ardoq.com
Ardoq - це платформа для управління архітектурою підприємства, що допомагає організаціям планувати та прогнозувати вплив змін на бізнес-процеси.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck - платформа для візуалізації даних, що дозволяє створювати інформаційні панелі з різних джерел, таких як Facebook Ads та Google Analytics, для аналізу даних.
Pigment
pigment.com
Pigment – платформа для бізнес-планування, що об'єднує людей, дані та процеси для створення стратегічних і оперативних планів.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.
MyDash
mydash.ai
MyDash - це легкий додаток для створення інформаційних панелей, що полегшує доступ до важливих даних і допомагає організаціям швидше приймати рішення.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — це потужна платформа для створення звітів з Qlik Sense та QlikView у різних форматах, з можливістю доставки через електронну пошту або публікації в інтернеті.
Swydo
swydo.com
Swydo - платформа для створення звітів та моніторингу, яка об'єднує дані з різних джерел для формування професійних маркетингових звітів.
Versium
versium.com
Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts - бібліотека для створення інтерактивних діаграм, що підтримує різні формати даних і адаптується до екранів, в тому числі для мобільних додатків.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає вимірювати та аналізувати дзвінки, програми та місцезнаходження телефонів працівників для підвищення продуктивності.
Waytobi
waytobi.com
Waytobi – це хмарне рішення для створення, відстеження та аналізу KPI вашої компанії без необхідності в програмуванні.
Markaaz
markaaz.com
Markaaz - це додаток для простого onboarding'у та моніторингу малих бізнесів за допомогою API та бази даних з 300 мільйонів записів.
Slemma
slemma.com
Slemma - це інструмент для аналітики даних, що дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися даними з різних джерел на одній платформі.
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