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Інструменти візуалізації даних - Найпопулярніші застосунки

Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.

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Canva

Canva

canva.com

Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, колишня Google Data Studio, — це онлайн-інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлений Google 15 березня 2016 року як частину корпоративного пакету Google Analytics 360. Розкрийте силу своїх даних за допомогою інтерактивних ін...

Kittl

Kittl

kittl.com

Прискоріть ваші робочі процеси за допомогою інструментів дизайну Kittl на базі штучного інтелекту та отримайте миттєвий доступ до маси приголомшливих ілюстрацій, шрифтів, фотографій, значків і текстур.

Genially

Genially

genial.ly

Створюйте презентації, інфографіку та інший приголомшливий вміст самостійно або зі своєю командою.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Пізнавайте науку швидше. Візуальна пошукова навігація, пошук у мережі цитування та синхронізація команд. Найкраща платформа наукових відкриттів.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Красива, проста візуалізація даних і розповідь

Grow

Grow

grow.com

Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.

Visme

Visme

visme.co

Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Досліджуйте швидше з Rose. Не витрачайте години на пошук, очищення, візуалізацію та перетворення даних за допомогою потужності ШІ.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture (iAuditor) Проводити перевірки. Проблеми із захопленням. Керуйте завданнями. Спілкуйтеся чітко. Тренувати робочі групи. Підприємства будь-якого розміру впораються з роботою завдяки SafetyCulture.

Venngage

Venngage

venngage.com

Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

Панелі інструментів SEO, PPC, соціальних мереж, електронної пошти, огляду та відстеження дзвінків

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph є найбільш наочним інструментом звітності для маркетингової аналітики та звітів у соціальних мережах. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз! CC не потрібна.

Grist

Grist

getgrist.com

Світ заслуговує на кращий інструмент, ніж електронні таблиці. Поєднайте гнучкість електронної таблиці з надійністю бази даних, щоб упорядкувати дані по-своєму.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бізнес-аналітики, створена, щоб допомогти вам зрозуміти, що відбувається з вашим бізнесом. KPI з хмарних сервісів, електронних таблиць, бази даних в одному місці.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистичні дані та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Легко створюйте інформаційні панелі для спільного використання, які роблять ключові бізнес-дані, показники та KPI зрозумілими та легкими для розуміння.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, ...

Reportei

Reportei

reportei.com

Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Sear...

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle — це пакет маркетингової аналітики, призначений для розширення можливостей менеджерів із маркетингу та маркетингових агентств. Це допомагає компаніям візуалізувати складні дані маркетингової аналітики та приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Пакет пропонує набір функцій для соціальни...

DashThis

DashThis

dashthis.com

Простий спосіб автоматизувати ваші маркетингові звіти! Отримуйте красиві автоматизовані звіти про маркетинг, аналітику, SEM і SEO за лічені секунди. Розпочніть безкоштовну пробну версію та подивіться!

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin — це внутрішній конструктор інструментів без коду. Простий інтерфейс із функцією перетягування дає змогу будь-кому створювати інструменти, необхідні для керування щоденними операціями, як-от відстеження замовлень, вирішення проблем і моніторинг платежів.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...

Reportz

Reportz

reportz.io

Інструмент звітування, створений для економії вашого часу та грошей на трудомістких періодичних звітних завданнях завдяки використанню інтерактивних інформаційних панелей.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Тримайте свою команду та клієнтів в курсі новин за допомогою живих і повністю підключених інформаційних панелей.

Aiven

Aiven

aiven.io

Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.

CloudNine

CloudNine

cloudnine.com

CloudNine – це компанія з автоматизації eDiscovery, яка надає хмарне програмне забезпечення та послуги для спрощення виявлення судових процесів, розслідувань і аудитів.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Автоматизуйте свої звіти за допомогою можливостей штучного інтелекту за допомогою Flowtrail AI, інструменту звітування на основі штучного інтелекту, який допоможе вам створювати спеціальні звіти та інформаційні панелі, візуалізувати статистичні дані та вставляти аналіз даних у ваші улюблені програми...

Versium

Versium

versium.com

Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...

Ardoq

Ardoq

ardoq.com

Переосмисліть корпоративну архітектуру. Платформа Ardoq, що керується даними, об’єднує ваші корпоративні погляди, прокладаючи чіткий шлях для навігації змінами, розблокування зростання доходів, стимулювання інновацій та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям пл...

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...

datapine

datapine

datapine.com

datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!

Zing Data

Zing Data

getzingdata.com

Zing Data полегшує складні запитання, надаючи дані у вас під рукою. Завдяки візуальному мобільному доступу до даних будь-хто у вашій організації може відповісти на запитання за допомогою даних за лічені секунди.

Viur

Viur

viurdata.com

Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися д...

GRID

GRID

grid.is

GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, що містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних ...

MyDash

MyDash

mydash.ai

DASH — ЦЕ ЛЕГКА ІНФОРМАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З ПОВНИМ ПОСЛУГОМ, ЩО ДОПОМАГАЄ ВІДПОВІДАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ШВИДШЕ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ, ЗРОБИВШИ КРИТИЧНІ ДАНІ ДОСТУПНІШИМИ, ЯК КОЛИ БУДЬ-ЛИ. Безкоштовна інформаційна панель, роз’єми та візуалізація Бізнес-аналітика є важливою та дорогою. Але це не обов’язково. Ми ст...

Qalyptus

Qalyptus

qalyptus.com

Qalyptus — це потужна та ефективна платформа звітності. Qalyptus є гнучким і дозволяє створювати власні звіти з Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed і QlikView у різних форматах: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML тощо. Використовуючи інтерфейс перетягування, створюйте звіти для необмеженої кі...

Octoboard Marketing Agency

Octoboard Marketing Agency

octoboard.com

Маркетингові агенції економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітик...

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful — це найпростіший спосіб отримати візуальну інформаційну панель і автоматизовані звіти про статус команди, щоб кожна зацікавлена ​​сторона була в курсі статусу проекту. Screenful інтегрується з найпоширенішими інструментами керування завданнями, такими як Jira або Trello, GitLab і Asana, і...

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій,...

MSIGHTS

MSIGHTS

msights.com

Трансформація даних, звітування та співпраця, що сприяє ефективності, діям і підзвітності.

Yaware

Yaware

yaware.com

Підвищте продуктивність праці більш ніж на 20%. Ви можете спробувати 14 днів безкоштовно, кредитна картка не потрібна.

Lumalytics

Lumalytics

lumalytics.com

Lumalytics — це інструмент SAAS, який створює інформаційні панелі з діаграмами, таблицями даних і фільтрами, які відображають дані в реальному часі з різних джерел даних.

Waytobi

Waytobi

waytobi.com

Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізн...

Talligence

Talligence

talligence.in

Talligence — це інструмент звітування бізнес-аналітики для користувачів Tally. Talligence — це потужне й унікальне BI-рішення на базі штучного інтелекту та машинного навчання, яке перетворює та візуалізує ваші дані Tally у значущу бізнес-ідею. Він дуже простий у використанні та простий у реалізації.

Selfr

Selfr

selfr.ai

Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека дан...

Markaaz

Markaaz

markaaz.com

Впровадження та моніторинг ваших клієнтів малого бізнесу ніколи не було таким простим. Завдяки нашим простим у користуванні API, пропозиціям DIY без використання коду та спеціальним комбінованим службам, які включають варіанти залучення малого бізнесу, ми швидко й легко допоможемо вам забезпечити пе...

Omni Intelligence

Omni Intelligence

omniintelligence.online

Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо

Inforiver

Inforiver

inforiver.com

Inforiver Analytics+ — це найшвидший спосіб візуалізації ваших даних і обміну глибокими історіями в Microsoft Power BI. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс без кодування (UX) допомагає навіть звичайним користувачам створювати інформаційні панелі та розкадровки за лічені хвилини з пона...

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

У вас є дані - ймовірно, багато. не в цьому проблема. Справжні дані про проблему загалом нічого не варті, якщо ви не перетворите ці дані на ідеї — а ці ідеї — на дії, без болю! Easyflow допоможе вам досягти успіху в цій подорожі, дозволяючи автоматизувати все та візуалізувати будь-що! Це рішення за ...

Displayr

Displayr

displayr.com

Displayr — це комплексне програмне забезпечення для аналізу та звітності, розроблене, щоб допомогти дослідникам ринку швидко знаходити та ділитися потужними історіями даних. 1. Швидше виконання проекту. 2. Виконуйте власними силами завдання, які ви зазвичай передаєте стороннім виконавцям. 3. Спрощен...

Datapad

Datapad

datapad.io

Datapad — це платформа звітності без коду. Це допомагає будь-якій компанії миттєво інтегруватися з понад 15 джерелами, консолідувати свої дані в єдиному місці та співпрацювати зі своїми командами та клієнтами. Інструмент вирізняється простотою у використанні, дизайном і простотою. Деякі основні функ...

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу ...

NinjaCat

NinjaCat

ninjacat.io

NinjaCat — це платформа для управління ефективністю цифрового маркетингу, яка допомагає маркетологам уніфікувати дані кампаній і автоматизувати звітність. Ми працюємо з агентствами, медіакомпаніями та брендами; будь-яка команда маркетингу, яка повинна створювати вичерпні та послідовні презентації зв...

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