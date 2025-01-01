Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для віртуалізації даних використовується командами для сприяння гнучкому зберіганню, пошуку та процесів інтеграції даних за допомогою віртуальних рівнів даних. Щоб отримати право на включення до категорії віртуалізації даних, продукт повинен: - Абстрактні дані через віртуалізований рівень. - Інтегруйте дані з різних джерел. - Полегшення пошуку та обробки даних.
Запит на новий застосунок
Denodo
denodo.com
Denodo - платформа віртуалізації даних, що забезпечує доступ, управління і інтеграцію різних джерел даних у режимі реального часу.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
CData Connect Cloud
cdata.com
CData Connect Cloud забезпечує доступ до даних з різних джерел через стандартизований інтерфейс, спрощуючи інтеграцію та аналітику в режимі реального часу.
ANDRE
andre.ai
ANDRE — інструмент автоматизації аналізу даних, який обробляє сирі дані та генерує звіти з висновками та візуалізаціями.
Data Virtuality
datavirtuality.com
Data Virtuality - це платформа для віртуалізації даних, яка дозволяє інтегрувати дані з різних джерел без їх фізичного переміщення.
TIBCO
tibco.com
TIBCO пропонує рішення для інтеграції, аналітики та управління даними, допомагаючи організаціям покращити ефективність через реальний обмін інформацією.
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