Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Data Virtuality

datavirtuality.com

Data Virtuality пропонує два продукти для гнучкого вирішення проблем інтеграції та керування даними в індивідуальний спосіб, який найкраще підходить для команд обробки даних у швидкоплинному світі даних. Data Virtuality Platform – віртуалізація даних для гнучкої архітектури даних Завдяки унікальному поєднанню віртуалізації даних і реплікації даних, Data Virtuality Platform надає групам даних гнучкість, щоб завжди вибирати правильний метод для конкретних вимог. Він є інструментом для Data Fabric і Data Mesh, надаючи можливості самообслуговування та функції керування даними, які є незамінними для цих інфраструктур. Такі підприємства в усьому світі, як BSH, PGGM, PartnerRe або Crédit Agricole, використовують платформу Data Virtuality Platform для створення сучасних архітектур даних, які відповідають сьогоднішнім і завтрашнім вимогам бізнесу. Pipes – легка та надійна реплікація даних За допомогою Pipes будь-хто може створювати конвеєри даних із понад 200 доступних джерел до сховища даних лише кількома клацаннями миші. Повністю автоматизований і без кодування. Багато компаній з електронної комерції та ринку, а також маркетингові агентства вибирають Pipes, щоб завжди мати свіжі дані в будь-який час. За допомогою Pipes Professional групи обробки даних можуть додатково створювати власні конвеєри даних за допомогою SQL і використовувати залежності завдань, а також розширені типи реплікації. Вихідні дані: https://datavirtuality.com/imprint/ Повідомлення про конфіденційність: https://datavirtuality.com/privacy-notice/