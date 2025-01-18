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Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Катар
Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva — це платформа для графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, як-от Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
Highcharts
highcharts.com
Highcharts — це багатоплатформна бібліотека діаграм, яка дозволяє розробникам легко додавати інтерактивні діаграми до веб- і мобільних проектів будь-якого розміру. Понад 80% зі 100 найбільших компаній у світі використовують Highcharts і понад 50 000 компаній у таких галузях, як розробка додатків, видавництво, наука про дані та фінанси. Highcharts активно розробляється з 2009 року та залишається фаворитом розробників завдяки своєму надійному набору функцій, простоті використання, повній документації, відповідності стандартам доступності та активній спільноті.
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — це найшвидший спосіб візуалізації ваших даних і обміну глибокими історіями в Microsoft Power BI. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс (UX) без використання коду допомагає навіть звичайним користувачам створювати інформаційні панелі та розкадровки за лічені хвилини з понад 50 діаграмами, діаграмами та таблицями, інтегрованими в єдиний візуал. Analytics+ розроблено, щоб допомогти клієнтам перенести свої застарілі інформаційні панелі з Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira або їхні статичні інформаційні панелі PowerPoint із Think-cell або Mekko Graphics і консолідувати їх у Microsoft Power BI.
Slemma
slemma.com
Slemma — це простий, але потужний інструмент звітності, розроблений для компаній. Slemma дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися всіма своїми даними – зі сховищ даних, постачальників сховищ даних і рішень хмарних служб – в одному місці.
Easyflow
easyflow.io
У вас є дані – ймовірно, багато. не в цьому проблема. Дані про справжню проблему загалом нічого не варті, якщо ви не перетворите ці дані на ідеї — а ці ідеї — на дії, без болю! Easyflow допоможе вам досягти успіху в цій подорожі, дозволяючи автоматизувати все та візуалізувати будь-що! Це рішення за допомогою перетягування, не вимагає навичок розробки. За допомогою Easyflow ви можете підключати додатки, аналізувати дані та створювати засоби автоматизації та пам’ятну панель KPI, яка працює саме так, як вам потрібно.
MyDash
mydash.ai
DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми створили інструмент, основні конектори платформи та найкращу у своєму класі бібліотеку візуалізації. Наш сервіс, єдине, за що ми отримуємо гроші, це налаштування для наших партнерів. Наша місія: пільгові витрати та підписки не повинні перешкоджати лідерам приймати правильні бізнес-рішення.
Displayr
displayr.com
Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощена генерація захоплюючих, автоматично оновлюваних звітів і інформаційних панелей. 4. Посилений контроль якості. За допомогою Displayr у вас є унікальна платформа для аналізу, візуалізації, звітності та інформаційної панелі. Незалежно від того, чи то MaxDiff, Conjoint, сегментація ринку, відгуки клієнтів, дослідження бренду чи розширені функції, такі як автоматичне оновлення, інтерактивні інформаційні панелі та передове машинне навчання та текстове кодування, Displayr має все.
ChartBlocks
chartblocks.io
Створюйте красиві власні діаграми. ChartBlocks переносить ваші дані з електронних таблиць на графіку, якою можна ділитися, без кодування.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack автоматично створює та оновлює слайди та документи за допомогою інструментів Business Intelligence (BI), CRM і сховищ даних. Не потрібна інженерна чи ручна робота.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus — це потужна та ефективна платформа звітності. Qalyptus є гнучким і дозволяє створювати спеціальні звіти з Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed і QlikView у різних форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML тощо. Використовуючи інтерфейс перетягування, створюйте звіти для необмеженої кількості одержувачів без додаткових витрат. Звіти можна надсилати електронною поштою, зберігати в папках, публікувати в Інтернеті. Qalyptus Cloud — це 100% хмарний продукт для Qlik Sense SaaS. Qalyptus Server — це 100% локальний продукт для Qlik Sense, керований клієнтом.
Datapad
datapad.io
Datapad — це платформа звітності без коду. Це допомагає будь-якій компанії миттєво інтегруватися з понад 15 джерелами, консолідувати свої дані в єдиному місці та співпрацювати зі своїми командами та клієнтами. Інструмент вирізняється простотою у використанні, дизайном і простотою. Деякі основні функції: - 15+ інтеграцій - Шаблони показників і інформаційної панелі - Генерація AI Insight - Побудовник діаграм Google Таблиць - Посилання на інформаційну панель і вбудовування - Щоденні таблиці результатів електронною поштою - Співпраця команди KPI
Ardoq
ardoq.com
Архітектура Enterprise Reimagine. Платформа, керована даними Ardoq, об'єднує ваші перегляди підприємства, складаючи чіткий шлях до зміни змін, розблокування зростання доходів, інновацій палива та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям планувати, виконувати та прогнозувати вплив змін у своїх людей, проектів, стратегій, процесів, додатків, інфраструктури та можливостей. За допомогою ARDOQ Fresh Data створює динамічний огляд, який дає уявлення про кращі рішення. За допомогою інформаційних панелей, інтерактивних візуалізацій та діаграми користувачі можуть зосередитись на розумінні взаємозалежності між технологіями та людьми, а також менше часу на документ. Ardoq - смілива, турботлива та керована компанією, яка має місію надати можливість нашим клієнтам керувати цінністю через успішні зміни. Більше інформації: www.ardoq.com.
Vareto
vareto.com
Vareto — це сучасна, інтуїтивно зрозуміла платформа FP&A для стратегічних фінансів і бізнес-команд для планування, прогнозування та звітування в одному джерелі правди. Vareto створено для команд середнього ринку, швидко зростаючих і корпоративних команд і розроблено, щоб бути гнучким, настроюваним і масштабованим відповідно до потреб бізнесу. ✅ Оцініть час у тижнях. Vareto пропонує власних менеджерів із розвитку клієнтів (з досвідом FP&A), щоб забезпечити успішне впровадження та адаптацію. ✅ Зробіть планування безболісним. Перетворіть свій процес планування за допомогою інтуїтивно зрозумілого інструменту, який робить створення моделей легким та інтуїтивно зрозумілим. Більше ніяких застарілих, відключених електронних таблиць із неточними даними. Підтримуйте свої плани в актуальному стані та відстежуйте прогрес у досягненні цілей за допомогою останніх даних, отриманих безпосередньо з ваших ERP, CRM, HRIS та інших бізнес-систем. ✅ Легко співпрацюйте з діловими партнерами безпосередньо в Варето. Збирайте інформацію про плани від зацікавлених сторін за допомогою коментарів і @згадок, а також анотуйте діаграми, графіки та звіти, щоб забезпечити контекст. ✅ Звільніть час для високоцінної роботи. Автоматизуйте всю звітність керівників і відділів, від місячних бюджетів до фактичного аналізу відхилень до моніторингу ефективності в реальному часі. Vareto автоматично збирає найновіші дані, щоб оновлювати звіти. ✅ Побудуйте довіру та взаєморозуміння. Надайте своїм діловим партнерам самостійний доступ до звітів із можливістю миттєвого переходу до деталей на рівні транзакцій. Використовуйте детальні дозволи доступу, щоб контролювати, хто що бачить. ✅ Створюйте та налаштовуйте звіти так, як хочете. Легко створюйте будь-який звіт у Vareto без SQL і коду. Щоб самостійно налаштувати та оновити спеціальні показники та візуалізації, вам знадобляться хвилини, не потребуючи стороннього консультанта.
Pigment
pigment.com
Що таке пігмент? Pigment — це платформа бізнес-планування. Об’єднавши людей, дані та процеси в інтуїтивно зрозумілу, адаптовану, інтегровану платформу, команди можуть швидко будувати надійні стратегічні та оперативні бізнес-плани для стимулювання зростання, реагування на зміни та перспективного розвитку свого бізнесу. Такі провідні компанії, як Klarna, Figma, Airtable, PVH і Webhelp, щодня довіряють Pigment, що дозволяє їм приймати впевнені та точні рішення.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics дає змогу вашій команді отримати критичну інформацію за допомогою найпоширеніших і найцінніших інструментів спілкування з клієнтами — вашої бізнес-телефонної системи та програми контакт-центру. Brightmetrics збирає та організовує ваші телефонні та інші багатоканальні дані про взаємодію з вашої системи Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral або Genesys Cloud у будь-якій конфігурації, яка вам потрібна. Наші аналітичні панелі та інформаційні панелі в режимі реального часу дають змогу вашій команді переходити від зведених звітів або візуалізацій, що показують тенденції високого рівня, до окремих дзвінків або взаємодій, щоб ви могли зрозуміти контекст і зробити більш обґрунтовані висновки, які допоможуть вам прийняти розумні бізнес-рішення. Різниця в Brightmetrics. Час до досягнення ефективності Налаштування безкоштовної пробної версії займає хвилини, а не дні, без плати за активацію. Простота використання Перегляньте свої дані вже сьогодні за допомогою наших простих у використанні шаблонів або швидко налаштуйте власні. Демократизуйте статистику та доступ. Ми пропонуємо необмежену кількість користувачів Brightmetrics – ліцензування Genesys Cloud не потрібне. Унікальні функції Використовуйте звіти про дані про дотримання та плавну деталізацію даних. Почніть отримувати цінну інформацію вже сьогодні Brightmetrics не схожий на будь-який інший інструмент аналітики залучення клієнтів і інформаційної панелі, якими ви коли-небудь користувалися, і ми можемо це довести. Натисніть, щоб надіслати запит на демонстрацію сьогодні!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні висновки на основі даних якісних і змішаних методів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів дослідження та найкращих у своєму класі технологій: • Отримайте доступ до власних програм для Mac і Win, а також нашої веб-версії • Усі функції та інструменти, включені в один повний пакет програмного забезпечення • Заощаджуйте час і автоматично знаходьте статистику за допомогою штучного інтелекту • Насолоджуйтеся безперебійним обміном проектами між версіями • Скористайтеся перевагами співпраці в режимі реального часу для команд • Діліться багатокористувацькими ліцензіями з будь-якою кількістю людей • Скористайтеся нашою безкоштовною підтримкою в реальному часі та навчанням експертів. Дізнайтеся більше тут : www.atlasti.com
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або років розробки платформи. Розпізнавання — це легка бізнес-аналітика. Наша готова конфігурація дозволяє клієнтам розпочати роботу із сотнями показників і повним
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу інформацію до свого продукту SaaS за кілька днів, а не місяців. І швидко переведіть користувачів своїх продуктів від даних до рішень.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Explo
explo.co
Explo надає потужну вбудовану інформаційну панель і рішення для звітності. Безпечно діліться настроюваною аналітикою продукту, звітами про проекти та ключовими показниками ефективності з кожним своїм клієнтом, бездоганно відповідаючи дизайну свого продукту. Дайте своїм користувачам можливість досліджувати свої дані на своєму пристрої, редагуючи інформаційні панелі та створюючи власні звіти про дані.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — це компанія EdTech, яка надає K12, HigherEd, корпоративним і державним установам можливість переглядати навчальні дані, що надходять із різних джерел, просто вказавши й натиснувши кнопку. IntelliBoard збирає дані з систем управління навчанням, інформаційних систем для студентів, інструментів для співпраці, інструментів оцінювання, систем управління персоналом і талантами. IntelliBoard дозволяє вводити та аналізувати важливі дані про взаємодію кожного навчального закладу за допомогою онлайн-навчання та надає доступ до точок даних студентів і платформи для організації спілкування для всіх, хто бере участь у досягненні успіху студентів.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Spontivly
spontivly.com
Spontivly — це інструмент аналітики даних, який інтегрується з набором інструментів компанії, щоб забезпечити більше розуміння та ефективність. Наша мета — зробити дані легкодоступними, надавши командам прості інформаційні панелі даних.
ScaleXP
scalexp.com
ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.
Reportabl Business
reportabl.io
Reportabl — це хмарна платформа даних і рішення для звітності для малих і середніх організацій. Ми спеціалізуємося на даних і звітності для організацій охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та спорту.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивувати вашу команду досягати цілей ефективнішим способом. Найкраще для: малий і середній бізнес у будь-якій сфері, який має дані в різних місцях (системи ERP, Excel або інші файли) і потребує інструменту для об’єднання всіх даних в одному місці, їх візуалізації та підготовки до аналізу. Огляд цін на flex.bi: ціна на flex.bi починається від 35 євро на місяць. flex.bi пропонує безкоштовну пробну версію. Дивіться додаткові відомості про ціни нижче https://flex.bi/pricing/
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile допомагає людям бути більш продуктивними, вимірюючи та аналізуючи дзвінки, додатки та місцезнаходження телефонів співробітників.
Viur
viurdata.com
Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися до джерел даних і створювати аналізи, не потрібні передові технічні навички чи знання мов програмування.
Ottava
ottava.io
Ottava стоїть на передньому краї програмного забезпечення для керування даними, бездоганно гармонізуючи робочі процеси на основі Excel із складними можливостями аналізу даних. Розроблений для нетехнічних користувачів, Ottava спрощує введення даних, створення діаграм і аналіз, забезпечуючи зручність роботи. На відміну від традиційних інструментів, які вимагають ретельної підготовки даних перед проведенням детального аналізу, Ottava дає користувачам можливість вводити, досліджувати та витягувати ідеї безпосередньо зі зведених або агрегованих даних. Ця унікальна можливість прискорює аналітичний процес і економить дорогоцінний час, дозволяючи користувачам відкривати приховану інформацію в своїх даних і приймати обґрунтовані рішення.
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — це надбудова PowerPoint, розроблена для всіх, хто працює зі звітами чи бізнес-презентаціями в PowerPoint. Grunt може допомогти вам покращити чотири важливі аспекти під час використання PowerPoint: → Працюйте ефективніше → Поліпште якість своїх слайдів → Поліпште робочий процес і зменшіть стрес → Створюйте враження від своїх презентацій Створюйте автоматизовані презентації та створюйте звіти одним клацанням миші: → Легко візуалізація даних → Автоматичне вирівнювання, розмір і форматування → Динамічні шаблони, які підлаштовуються під ваші потреби → Надійний зв'язок Excel із PowerPoint Розроблено для консультантів, фінансових аналітиків, фінансових контролерів, керівників проектів, фінансових директорів, менеджерів з розвитку бізнесу, менеджерів з продажу, інвестиційно-банківських послуг Аналітики, бізнес-аналітики, інвестиційні менеджери, керуючі директори та всі, хто працює з бізнес-презентаціями та PowerPoint.
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізнесу за лічені хвилини. Ми допомагаємо компаніям бути на висоті свого бізнесу, а потім приймати ефективні, своєчасні та плідні бізнес-рішення. За допомогою нашого сервісу ви можете: - Створювати власні KPI або вибрати найкращі галузеві шаблони KPI з нашого магазину - Використовувати розраховані та постійні KPI - Вибирати ролі та привілеї (4 рівні ієрархії) - Керувати своїми звітами та аналітикою KPI - Візуалізувати та ділитися своїми продуктивність через інформаційні панелі
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуйте безпеку обміну файлами та залучайте всю вашу команду до роботи з даними. Datadeck синхронізує всіх за допомогою красивих інформаційних панелей, що робить вашу компанію щасливішою та продуктивнішою. Використання Datadeck дозволяє командам співпрацювати над аналізом даних, створювати професійні звіти та, зрештою, економити час, маючи всі джерела даних в одному місці. Централізуйте свої дані, щоб створювати потужні звіти, інформаційні панелі та відстежувати важливі показники. Безпека: усі ваші дані та файли захищені за допомогою Datadeck. Ви можете вибрати, хто до чого матиме доступ, надати різні дозволи на доступ вашій команді та багато іншого. Ви можете спуститися вниз, щоб вибрати, які IP-адреси мають доступ до вашої інформаційної панелі. Співпраця: дозвольте будь-кому у вашій компанії наблизитися до даних і дозвольте їм використовувати ці дані на користь компанії. Заохочуйте свою команду працювати разом і уникайте надсилання файлів і інших файлів електронною поштою чи миттєвими повідомленнями. Простий у використанні: Datadeck не вимагає жодних попередніх знань з аналізу даних або досвіду роботи з платформами бізнес-аналітики. Посібник не потрібен, ви можете почати використовувати протягом декількох хвилин і вивчати інші прийоми під час використання платформи. Просто перетягніть поле, щоб отримати гарне візуальне представлення ваших даних. Швидке налаштування: легко додайте джерела даних і почніть з ними працювати менш ніж за хвилину. Професійна звітність: інформаційні панелі Datadeck є професійними звітами в будь-який часовий проміжок, який вам може знадобитися – щогодини, щодня, щотижня, щомісяця – ви створюєте їх і ділитеся ними з усіма, кому хочете надати доступ. Економія часу: централізуйте свої дані в одному місці та витрачайте менше часу на вхід і вихід із програм, перемикання між програмами та надсилання файлів своїм колегам і клієнтам. Майте більше часу на те, що має значення, завдяки добре розробленому та ергономічному інструменту, як Datadeck.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
Talligence
talligence.in
Talligence — це інструмент звітування бізнес-аналітики для користувачів Tally. Talligence — це потужне й унікальне BI-рішення на базі штучного інтелекту та машинного навчання, яке перетворює та візуалізує ваші дані Tally у значущу бізнес-ідею. Він дуже простий у використанні та простий у реалізації.
Selfr
selfr.ai
Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека даних і автоматизує багато виснажливих ручних завдань.
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — це інструмент звітності для ваших баз даних SQL. Створюйте настроювані звіти з даними та відправляйте їх електронною поштою безпосередньо зі своїх баз даних.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдіть до звіту про охоплення. Автоматизація ваших фінансових і нефінансових даних. Полегшує звітування, прогнозування та складання бюджету за допомогою потужних інформаційних панелей і покращених візуальних елементів. Автоматизуйте повторювані завдання, щоб за лічені хвилини приймати кращі рішення на основі даних. Отримайте цінну інформацію про траєкторію свого бізнесу за допомогою нашої функції тристороннього прогнозування. Поєднавши ваші прибутки та збитки, баланс і звіт про рух грошових коштів, ви можете створити повне уявлення про свої фінанси за допомогою автоматизованого прогнозування грошових потоків. За оцінками фінансових менеджерів, бухгалтерів і консультантів, 48% свого часу витрачають на підготовку фінансових звітів і інформаційних панелей. Звіти та інформаційні панелі динамічно оновлюються в міру надходження даних щомісяця. Візуалізуйте дані всього за кілька кліків.
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — це розширене рішення для швидкого пошуку інформації на основі даних і відстеження проблем з бізнесом, магазином і продуктом. Це набір готових звітів на основі штучного інтелекту, які були спеціально розроблені у співпраці з роздрібними продавцями для задоволення їхніх унікальних потреб.
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Markaaz
markaaz.com
Впровадження та моніторинг клієнтів малого бізнесу ще ніколи не було таким простим. Завдяки нашим простим у користуванні API, пропозиціям DIY без використання коду та спеціальним комбінованим службам із параметрами залучення малого бізнесу ми швидко й легко допоможемо вам забезпечити перевірку клієнтів у реальному часі для адаптації та ефективного моніторингу бізнесу більшої кількості малих підприємств на дуже швидкій відстані. конкурентоспроможна цінова точка. Завдяки довіднику Markaaz, нашій власній базі даних бізнес-інформації, що містить понад 300 мільйонів глобальних бізнес-записів, 98% з яких є малими підприємствами, наші завжди доступні дані поєднують фірмографічні дані, дані про стан бізнесу та репутацію для справді цілісного уявлення про кожну компанію, яку ви хочете. для перевірки, моніторингу або на борту, 24/7/365. Приєднуйтесь до нас на www.markaaz.com/enterprise/
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетингові агентства економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте своїх клієнтів і надайте їм найпрозорішу звітність клієнтів, яку вони коли-небудь бачили. Необмежена кількість інтеграцій. Необмежена кількість користувачів. Безкоштовна біла мітка електронної пошти та облікового запису. Необмежена кількість KPI на інформаційних панелях.
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — це неінвазивне та орієнтоване на співробітників рішення для візуалізації даних і моніторингу продуктивності співробітників, яке створює видимість щоденної цифрової взаємодії. Пропонуючи практичну інформацію, що ґрунтується на даних і засвоюється за лічені секунди, Prodoscore тримає керівників краще поінформованими та підготовленими, водночас забезпечуючи гнучкість для працівників і відповідальність для роботодавців. Статистичні відомості допомагають організації та індивідуальному успіху. Використовуючи машинне навчання, штучний інтелект та обробку природної мови, ми вимірюємо тисячі щоденних точок активності у ваших основних бізнес-додатках, таких як CRM, офісний пакет і телефонна система, щоб надавати аналіз продуктивності. Наша власна система підрахунку балів виробляє ключові показники, які можна засвоїти за лічені секунди, тож керівники можуть приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Наші складні алгоритми машинного навчання видають єдиний бал, що полегшує вам швидке вивчення можливостей. Давно минули часи перегляду багатьох звітів і важких розмов для виявлення проблемних областей. Впровадження займає менше 15 хвилин і не впливає на кінцевого користувача. Існує багато причин для вимірювання продуктивності співробітників, але існує дуже мало інструментів, які дійсно працюють і які легко впроваджувати та використовувати.
Preset
preset.io
Швидко створюйте красиві, персоналізовані та динамічні інформаційні панелі, які демонструють ваші дані, і діліться ними лише кількома клацаннями. Легко досліджуйте за допомогою нашого конструктора віз без коду або виконуйте глибший аналіз за допомогою нашого найсучаснішого редактора SQL. Використовуйте свої інвестиції в інфраструктуру даних за допомогою легкого та потужного рівня візуалізації. Superset не залежить від базової архітектури даних і не потребує додаткового рівня прийому. Apache Superset — це потужний інструмент візуалізації даних з відкритим кодом, створений на основі Airbnb. Заснована першим творцем Superset, Preset забезпечує повну, просту для використання корпоративну платформу для Superset.
NVivo
qsrinternational.com
Отримайте знання за допомогою програмного забезпечення для якісного аналізу даних Дізнайтеся більше про свої якісні та змішані дані за допомогою NVivo 14, провідного рішення для якісного аналізу даних. За допомогою NVivo 14 ви можете ставити складні питання своїм даним, щоб визначити теми та зробити висновки, використовувати розширені інструменти керування даними та візуалізації, щоб розкривати більш багату інформацію, а також робити чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підтверджені суворими доказами – і все це на одній платформі для спільної роботи. Купіть зараз або замовте безкоштовну пробну версію NVivo 14, щоб глибше зануритися у свої дослідження вже сьогодні.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Попрощайтеся зі складнощами традиційного кодування та скористайтеся швидшим і ефективнішим способом створення надійних індивідуальних рішень, які розширять можливості вашого бізнесу. Чому JetAdmin? Простота без коду: з JetAdmin вам не потрібно бути майстром програмування, щоб створювати потужні програми. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та готові компоненти спрощують створення внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів. Універсальний доступ: легко розробляйте веб-рішення, до яких можна отримати доступ будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи йдеться про оптимізацію внутрішніх процесів чи покращення взаємодії з клієнтами, JetAdmin забезпечує неперевершену доступність. Створено для досконалості: JetAdmin дає змогу створювати рішення, які точно відповідають вашим унікальним потребам. Налаштуйте все, від полів даних до користувацьких інтерфейсів, не докладаючи жодних зусиль. Статистика на основі даних: використовуйте наші надійні інструменти керування даними, щоб з легкістю збирати, аналізувати та візуалізувати інформацію. Приймайте зважені рішення та оптимізуйте свою діяльність, як ніколи раніше. Безпека перш за все: ми надаємо пріоритет безпеці ваших даних і програм. JetAdmin може похвалитися першокласними функціями безпеки для захисту ваших внутрішніх інструментів і порталів клієнтів від загроз, гарантуючи душевний спокій. Масштабованість у своїй основі: JetAdmin росте разом з вами. Почніть з малого та збільшуйте масштаб у міру розширення свого бізнесу без шкоди для продуктивності чи стабільності. Повна інтеграція: легко інтегруйте JetAdmin із наявними системами та програмами сторонніх розробників, максимізуючи ефективність і підключення до всієї вашої екосистеми. Розкрийте свій творчий потенціал: з JetAdmin безмежні можливості. Створюйте приголомшливі інтерфейси, автоматизуйте завдання та з легкістю забезпечуйте виняткову взаємодію з користувачем. Немає обмежень, тільки можливості: незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи зовсім новачком, JetAdmin дає вам змогу втілювати свої ідеї в реальність без обмежень. Відчуйте революцію в розробці програмного забезпечення. Приєднуйтесь до рядів компаній у всьому світі, які використовують JetAdmin для створення інноваційних внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів, які встановлюють нові стандарти продуктивності та задоволеності користувачів. JetAdmin: де без коду зустрічається безмежний потенціал. Почніть сьогодні та переосмисліть те, що можливо у вашій цифровій подорожі!
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей і красивих звітів, які надихають на прийняття розумніших бізнес-рішень.
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент для створення вмісту, щоб розповідати та презентувати свої історії та перетворювати нудні дані на привабливі візуальні ефекти. Працюйте індивідуально або в команді для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вставте на свій сайт або завантажте для використання в автономному режимі. Користувачі можуть співпрацювати, упорядковувати дані проекту в папках і надавати дозволи на основі ролей пов’язаним командам або окремим особам. Крім того, Visme має кілька функцій автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановлювати час для автоматизації онлайн-презентацій і аналітики для відстеження ефективності опублікованого вмісту.