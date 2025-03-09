Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для віртуалізації даних використовується командами для сприяння гнучкому зберіганню, пошуку та процесів інтеграції даних за допомогою віртуальних рівнів даних. Щоб отримати право на включення до категорії віртуалізації даних, продукт повинен: - Абстрактні дані через віртуалізований рівень. - Інтегруйте дані з різних джерел. - Полегшення пошуку та обробки даних.
Запит на новий застосунок
Denodo
denodo.com
Denodo - платформа віртуалізації даних, що забезпечує доступ, управління і інтеграцію різних джерел даних у режимі реального часу.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud забезпечує доступ до даних з різних джерел через стандартизований інтерфейс, спрощуючи інтеграцію та аналітику в режимі реального часу.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality пропонує два продукти для гнучкого вирішення проблем інтеграції та керування даними в індивідуальний спосіб, який найкраще підходить для команд обробки даних у швидкоплинному світі даних. Data Virtuality Platform – віртуалізація даних для гнучкої архітектури даних Завдяки унікальному поєднанню віртуалізації даних і реплікації даних, Data Virtuality Platform надає групам даних гнучкість, щоб завжди вибирати правильний метод для конкретних вимог. Він є інструментом для Data Fabric і Data Mesh, надаючи можливості самообслуговування та функції керування даними, які є незамінними для цих інфраструктур. Такі підприємства в усьому світі, як BSH, PGGM, PartnerRe або Crédit Agricole, використовують платформу Data Virtuality Platform для створення сучасних архітектур даних, які відповідають сьогоднішнім і завтрашнім вимогам бізнесу. Pipes – легка та надійна реплікація даних За допомогою Pipes будь-хто може створювати конвеєри даних із понад 200 доступних джерел до сховища даних лише кількома клацаннями миші. Повністю автоматизований і без кодування. Багато компаній з електронної комерції та ринку, а також маркетингові агентства вибирають Pipes, щоб завжди мати свіжі дані в будь-який час. За допомогою Pipes Professional групи обробки даних можуть додатково створювати власні конвеєри даних за допомогою SQL і використовувати залежності завдань, а також розширені типи реплікації. Вихідні дані: https://datavirtuality.com/imprint/ Повідомлення про конфіденційність: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
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