Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Суринам

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Програмне забезпечення для віртуалізації даних використовується командами для сприяння гнучкому зберіганню, пошуку та процесів інтеграції даних за допомогою віртуальних рівнів даних. Щоб отримати право на включення до категорії віртуалізації даних, продукт повинен: - Абстрактні дані через віртуалізований рівень. - Інтегруйте дані з різних джерел. - Полегшення пошуку та обробки даних.
Запит на новий застосунок
Denodo
denodo.com
Ми дозволяємо організаціям підключатися до всіх своїх даних у режимі реального часу. Denodo є лідером у створенні логічної структури даних на основі віртуалізації даних, що забезпечує доступ до даних, керування даними та можливості доставки в найширшому діапазоні джерел корпоративних, хмарних, великих даних і неструктурованих джерел даних без переміщення даних із їхніх оригінальних сховищ. Клієнти Denodo в усіх основних галузях отримали значну гнучкість бізнесу та рентабельність інвестицій. Платформа Denodo пропонує активний каталог даних для семантичного пошуку та керування даними в масштабах підприємства, провідне в галузі інтелектуальне прискорення запитів на основі штучного інтелекту, автоматизоване керування хмарною інфраструктурою для мультихмарних і гібридних розгортань, а також вбудовані можливості підготовки даних для самообслуговування. добре керована та безпечна аналітика. Denodo пропонує унікальний підхід до інтеграції та керування даними, якого немає в жодній іншій технології. Клієнти Denodo повідомили: підвищення продуктивності бізнес-користувачів на 83%, зменшення витрат на підготовку даних на 67%, скорочення часу доставки даних на 65% порівняно з ETL, що призвело до трирічної вигоди в розмірі 6,8 млн доларів США, рентабельності інвестицій у 408% і окупності протягом шести місяців.
CData Connect Cloud
cdata.com
Ваша організація залежить від ділових і операційних даних у режимі реального часу, щоб надати практичну інформацію та стимулювати зростання. CData Connect — це відсутня ланка у вашому ланцюжку створення вартості даних. CData Connect дозволяє користувачам підключатися до даних з будь-якої хмарної програми або бази даних через стандартний доступ до бази даних. За допомогою CData Connect підтримувані джерела даних виглядають і поводяться як стандартна база даних MySQL. CData Connect забезпечує пряме підключення з будь-якої програми, яка підтримує стандартне підключення до бази даних, у тому числі популярних хмарних програм BI та ETL, як-от: - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow - Google Cloud Data Studio - Looker - Microsoft Power Apps - Microsoft Power Query - MicroStrategy Cloud - Qlik Sense Cloud - SAP Analytics Cloud - SAS Cloud - SAS Viya - Tableau Online ... і багато іншого! CData Connect діє як шлюз даних, перекладаючи SQL і безпечно проксі-сервер запитів API. Доступ MySQL/SQL/OData до хмарних джерел даних. Напишіть SQL, отримайте дані. Потужна абстракція SQL спрощує підключення та роз’єднує доступ до даних. SQL / MySQL Wire Protocol - Використовуйте будь-яку програму або драйвер, які можуть спілкуватися з MySQL або SQL Server. Повна підтримка CRUD - двонаправлений доступ до даних із повною підтримкою читання, запису, оновлення та видалення. Безпека корпоративного класу - розширений захист і автентифікація. Безпечне шифрування даних TLS/SSL. Подайте запит на безкоштовну пробну версію або дізнайтеся більше на https://www.cdata.com/connect/details/
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality пропонує два продукти для гнучкого вирішення проблем інтеграції та керування даними в індивідуальний спосіб, який найкраще підходить для команд обробки даних у швидкоплинному світі даних. Data Virtuality Platform – віртуалізація даних для гнучкої архітектури даних Завдяки унікальному поєднанню віртуалізації даних і реплікації даних, Data Virtuality Platform надає групам даних гнучкість, щоб завжди вибирати правильний метод для конкретних вимог. Він є інструментом для Data Fabric і Data Mesh, надаючи можливості самообслуговування та функції керування даними, які є незамінними для цих інфраструктур. Такі підприємства в усьому світі, як BSH, PGGM, PartnerRe або Crédit Agricole, використовують платформу Data Virtuality Platform для створення сучасних архітектур даних, які відповідають сьогоднішнім і завтрашнім вимогам бізнесу. Pipes – легка та надійна реплікація даних За допомогою Pipes будь-хто може створювати конвеєри даних із понад 200 доступних джерел до сховища даних лише кількома клацаннями миші. Повністю автоматизований і без кодування. Багато компаній з електронної комерції та ринку, а також маркетингові агентства вибирають Pipes, щоб завжди мати свіжі дані в будь-який час. За допомогою Pipes Professional групи обробки даних можуть додатково створювати власні конвеєри даних за допомогою SQL і використовувати залежності завдань, а також розширені типи реплікації. Вихідні дані: https://datavirtuality.com/imprint/ Повідомлення про конфіденційність: https://datavirtuality.com/privacy-notice/
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
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