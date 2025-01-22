Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей і красивих звітів, які надихають на прийняття розумніших бізнес-рішень.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Grow
grow.com
Grow — це повноцінна платформа бізнес-аналітики (BI) без програмного коду, яка дає змогу кожному у вашій організації приймати рішення на основі даних. Завдяки поєднанню ETL, сховищ даних і візуалізації в одній зручній у використанні платформі будь-яка організація може підключати та досліджувати свої дані, щоб отримати доступ до інформації. Наша модель необмеженої ліцензії надає кожному доступ до потрібних відповідей, не чекаючи в черзі до аналітика. Тепер кожен може приймати важливі рішення в реальному часі, щоб прискорити свій розвиток.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і методи обробки природної мови для аналізу інформації на основі підказок людської мови. Це дозволяє користувачам легко знаходити відповідні джерела даних, забезпечуючи плавну інтеграцію з провідними постачальниками даних у всьому світі. Сильна сторона платформи полягає в її здатності ефективно залучати та візуалізувати дані. Поєднуючи креативні аспекти технології SF (Сан-Франциско) з надійністю фінансів Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose забезпечує систему, що повністю перевіряється, що дозволяє користувачам відстежувати логіку її результатів аж до вихідних даних. Ця функція підвищує прозорість і підзвітність. Rose також забезпечує безпроблемний обмін даними, надаючи користувачам можливість легко ділитися інформацією з внутрішніми командами або третіми сторонами. Користувачі можуть контролювати рівень дозволу, наданого одержувачам, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, Rose працює як надійний сторонній ринок даних, що сприяє купівлі та продажу різноманітних і великих наборів даних. Ця функція пропонує користувачам можливість легко переглядати, купувати та продавати набори даних, сприяючи створенню середовища для співпраці. Rose використовується аналітиками відомих фінансових установ, що додатково підтверджує його надійність і придатність для завдань, що потребують великої кількості даних. Інструмент супроводжується вичерпним ресурсом документації та забезпечує підтримку клієнтів через контактні канали, включаючи електронну пошту.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні висновки на основі даних якісних і змішаних методів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів дослідження та найкращих у своєму класі технологій: • Отримайте доступ до власних програм для Mac і Win, а також нашої веб-версії • Усі функції та інструменти, включені в один повний пакет програмного забезпечення • Заощаджуйте час і автоматично знаходьте статистику за допомогою штучного інтелекту • Насолоджуйтеся безперебійним обміном проектами між версіями • Скористайтеся перевагами співпраці в режимі реального часу для команд • Діліться багатокористувацькими ліцензіями з будь-якою кількістю людей • Скористайтеся нашою безкоштовною підтримкою в реальному часі та навчанням експертів. Дізнайтеся більше тут : www.atlasti.com
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуйте безпеку обміну файлами та залучайте всю вашу команду до роботи з даними. Datadeck синхронізує всіх за допомогою красивих інформаційних панелей, що робить вашу компанію щасливішою та продуктивнішою. Використання Datadeck дозволяє командам співпрацювати над аналізом даних, створювати професійні звіти та, зрештою, економити час, маючи всі джерела даних в одному місці. Централізуйте свої дані, щоб створювати потужні звіти, інформаційні панелі та відстежувати важливі показники. Безпека: усі ваші дані та файли захищені за допомогою Datadeck. Ви можете вибрати, хто до чого матиме доступ, надати різні дозволи на доступ вашій команді та багато іншого. Ви можете спуститися вниз, щоб вибрати, які IP-адреси мають доступ до вашої інформаційної панелі. Співпраця: дозвольте будь-кому у вашій компанії наблизитися до даних і дозвольте їм використовувати ці дані на користь компанії. Заохочуйте свою команду працювати разом і уникайте надсилання файлів і інших файлів електронною поштою чи миттєвими повідомленнями. Простий у використанні: Datadeck не вимагає жодних попередніх знань з аналізу даних або досвіду роботи з платформами бізнес-аналітики. Посібник не потрібен, ви можете почати використовувати протягом декількох хвилин і вивчати інші прийоми під час використання платформи. Просто перетягніть поле, щоб отримати гарне візуальне представлення ваших даних. Швидке налаштування: легко додайте джерела даних і почніть з ними працювати менш ніж за хвилину. Професійна звітність: інформаційні панелі Datadeck є професійними звітами в будь-який часовий проміжок, який вам може знадобитися – щогодини, щодня, щотижня, щомісяця – ви створюєте їх і ділитеся ними з усіма, кому хочете надати доступ. Економія часу: централізуйте свої дані в одному місці та витрачайте менше часу на вхід і вихід із програм, перемикання між програмами та надсилання файлів своїм колегам і клієнтам. Майте більше часу на те, що має значення, завдяки добре розробленому та ергономічному інструменту, як Datadeck.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture — це мобільна операційна платформа, яка надає вам знання, інструменти та процеси, необхідні для безпечної роботи, відповідності вищим стандартам і вдосконалення щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що починалося як програма для цифрових контрольних списків, перетворилося на платформу для проведення перевірок, порушування та вирішення проблем, управління активами та навчання команд у дорозі. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто встановлювати прапорці для управління, ризиків і відповідності – це може допомогти встановити стандарти навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки, а також підвищити планку, коли йдеться про досконалість роботи. Завдяки збору даних у режимі реального часу та практичній статистиці у вас під рукою, ви завжди знатимете, що працює, а що ні, щоб ви могли зосередитися на тому, що справді важливо, покращуючи щодня. Розкрийте потенціал своїх робочих команд, щоб просувати свій бізнес вперед із SafetyCulture.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Screenful
screenful.com
Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб тримати кожну зацікавлену сторону в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і створює звіти та аналітику на основі ваших проектів і завдань. Це готова інформаційна панель із мінімальними налаштуваннями, необхідними від користувача. Завдяки інформаційним панелям Screenful користувачі можуть відстежувати такі речі, як швидкість роботи команди, тривалість і цикл виконання завдань/проблем, поточні вузькі місця та отримувати повний огляд усіх своїх проектів. Розглядайте це як панелі інструментів у стероїдах вашого улюбленого інструменту керування завданнями!
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew — це веб-програма з відкритим кодом, яка може підключатися безпосередньо до баз даних і API і використовувати дані для створення красивих діаграм. Він містить конструктор діаграм, панелі інструментів, які можна редагувати, діаграми, які можна вставляти, редактор запитів і запитів, а також командні можливості. Chartbrew можна безкоштовно розміщувати самостійно або використовувати як керовану службу на chartbrew.com. Інтеграції Charbrew (перейдіть на веб-сайт, щоб переглянути актуальний список) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Realtime Database, Custom REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase тощо. Деякі функції Chartbrew - Брендування звітів і біле маркування - Підтримка шаблонів - виберіть із вже створених для вас або навіть створіть власні для повторного використання на своїх інформаційних панелях - Розклад автоматичного оновлення для ваших інформаційних панелей - Сповіщення електронною поштою, Webhook і Slack із спеціальними тригерами - Виявлення аномалій у даних - Вбудовування діаграм - Звіти для спільного використання - Фільтри даних на рівні інформаційної панелі або діаграми - Фільтри загальнодоступних даних - доступні для перегляду - Експорт Excel і PDF - Детальні дозволи для вашої команди та клієнтів
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-аналітики. Це безкоштовна програма для відстеження та моніторингу всіх бізнес-метрик в одному місці. Cyfe надає агентствам і маркетологам інформаційні панелі для підтвердження рентабельності інвестицій, об’єднання джерел даних і візуалізації тенденцій. Заснована в 2012 році Девеном Пателем і показана в популярному шоу «Кремнієва долина», Cyfe розширилася до понад трьохсот тисяч користувачів. У 2020 році Cyfe приєднався до нещодавно створеного комплексу маркетингових технологій Traject, орієнтованого на агентство. Traject, що складається з пристрасних членів команди з 22 міст і 11 країн, представляє 7 брендів у сфері маркетингових технологій. Cyfe залишається вірним корінням Cyfe, прагнучи надати найпростіше готове рішення для панелей керування, а також впроваджувати інновації, розширювати інтеграцію та покращувати зручність використання. Cyfe by Traject підтримує сотні тисяч користувачів і компаній, від індивідуальних підприємців до компаній, зосереджуючись на тому, щоб допомогти агентствам, що розвиваються, відстежувати їхні зусилля та досягати цінності.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Попрощайтеся зі складнощами традиційного кодування та скористайтеся швидшим і ефективнішим способом створення надійних індивідуальних рішень, які розширять можливості вашого бізнесу. Чому JetAdmin? Простота без коду: з JetAdmin вам не потрібно бути майстром програмування, щоб створювати потужні програми. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та готові компоненти спрощують створення внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів. Універсальний доступ: легко розробляйте веб-рішення, до яких можна отримати доступ будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи йдеться про оптимізацію внутрішніх процесів чи покращення взаємодії з клієнтами, JetAdmin забезпечує неперевершену доступність. Створено для досконалості: JetAdmin дає змогу створювати рішення, які точно відповідають вашим унікальним потребам. Налаштуйте все, від полів даних до користувацьких інтерфейсів, не докладаючи жодних зусиль. Статистика на основі даних: використовуйте наші надійні інструменти керування даними, щоб з легкістю збирати, аналізувати та візуалізувати інформацію. Приймайте зважені рішення та оптимізуйте свою діяльність, як ніколи раніше. Безпека перш за все: ми надаємо пріоритет безпеці ваших даних і програм. JetAdmin може похвалитися першокласними функціями безпеки для захисту ваших внутрішніх інструментів і порталів клієнтів від загроз, гарантуючи душевний спокій. Масштабованість у своїй основі: JetAdmin росте разом з вами. Почніть з малого та збільшуйте масштаб у міру розширення свого бізнесу без шкоди для продуктивності чи стабільності. Повна інтеграція: легко інтегруйте JetAdmin із наявними системами та програмами сторонніх розробників, максимізуючи ефективність і підключення до всієї вашої екосистеми. Розкрийте свій творчий потенціал: з JetAdmin безмежні можливості. Створюйте приголомшливі інтерфейси, автоматизуйте завдання та з легкістю забезпечуйте виняткову взаємодію з користувачем. Немає обмежень, тільки можливості: незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи зовсім новачком, JetAdmin дає вам змогу втілювати свої ідеї в реальність без обмежень. Відчуйте революцію в розробці програмного забезпечення. Приєднуйтесь до рядів компаній у всьому світі, які використовують JetAdmin для створення інноваційних внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів, які встановлюють нові стандарти продуктивності та задоволеності користувачів. JetAdmin: де без коду зустрічається безмежний потенціал. Почніть сьогодні та переосмисліть те, що можливо у вашій цифровій подорожі!
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — це розширене рішення для швидкого пошуку інформації на основі даних і відстеження проблем з бізнесом, магазином і продуктом. Це набір готових звітів на основі штучного інтелекту, які були спеціально розроблені у співпраці з роздрібними продавцями для задоволення їхніх унікальних потреб.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — це інструмент звітності для ваших баз даних SQL. Створюйте настроювані звіти з даними та відправляйте їх електронною поштою безпосередньо зі своїх баз даних.
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Markaaz
markaaz.com
Впровадження та моніторинг клієнтів малого бізнесу ще ніколи не було таким простим. Завдяки нашим простим у користуванні API, пропозиціям DIY без використання коду та спеціальним комбінованим службам із параметрами залучення малого бізнесу ми швидко й легко допоможемо вам забезпечити перевірку клієнтів у реальному часі для адаптації та ефективного моніторингу бізнесу більшої кількості малих підприємств на дуже швидкій відстані. конкурентоспроможна ціна. Завдяки довіднику Markaaz, нашій власній базі даних бізнес-інформації, що містить понад 300 мільйонів глобальних бізнес-записів, 98% з яких є малими підприємствами, наші завжди доступні дані поєднують фірмографічні дані, дані про стан бізнесу та репутацію для справді цілісного уявлення про кожну компанію, яку ви хочете. для перевірки, моніторингу або на борту, 24/7/365. Приєднуйтесь до нас на www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо
Ardoq
ardoq.com
Архітектура Enterprise Reimagine. Платформа, керована даними Ardoq, об'єднує ваші перегляди підприємства, складаючи чіткий шлях до зміни змін, розблокування зростання доходів, інновацій палива та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям планувати, виконувати та прогнозувати вплив змін у своїх людей, проектів, стратегій, процесів, додатків, інфраструктури та можливостей. За допомогою ARDOQ Fresh Data створює динамічний огляд, який дає уявлення про кращі рішення. За допомогою інформаційних панелей, інтерактивних візуалізацій та діаграми користувачі можуть зосередитись на розумінні взаємозалежності між технологіями та людьми, а також менше часу на документ. Ardoq - смілива, турботлива та керована компанією, яка має місію надати можливість нашим клієнтам керувати цінністю через успішні зміни. Більше інформації: www.ardoq.com.
CloudNine
cloudnine.com
Дані більше не зберігаються лише в документах. Воно всюди. CloudNine Analyst працює там, де живуть ваші дані – від традиційних джерел, таких як електронна пошта, до сучасних джерел, таких як Facebook і WhatsApp. Ми знаходимо дані, які існують у реальному світі, а потім об’єднуємо їх, щоб ви могли бачити всю історію, як вона розгортається. Ми перетворюємо хаотичні дані на корисну інформацію. Ми можемо одночасно видаляти дублікати, шукати та фільтрувати всі типи даних, допомагаючи вашим даним розповісти точнішу історію. Наша дослідницька платформа надає єдину платформу, яка підтримує всі типи даних у контексті з часовими шкалами. Тепер ви можете переглядати численні джерела сучасних даних, розташованих у хронологічному порядку, отримуючи безцінне розуміння. Припиніть перегляд хаотичних даних і почніть шукати повну історію.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — це найшвидший спосіб візуалізації ваших даних і обміну глибокими історіями в Microsoft Power BI. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс (UX) без використання коду допомагає навіть звичайним користувачам створювати інформаційні панелі та розкадровки за лічені хвилини з понад 50 діаграмами, діаграмами та таблицями, інтегрованими в єдиний візуал. Analytics+ розроблено, щоб допомогти клієнтам перенести свої застарілі інформаційні панелі з Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira або їхні статичні інформаційні панелі PowerPoint із Think-cell або Mekko Graphics і консолідувати їх у Microsoft Power BI.
Slemma
slemma.com
Slemma — це простий, але потужний інструмент звітності, розроблений для компаній. Slemma дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися всіма своїми даними – зі сховищ даних, постачальників сховищ даних і рішень хмарних служб – в одному місці.
Easyflow
easyflow.io
У вас є дані – ймовірно, багато. не в цьому проблема. Дані про справжню проблему загалом нічого не варті, якщо ви не перетворите ці дані на ідеї — а ці ідеї — на дії, без болю! Easyflow допоможе вам досягти успіху в цій подорожі, дозволяючи автоматизувати все та візуалізувати будь-що! Це рішення за допомогою перетягування, не вимагає навичок розробки. За допомогою Easyflow ви можете підключати додатки, аналізувати дані та створювати засоби автоматизації та пам’ятну панель KPI, яка працює саме так, як вам потрібно.
MyDash
mydash.ai
DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми створили інструмент, основні конектори платформи та найкращу у своєму класі бібліотеку візуалізації. Наш сервіс, єдине, за що ми отримуємо гроші, це налаштування для наших партнерів. Наша місія: пільгові витрати та підписки не повинні перешкоджати лідерам приймати правильні бізнес-рішення.
Displayr
displayr.com
Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощена генерація захоплюючих, автоматично оновлюваних звітів і інформаційних панелей. 4. Посилений контроль якості. За допомогою Displayr у вас є унікальна платформа для аналізу, візуалізації, звітності та інформаційної панелі. Незалежно від того, чи то MaxDiff, Conjoint, сегментація ринку, відгуки клієнтів, дослідження бренду чи розширені функції, такі як автоматичне оновлення, інтерактивні інформаційні панелі та передове машинне навчання та текстове кодування, Displayr має все.
ChartBlocks
chartblocks.io
Створюйте красиві власні діаграми. ChartBlocks переносить ваші дані з електронних таблиць на графіку, якою можна ділитися, без кодування.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack автоматично створює та оновлює слайди та документи за допомогою інструментів Business Intelligence (BI), CRM і сховищ даних. Не потрібна інженерна чи ручна робота.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивувати вашу команду досягати цілей ефективнішим способом. Найкраще для: малий і середній бізнес у будь-якій сфері, який має дані в різних місцях (системи ERP, Excel або інші файли) і потребує інструменту для об’єднання всіх даних в одному місці, їх візуалізації та підготовки до аналізу. Огляд цін на flex.bi: ціна на flex.bi починається від 35 євро на місяць. flex.bi пропонує безкоштовну пробну версію. Дивіться додаткові відомості про ціни нижче https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Viur
viurdata.com
Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися до джерел даних і створювати аналізи, не потрібні передові технічні навички чи знання мов програмування.
Ottava
ottava.io
Ottava стоїть на передньому краї програмного забезпечення для керування даними, бездоганно гармонізуючи робочі процеси на основі Excel із складними можливостями аналізу даних. Розроблений для нетехнічних користувачів, Ottava спрощує введення даних, створення діаграм і аналіз, забезпечуючи зручність роботи. На відміну від традиційних інструментів, які вимагають ретельної підготовки даних перед проведенням детального аналізу, Ottava дає користувачам можливість вводити, досліджувати та витягувати ідеї безпосередньо зі зведених або агрегованих даних. Ця унікальна можливість прискорює аналітичний процес і економить дорогоцінний час, дозволяючи користувачам відкривати приховану інформацію в своїх даних і приймати обґрунтовані рішення.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдіть до звіту про охоплення. Автоматизація ваших фінансових і нефінансових даних. Полегшує звітування, прогнозування та складання бюджету за допомогою потужних інформаційних панелей і покращених візуальних елементів. Автоматизуйте повторювані завдання, щоб за лічені хвилини приймати кращі рішення на основі даних. Отримайте цінну інформацію про траєкторію свого бізнесу за допомогою нашої функції тристороннього прогнозування. Поєднавши ваші прибутки та збитки, баланс і звіт про рух грошових коштів, ви можете створити повне уявлення про свої фінанси за допомогою автоматизованого прогнозування грошових потоків. За оцінками фінансових менеджерів, бухгалтерів і консультантів, 48% свого часу витрачають на підготовку фінансових звітів і інформаційних панелей. Звіти та інформаційні панелі динамічно оновлюються в міру надходження даних щомісяця. Візуалізуйте дані всього за кілька кліків.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — це надбудова PowerPoint, розроблена для всіх, хто працює зі звітами чи бізнес-презентаціями в PowerPoint. Grunt може допомогти вам покращити чотири важливі аспекти під час використання PowerPoint: → Працюйте ефективніше → Поліпште якість своїх слайдів → Поліпште робочий процес і зменшіть стрес → Створюйте враження від своїх презентацій Створюйте автоматизовані презентації та створюйте звіти одним клацанням миші: → Легко візуалізація даних → Автоматичне вирівнювання, розмір і форматування → Динамічні шаблони, які підлаштовуються під ваші потреби → Надійний зв'язок Excel із PowerPoint Розроблено для консультантів, фінансових аналітиків, фінансових контролерів, керівників проектів, фінансових директорів, менеджерів з розвитку бізнесу, менеджерів з продажу, інвестиційно-банківських послуг Аналітики, бізнес-аналітики, інвестиційні менеджери, керуючі директори та всі, хто працює з бізнес-презентаціями та PowerPoint.
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізнесу за лічені хвилини. Ми допомагаємо компаніям бути на висоті свого бізнесу, а потім приймати ефективні, своєчасні та плідні бізнес-рішення. За допомогою нашого сервісу ви можете: - Створювати власні KPI або вибрати найкращі галузеві шаблони KPI з нашого магазину - Використовувати розраховані та постійні KPI - Вибирати ролі та привілеї (4 рівні ієрархії) - Керувати своїми звітами та аналітикою KPI - Візуалізувати та ділитися своїми продуктивність через інформаційні панелі
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — це компанія EdTech, яка надає K12, HigherEd, корпоративним і державним установам можливість переглядати навчальні дані, що надходять із різних джерел, просто вказавши й натиснувши кнопку. IntelliBoard збирає дані з систем управління навчанням, інформаційних систем для студентів, інструментів для співпраці, інструментів оцінювання, систем управління персоналом і талантами. IntelliBoard дозволяє вводити та аналізувати важливі дані про взаємодію кожного навчального закладу за допомогою онлайн-навчання та надає доступ до точок даних студентів і платформи для організації спілкування для всіх, хто бере участь у досягненні успіху студентів.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Talligence
talligence.in
Talligence — це інструмент звітування бізнес-аналітики для користувачів Tally. Talligence — це потужне й унікальне BI-рішення на базі штучного інтелекту та машинного навчання, яке перетворює та візуалізує ваші дані Tally у значущу бізнес-ідею. Він дуже простий у використанні та простий у реалізації.
Selfr
selfr.ai
Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека даних і автоматизує багато виснажливих ручних завдань.
Vareto
vareto.com
Vareto — це сучасна, інтуїтивно зрозуміла платформа FP&A для стратегічних фінансів і бізнес-команд для планування, прогнозування та звітування в одному джерелі правди. Vareto створено для команд середнього ринку, швидко зростаючих і корпоративних команд і розроблено, щоб бути гнучким, настроюваним і масштабованим відповідно до потреб бізнесу. ✅ Оцініть час у тижнях. Vareto пропонує власних менеджерів із розвитку клієнтів (з досвідом FP&A), щоб забезпечити успішне впровадження та адаптацію. ✅ Зробіть планування безболісним. Перетворіть свій процес планування за допомогою інтуїтивно зрозумілого інструменту, який робить створення моделей легким та інтуїтивно зрозумілим. Більше ніяких застарілих, відключених електронних таблиць із неточними даними. Підтримуйте свої плани в актуальному стані та відстежуйте прогрес у досягненні цілей за допомогою останніх даних, отриманих безпосередньо з ваших ERP, CRM, HRIS та інших бізнес-систем. ✅ Легко співпрацюйте з діловими партнерами безпосередньо в Варето. Збирайте інформацію про плани від зацікавлених сторін за допомогою коментарів і @згадок, а також анотуйте діаграми, графіки та звіти, щоб забезпечити контекст. ✅ Звільніть час для високоцінної роботи. Автоматизуйте всю звітність керівників і відділів, від місячних бюджетів до фактичного аналізу відхилень до моніторингу ефективності в реальному часі. Vareto автоматично збирає найновіші дані, щоб оновлювати звіти. ✅ Побудуйте довіру та взаєморозуміння. Надайте своїм діловим партнерам самостійний доступ до звітів із можливістю миттєвого переходу до деталей на рівні транзакцій. Використовуйте детальні дозволи доступу, щоб контролювати, хто що бачить. ✅ Створюйте та налаштовуйте звіти так, як хочете. Легко створюйте будь-який звіт у Vareto без SQL і коду. Щоб самостійно налаштувати та оновити спеціальні показники та візуалізації, вам знадобляться хвилини, не потребуючи стороннього консультанта.
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