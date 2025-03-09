Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.
Запит на новий застосунок
Vareto
vareto.com
Vareto — це сучасна, інтуїтивно зрозуміла платформа FP&A для стратегічних фінансів і бізнес-команд для планування, прогнозування та звітування в одному джерелі правди. Vareto створено для команд середнього ринку, швидко зростаючих і корпоративних команд і розроблено, щоб бути гнучким, настроюваним і масштабованим відповідно до потреб бізнесу. ✅ Оцініть час у тижнях. Vareto пропонує власних менеджерів із розвитку клієнтів (з досвідом FP&A), щоб забезпечити успішне впровадження та адаптацію. ✅ Зробіть планування безболісним. Перетворіть свій процес планування за допомогою інтуїтивно зрозумілого інструменту, який робить створення моделей легким та інтуїтивно зрозумілим. Більше ніяких застарілих, відключених електронних таблиць із неточними даними. Підтримуйте свої плани в актуальному стані та відстежуйте прогрес у досягненні цілей за допомогою останніх даних, отриманих безпосередньо з ваших ERP, CRM, HRIS та інших бізнес-систем. ✅ Легко співпрацюйте з діловими партнерами безпосередньо в Варето. Збирайте інформацію про плани від зацікавлених сторін за допомогою коментарів і @згадок, а також анотуйте діаграми, графіки та звіти, щоб забезпечити контекст. ✅ Звільніть час для високоцінної роботи. Автоматизуйте всю звітність керівників і відділів, від місячних бюджетів до фактичного аналізу відхилень до моніторингу ефективності в реальному часі. Vareto автоматично збирає найновіші дані, щоб оновлювати звіти. ✅ Побудуйте довіру та взаєморозуміння. Надайте своїм діловим партнерам самостійний доступ до звітів із можливістю миттєвого переходу до деталей на рівні транзакцій. Використовуйте детальні дозволи доступу, щоб контролювати, хто що бачить. ✅ Створюйте та налаштовуйте звіти так, як хочете. Легко створюйте будь-який звіт у Vareto без SQL і коду. Щоб самостійно налаштувати та оновити спеціальні показники та візуалізації, вам знадобляться хвилини, не потребуючи стороннього консультанта.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck - платформа для візуалізації даних, що дозволяє створювати інформаційні панелі з різних джерел, таких як Facebook Ads та Google Analytics, для аналізу даних.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver - це програма для візуалізації даних у Power BI, що дозволяє користувачам швидко створювати інформаційні панелі та звіти без програмування.
Slemma
slemma.com
Slemma — це простий, але потужний інструмент звітності, розроблений для компаній. Slemma дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися всіма своїми даними – зі сховищ даних, постачальників сховищ даних і рішень хмарних служб – в одному місці.
Easyflow
easyflow.io
Easyflow - інструмент для автоматизації та оркестрування робочих процесів з можливістю інтеграції різних додатків без потреби в програмуванні.
MyDash
mydash.ai
DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми створили інструмент, основні конектори платформи та найкращу у своєму класі бібліотеку візуалізації. Наш сервіс, єдине, за що ми отримуємо гроші, це налаштування для наших партнерів. Наша місія: пільгові витрати та підписки не повинні перешкоджати лідерам приймати правильні бізнес-рішення.
Displayr
displayr.com
Displayr — це програмне забезпечення для аналізу та звітності, яке дозволяє користувачам швидко обробляти дані та створювати візуалізації.
ChartBlocks
chartblocks.io
ChartBlocks - це онлайн-інструмент для створення кастомізованих діаграм з даних без кодування, з можливістю експорту та спільної роботи.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack автоматично створює та оновлює слайди та документи за допомогою інструментів Business Intelligence (BI), CRM і сховищ даних. Не потрібна інженерна чи ручна робота.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — це потужна та ефективна платформа звітності. Qalyptus є гнучким і дозволяє створювати спеціальні звіти з Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed і QlikView у різних форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML тощо. Використовуючи інтерфейс перетягування, створюйте звіти для необмеженої кількості одержувачів без додаткових витрат. Звіти можна надсилати електронною поштою, зберігати в папках, публікувати в Інтернеті. Qalyptus Cloud — це 100% хмарний продукт для Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server — це 100% локальний продукт для Qlik Sense, керований клієнтом.
Datapad
datapad.io
DataPad - це платформа без коду для звітності, що інтегрує дані з 15+ джерел, дозволяє створювати інформаційні панелі та легко співпрацювати командам.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts — це багатоплатформна бібліотека діаграм, яка дозволяє розробникам легко додавати інтерактивні діаграми до веб- і мобільних проектів будь-якого розміру. Понад 80% зі 100 найбільших компаній у світі використовують Highcharts і понад 50 000 компаній у таких галузях, як розробка додатків, видавництво, наука про дані та фінанси. Highcharts активно розробляється з 2009 року та залишається фаворитом розробників завдяки своєму надійному набору функцій, простоті використання, повній документації, відповідності стандартам доступності та активній спільноті.
Ardoq
ardoq.com
Ardoq - це платформа для управління архітектурою підприємства, що допомагає організаціям планувати та прогнозувати вплив змін на бізнес-процеси.
Pigment
pigment.com
Що таке пігмент? Pigment — це платформа бізнес-планування. Об’єднавши людей, дані та процеси в інтуїтивно зрозумілу, адаптовану, інтегровану платформу, команди можуть швидко будувати надійні стратегічні та оперативні бізнес-плани для стимулювання зростання, реагування на зміни та перспективного розвитку свого бізнесу. Такі провідні компанії, як Klarna, Figma, Airtable, PVH і Webhelp, щодня довіряють Pigment, що дозволяє їм приймати впевнені та точні рішення.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics дає змогу вашій команді отримати критичну інформацію за допомогою найпоширеніших і найцінніших інструментів спілкування з клієнтами — вашої бізнес-телефонної системи та програми контакт-центру. Brightmetrics збирає та організовує ваші телефонні та інші багатоканальні дані про взаємодію з вашої системи Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral або Genesys Cloud у будь-якій конфігурації, яка вам потрібна. Наші аналітичні панелі та інформаційні панелі в режимі реального часу дають змогу вашій команді переходити від зведених звітів або візуалізацій, що показують тенденції високого рівня, до окремих дзвінків або взаємодій, щоб ви могли зрозуміти контекст і зробити більш обґрунтовані висновки, які допоможуть вам прийняти розумні бізнес-рішення. Різниця в Brightmetrics. Час до досягнення ефективності Налаштування безкоштовної пробної версії займає хвилини, а не дні, без плати за активацію. Простота використання Перегляньте свої дані вже сьогодні за допомогою наших простих у використанні шаблонів або швидко налаштуйте власні. Демократизуйте статистику та доступ. Ми пропонуємо необмежену кількість користувачів Brightmetrics – ліцензування Genesys Cloud не потрібне. Унікальні функції Використовуйте звіти про дані про дотримання та плавну деталізацію даних. Почніть отримувати цінну інформацію вже сьогодні Brightmetrics не схожий на будь-який інший інструмент аналітики залучення клієнтів і інформаційної панелі, якими ви коли-небудь користувалися, і ми можемо це довести. Натисніть, щоб надіслати запит на демонстрацію сьогодні!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або років розробки платформи. Розпізнавання — це легка бізнес-аналітика. Наша готова конфігурація дозволяє клієнтам розпочати роботу із сотнями показників і повним
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу інформацію до свого продукту SaaS за кілька днів, а не місяців. І швидко переведіть користувачів своїх продуктів від даних до рішень.
datapine
datapine.com
DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.
Explo
explo.co
Explo надає потужну вбудовану інформаційну панель і рішення для звітності. Безпечно діліться настроюваною аналітикою продукту, звітами про проекти та ключовими показниками ефективності з кожним своїм клієнтом, бездоганно відповідаючи дизайну свого продукту. Дайте своїм користувачам можливість досліджувати свої дані на своєму пристрої, редагуючи інформаційні панелі та створюючи власні звіти про дані.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
Маркетингові агенції економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізнесу за лічені хвилини. Ми допомагаємо компаніям бути на висоті свого бізнесу, а потім приймати ефективні, своєчасні та плідні бізнес-рішення. За допомогою нашого сервісу ви можете: - Створювати власні KPI або вибрати найкращі галузеві шаблони KPI з нашого магазину - Використовувати розраховані та постійні KPI - Вибирати ролі та привілеї (4 рівні ієрархії) - Керувати своїми звітами та аналітикою KPI - Візуалізувати та ділитися своїми продуктивність через інформаційні панелі
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивувати вашу команду досягати цілей ефективнішим способом. Найкраще для: малий і середній бізнес у будь-якій сфері, який має дані в різних місцях (системи ERP, Excel або інші файли) і потребує інструменту для об’єднання всіх даних в одному місці, їх візуалізації та підготовки до аналізу. Огляд цін на flex.bi: ціна на flex.bi починається від 35 євро на місяць. flex.bi пропонує безкоштовну пробну версію. Дивіться додаткові відомості про ціни нижче https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Viur
viurdata.com
Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися до джерел даних і створювати аналізи, не потрібні передові технічні навички чи знання мов програмування.
Ottava
ottava.io
Ottava стоїть на передньому краї програмного забезпечення для керування даними, бездоганно гармонізуючи робочі процеси на основі Excel із складними можливостями аналізу даних. Розроблений для нетехнічних користувачів, Ottava спрощує введення даних, створення діаграм і аналіз, забезпечуючи зручність роботи. На відміну від традиційних інструментів, які вимагають ретельної підготовки даних перед проведенням детального аналізу, Ottava дає користувачам можливість вводити, досліджувати та витягувати ідеї безпосередньо зі зведених або агрегованих даних. Ця унікальна можливість прискорює аналітичний процес і економить дорогоцінний час, дозволяючи користувачам відкривати приховану інформацію в своїх даних і приймати обґрунтовані рішення.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — це надбудова PowerPoint, розроблена для всіх, хто працює зі звітами чи бізнес-презентаціями в PowerPoint. Grunt може допомогти вам покращити чотири важливі аспекти під час використання PowerPoint: → Працюйте ефективніше → Поліпште якість своїх слайдів → Поліпште робочий процес і зменшіть стрес → Створюйте враження від своїх презентацій Створюйте автоматизовані презентації та створюйте звіти одним клацанням миші: → Легко візуалізація даних → Автоматичне вирівнювання, розмір і форматування → Динамічні шаблони, які підлаштовуються під ваші потреби → Надійний зв'язок Excel із PowerPoint Розроблено для консультантів, фінансових аналітиків, фінансових контролерів, керівників проектів, фінансових директорів, менеджерів з розвитку бізнесу, менеджерів з продажу, інвестиційно-банківських послуг Аналітики, бізнес-аналітики, інвестиційні менеджери, керуючі директори та всі, хто працює з бізнес-презентаціями та PowerPoint.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Octoboard - це додаток для маркетингових агентств, який автоматизує звіти, створює клієнтські портали та інтегрує дані з більш ніж 50 платформ.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — це компанія EdTech, яка надає K12, HigherEd, корпоративним і державним установам можливість переглядати навчальні дані, що надходять із різних джерел, просто вказавши й натиснувши кнопку. IntelliBoard збирає дані з систем управління навчанням, інформаційних систем для студентів, інструментів для співпраці, інструментів оцінювання, систем управління персоналом і талантами. IntelliBoard дозволяє вводити та аналізувати важливі дані про взаємодію кожного навчального закладу за допомогою онлайн-навчання та надає доступ до точок даних студентів і платформи для організації спілкування для всіх, хто бере участь у досягненні успіху студентів.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Talligence
talligence.in
Talligence - це інструмент звітування про бізнес -розвідку для користувачів Tally. Talligence - це потужне та унікальне рішення BI, що працює на AI та ML, яке перетворює та візуалізує ваші підраховані дані у змістовні бізнес -розуміння. Це дуже просто у використанні та прості у здійсненні.
Selfr
selfr.ai
Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека даних і автоматизує багато виснажливих ручних завдань.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — це інструмент звітності для ваших баз даних SQL. Створюйте настроювані звіти з даними та відправляйте їх електронною поштою безпосередньо зі своїх баз даних.
Reach Reporting
reachreporting.com
Reach Reporting автоматизує фінансову та нефінансову звітність, полегшуючи створення звітів і аналіз даних з можливістю інтеграції та візуалізації.
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — це розширене рішення для швидкого пошуку інформації на основі даних і відстеження проблем з бізнесом, магазином і продуктом. Це набір готових звітів на основі штучного інтелекту, які були спеціально розроблені у співпраці з роздрібними продавцями для задоволення їхніх унікальних потреб.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Markaaz
markaaz.com
Впровадження та моніторинг клієнтів малого бізнесу ще ніколи не було таким простим. Завдяки нашим простим у користуванні API, пропозиціям DIY без використання коду та спеціальним комбінованим службам із параметрами залучення малого бізнесу ми швидко й легко допоможемо вам забезпечити перевірку клієнтів у реальному часі для адаптації та ефективного моніторингу бізнесу більшої кількості малих підприємств на дуже швидкій відстані. конкурентоспроможна ціна. Завдяки довіднику Markaaz, нашій власній базі даних бізнес-інформації, що містить понад 300 мільйонів глобальних бізнес-записів, 98% з яких є малими підприємствами, наші завжди доступні дані поєднують фірмографічні дані, дані про стан бізнесу та репутацію для справді цілісного уявлення про кожну компанію, яку ви хочете. для перевірки, моніторингу або на борту, 24/7/365. Приєднуйтесь до нас на www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Venngage
venngage.com
Venngage - це платформа для створення візуального контенту, яка пропонує шаблони для інфографіки, звітів та інших матеріалів без потреби в дизайнері.
Reportz
reportz.io
Reportz – інструмент для автоматизації звітності, який дозволяє створювати, налаштовувати та аналізувати дані з різних джерел у режимі реального часу.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — це неінвазивне та орієнтоване на співробітників рішення для візуалізації даних і моніторингу продуктивності співробітників, яке створює видимість щоденної цифрової взаємодії. Пропонуючи практичну інформацію, що ґрунтується на даних і засвоюється за лічені секунди, Prodoscore тримає керівників краще поінформованими та підготовленими, водночас забезпечуючи гнучкість для працівників і відповідальність для роботодавців. Статистичні відомості допомагають організації та індивідуальному успіху. Використовуючи машинне навчання, штучний інтелект та обробку природної мови, ми вимірюємо тисячі щоденних точок активності у ваших основних бізнес-додатках, таких як CRM, офісний пакет і телефонна система, щоб надавати аналіз продуктивності. Наша власна система підрахунку балів виробляє ключові показники, які можна засвоїти за лічені секунди, тож керівники можуть приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Наші складні алгоритми машинного навчання видають єдиний бал, що полегшує вам швидке вивчення можливостей. Давно минули часи перегляду багатьох звітів і важких розмов для виявлення проблемних областей. Впровадження займає менше 15 хвилин і не впливає на кінцевого користувача. Існує багато причин для вимірювання продуктивності співробітників, але існує дуже мало інструментів, які дійсно працюють і які легко впроваджувати та використовувати.
Preset
preset.io
Швидко створюйте красиві, персоналізовані та динамічні інформаційні панелі, які демонструють ваші дані, і діліться ними лише кількома клацаннями. Легко досліджуйте за допомогою нашого конструктора віз без коду або виконуйте глибший аналіз за допомогою нашого найсучаснішого редактора SQL. Використовуйте свої інвестиції в інфраструктуру даних за допомогою легкого та потужного рівня візуалізації. Superset не залежить від базової архітектури даних і не потребує додаткового рівня прийому. Apache Superset — це потужний інструмент візуалізації даних з відкритим кодом, створений на основі Airbnb. Заснована першим творцем Superset, Preset забезпечує повну, просту для використання корпоративну платформу для Superset.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo – це програмне забезпечення для якісного аналізу даних, що допомагає дослідникам організувати та аналізувати неструктуровану інформацію.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»
Litmaps
litmaps.com
Litmaps - це інструмент для досліджень, що візуалізує мережі цитування наукових робіт та сповіщає про нові документи у певних областях.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin — платформа без коду для створення внутрішніх інструментів та порталів з можливістю інтеграції та налаштування додатків.
Infogram
infogram.com
Infogram - це простий у використанні інструмент для створення інфографіки, діаграм та інтерактивних карт, що дозволяє ділитися результатами онлайн.
Grist
getgrist.com
Grist - це інструмент, що поєднує електронні таблиці та бази даних, дозволяючи організувати дані та створювати інформаційні панелі з підтримкою формул Python.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio - це онлайн-інструмент для створення звітів та інформаційних панелей на основі даних з різних джерел.
Visme
visme.co
Visme — платформа для створення візуального контенту, такого як презентації, звіти та інфографіка з можливістю співпраці та аналітики.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard - це інструмент для створення та обміну приладними панелями бізнесу, який інтегрує дані з різних джерел і оновлює інформацію в режимі реального часу.
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