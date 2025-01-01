Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Інструменти візуалізації даних
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки

Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.

Запит на новий застосунок


Canva

Canva

canva.com

Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl - це інструмент дизайну, що генерує зображення та ілюстрації на основі текстових описів за допомогою AI.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio - це онлайн-інструмент для створення звітів та інформаційних панелей на основі даних з різних джерел.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps - це інструмент для досліджень, що візуалізує мережі цитування наукових робіт та сповіщає про нові документи у певних областях.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose — це інструмент на основі ШІ для дослідження даних, що спрощує пошук, очищення, візуалізацію і трансформацію даних.

Visme

Visme

visme.co

Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish - платформа для створення інтерактивних візуалізацій даних, що забезпечує доступність для усіх користувачів через чіткі назви та підтримку зчитувачів екрану.

Grow

Grow

grow.com

Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics - це платформа для звітності про маркетинг, що дозволяє агентствам інтегрувати та контролювати дані з різних маркетингових каналів у зручному форматі.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram - це простий у використанні інструмент для створення інфографіки, діаграм та інтерактивних карт, що дозволяє ділитися результатами онлайн.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo – це програмне забезпечення для якісного аналізу даних, що допомагає дослідникам організувати та аналізувати неструктуровану інформацію.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph - платформа для автоматизації збору та візуалізації маркетингових даних з різних каналів в одному місці, спрощуючи звітність і аналіз.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio дозволяє виконувати SQL запити до баз даних та візуалізувати результати у інтерактивних інформаційних панелях, які легко ділитися з командою.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei - це додаток для швидкого створення звітів та інформаційних панелей з різних платформ цифрового маркетингу.

datapine

datapine

datapine.com

DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe - це хмарний додаток для бізнес-аналітики, що дозволяє інтегрувати та візуалізувати дані з різних джерел у єдиній інформаційній панелі.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis - це інструмент для звітності в digital-маркетингу, який інтегрується з понад 30 джерелами даних та дозволяє створювати інформаційні панелі без коду.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle - платформа для аналітики маркетингу, яка допомагає візуалізувати дані з соціальних медіа та реклами, полегшуючи прийняття рішень для маркетологів.

Databox

Databox

databox.com

Databox - це платформа для аналітики бізнесу, яка об'єднує дані з різних джерел і дозволяє користувачам створювати інформаційні панелі та моніторити продуктивність.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew - це веб-додаток з відкритим кодом для створення діаграм і інформаційних панелей з даних різних джерел, таких як бази даних та API.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven - це хмарна платформа, що пропонує керовані послуги баз даних, потоку даних та візуалізації для спрощення управління даними.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz – інструмент для автоматизації звітності, який дозволяє створювати, налаштовувати та аналізувати дані з різних джерел у режимі реального часу.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — платформа без коду для створення внутрішніх інструментів та порталів з можливістю інтеграції та налаштування додатків.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.

GRID

GRID

grid.is

GRID — це наступне покоління таблиць, що інтегрує різні джерела даних для аналізу, візуалізації та презентації в одному інструменті.

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful - це інструмент для автоматизації звітності та візуалізації статусу проектів, що інтегрується з популярними платформами управління, такими як Jira та Trello.

Inforiver

Inforiver

inforiver.com

Inforiver - це програма для візуалізації даних у Power BI, що дозволяє користувачам швидко створювати інформаційні панелі та звіти без програмування.

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

Easyflow - інструмент для автоматизації та оркестрування робочих процесів з можливістю інтеграції різних додатків без потреби в програмуванні.

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Vizzlo - це інструмент для створення діаграм, графіків та інфографіки, який допомагає в проектному плануванні та візуалізації даних.

Runway Financial

Runway Financial

runway.com

Runway Financial - це додаток для управління фінансами, який допомагає відстежувати витрати, встановлювати бюджети та забезпечує безпеку даних.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io - платформа для створення звітів та візуалізацій даних з бази даних через простий конструктор запитів або SQL, без необхідності в технічних знаннях.

Reach Reporting

Reach Reporting

reachreporting.com

Reach Reporting автоматизує фінансову та нефінансову звітність, полегшуючи створення звітів і аналіз даних з можливістю інтеграції та візуалізації.

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr — це програмне забезпечення для аналізу та звітності, яке дозволяє користувачам швидко обробляти дані та створювати візуалізації.

Datapad

Datapad

datapad.io

DataPad - це платформа без коду для звітності, що інтегрує дані з 15+ джерел, дозволяє створювати інформаційні панелі та легко співпрацювати командам.

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Octoboard - це додаток для маркетингових агентств, який автоматизує звіти, створює клієнтські портали та інтегрує дані з більш ніж 50 платформ.

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

ChartBlocks - це онлайн-інструмент для створення кастомізованих діаграм з даних без кодування, з можливістю експорту та спільної роботи.

Grunt

Grunt

grunt.pro

Grunt Pro - надбудова для PowerPoint, що покращує створення презентацій і звітів шляхом автоматизації, візуалізації даних та оптимізації робочого процесу.

Ardoq

Ardoq

ardoq.com

Ardoq - це платформа для управління архітектурою підприємства, що допомагає організаціям планувати та прогнозувати вплив змін на бізнес-процеси.

Datadeck

Datadeck

datadeck.com

Datadeck - платформа для візуалізації даних, що дозволяє створювати інформаційні панелі з різних джерел, таких як Facebook Ads та Google Analytics, для аналізу даних.

Pigment

Pigment

pigment.com

Pigment – платформа для бізнес-планування, що об'єднує людей, дані та процеси для створення стратегічних і оперативних планів.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.

MyDash

MyDash

mydash.ai

MyDash - це легкий додаток для створення інформаційних панелей, що полегшує доступ до важливих даних і допомагає організаціям швидше приймати рішення.

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus — це потужна платформа для створення звітів з Qlik Sense та QlikView у різних форматах, з можливістю доставки через електронну пошту або публікації в інтернеті.

Swydo

Swydo

swydo.com

Swydo - платформа для створення звітів та моніторингу, яка об'єднує дані з різних джерел для формування професійних маркетингових звітів.

Versium

Versium

versium.com

Versium – це технологія даних, що допомагає маркетологам знаходити та зрозуміти своїх потенційних клієнтів через різні цифрові канали.

Highcharts

Highcharts

highcharts.com

Highcharts - бібліотека для створення інтерактивних діаграм, що підтримує різні формати даних і адаптується до екранів, в тому числі для мобільних додатків.

Yaware

Yaware

yaware.com

Yaware.Mobile допомагає вимірювати та аналізувати дзвінки, програми та місцезнаходження телефонів працівників для підвищення продуктивності.

Waytobi

Waytobi

waytobi.com

Waytobi – це хмарне рішення для створення, відстеження та аналізу KPI вашої компанії без необхідності в програмуванні.

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Markaaz - це додаток для простого onboarding'у та моніторингу малих бізнесів за допомогою API та бази даних з 300 мільйонів записів.

Slemma

Slemma

slemma.com

Slemma - це інструмент для аналітики даних, що дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися даними з різних джерел на одній платформі.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.