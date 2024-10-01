Програмне забезпечення віртуалізації даних - Найпопулярніші застосунки - Нігер

Denodo

denodo.com

Ми дозволяємо організаціям підключатися до всіх своїх даних у режимі реального часу. Denodo є лідером у створенні логічної структури даних на основі віртуалізації даних, що забезпечує доступ до даних, керування даними та можливості доставки в найширшому діапазоні джерел корпоративних, хмарних, велик...