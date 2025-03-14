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Програмне забезпечення віртуалізації даних
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Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для віртуалізації даних використовується командами для сприяння гнучкому зберіганню, пошуку та процесів інтеграції даних за допомогою віртуальних рівнів даних. Щоб отримати право на включення до категорії віртуалізації даних, продукт повинен: - Абстрактні дані через віртуалізований рівень. - Інтегруйте дані з різних джерел. - Полегшення пошуку та обробки даних.

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Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

CData Connect Cloud забезпечує доступ до даних з різних джерел через стандартизований інтерфейс, спрощуючи інтеграцію та аналітику в режимі реального часу.

Denodo

Denodo

denodo.com

Denodo - платформа віртуалізації даних, що забезпечує доступ, управління і інтеграцію різних джерел даних у режимі реального часу.

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality - це платформа для віртуалізації даних, яка дозволяє інтегрувати дані з різних джерел без їх фізичного переміщення.

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