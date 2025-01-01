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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для віртуалізації даних використовується командами для сприяння гнучкому зберіганню, пошуку та процесів інтеграції даних за допомогою віртуальних рівнів даних. Щоб отримати право на включення до категорії віртуалізації даних, продукт повинен: - Абстрактні дані через віртуалізований рівень. - Інтегруйте дані з різних джерел. - Полегшення пошуку та обробки даних.