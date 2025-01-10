Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Філіппіни

Datadeck

datadeck.com

Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуйте безпеку обміну файлами та залучайте всю вашу команду до роботи з даними. Datadeck синхронізує всіх за допомогою красивих інформаційних панелей, що робить вашу компанію щасливішою та продуктивнішою. Використання Datadeck дозволяє командам співпрацювати над аналізом даних, створювати професійні звіти та, зрештою, економити час, маючи всі джерела даних в одному місці. Централізуйте свої дані, щоб створювати потужні звіти, інформаційні панелі та відстежувати важливі показники. Безпека: усі ваші дані та файли захищені за допомогою Datadeck. Ви можете вибрати, хто до чого матиме доступ, надати різні дозволи на доступ вашій команді та багато іншого. Ви можете спуститися вниз, щоб вибрати, які IP-адреси мають доступ до вашої інформаційної панелі. Співпраця: дозвольте будь-кому у вашій компанії наблизитися до даних і дозвольте їм використовувати ці дані на користь компанії. Заохочуйте свою команду працювати разом і уникайте надсилання файлів і інших файлів електронною поштою чи миттєвими повідомленнями. Простий у використанні: Datadeck не вимагає жодних попередніх знань з аналізу даних або досвіду роботи з платформами бізнес-аналітики. Посібник не потрібен, ви можете почати використовувати протягом декількох хвилин і вивчати інші прийоми під час використання платформи. Просто перетягніть поле, щоб отримати гарне візуальне представлення ваших даних. Швидке налаштування: легко додайте джерела даних і почніть з ними працювати менш ніж за хвилину. Професійна звітність: інформаційні панелі Datadeck є професійними звітами в будь-який часовий проміжок, який вам може знадобитися – щогодини, щодня, щотижня, щомісяця – ви створюєте їх і ділитеся ними з усіма, кому хочете надати доступ. Економія часу: централізуйте свої дані в одному місці та витрачайте менше часу на вхід і вихід із програм, перемикання між програмами та надсилання файлів своїм колегам і клієнтам. Майте більше часу на те, що має значення, завдяки добре розробленому та ергономічному інструменту, як Datadeck.