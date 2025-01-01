Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

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Платформи Data Science і Machine Learning Platforms є важливими інструментами для розробників, які прагнуть використовувати можливості машинного навчання у своїх проектах. Ці платформи полегшують розробку, розгортання та моніторинг алгоритмів машинного навчання, надаючи можливість розробникам створювати ефективні бізнес-рішення. Вони інтегрують інтелектуальні алгоритми з даними, дозволяючи користувачам легко з’єднувати дані та розробляти алгоритми відповідно до своїх потреб. Ці платформи пропонують широкий спектр функцій для користувачів із різним рівнем досвіду. Деякі надають готові алгоритми та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси з такими функціями, як моделювання за допомогою перетягування та візуальні інтерфейси, що робить їх доступними для користувачів із обмеженим технічним досвідом. Інші вимагають більш просунутих навичок розробки та кодування, але пропонують більшу гнучкість і можливості налаштування. Функціональні можливості цих алгоритмів охоплюють широкий спектр, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови, розпізнавання голосу, системи рекомендацій та інші можливості машинного навчання. Ця універсальність дозволяє розробникам задовольняти різні випадки використання та бізнес-потреби. Однією з ключових переваг платформ Data Science і Machine Learning Platforms є їхня здатність демократизувати машинне навчання, дозволяючи користувачам без розширених навичок обробки даних використовувати потужність ШІ. Ці платформи працюють подібно до платформ як послуг (PaaS), але зі спеціалізованими можливостями машинного навчання, пропонуючи користувачам можливість розробляти та розгортати рішення ШІ без необхідності створювати все з нуля. Щоб отримати категорію Data Science and Machine Learning Platform, продукт має відповідати певним критеріям: * Підключення до даних: платформа повинна надати розробникам механізми для підключення даних до алгоритмів машинного навчання, полегшуючи процес навчання та адаптації. * Створення алгоритмів: користувачі повинні мати можливість створювати власні алгоритми машинного навчання на платформі. Крім того, платформа може пропонувати готові алгоритми для користувачів-початківців або для типових випадків використання. * Масштабованість розгортання: платформа повинна пропонувати можливості для розгортання рішень штучного інтелекту в масштабі, дозволяючи користувачам ефективно впроваджувати свої моделі у виробничих середовищах. Відповідаючи цим критеріям, платформи Data Science і Machine Learning Platforms дають змогу розробникам використовувати потенціал машинного навчання та штучного інтелекту у своїх проектах, незалежно від їхнього рівня знань.
Запит на новий застосунок
RunLve
web.runlve.com
RunLve - додаток для роботи з даними та штучним інтелектом, що спрощує управління моделями і даними для користувачів.
Box
box.com
Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote - це онлайн-ноутбук для команд, що дозволяє аналізувати дані, співпрацювати у реальному часі та ділитися проектами.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Databricks
databricks.com
Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda – платформа для науки з даними, машинного навчання та ШІ, що забезпечує управління пакетами та створення ізольованих середовищ.
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI - платформа для команд, щоб ефективно створювати та масштабувати моделі штучного інтелекту без налаштувань, зберігаючи дані в хмарі.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Obviously AI
obviously.ai
Obviously AI — це безкодова платформа для створення прогнозних моделей, яка спрощує аналіз даних і швидко генерає результати.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow – безкоштовна бібліотека з відкритим кодом для машинного навчання, призначена для навчання глибоких нейронних мереж та обробки даних.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.
Observable
observablehq.com
Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.
JADBio
jadbio.com
JADBio - це веб-додаток для аналізу біомедичних даних, що використовує автоматизоване машинне навчання для виявлення біомаркерів та побудови моделей прогнозування.
Landing AI
landing.ai
Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
SAS
sas.com
Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai - платформа з відкритим кодом для генеративного штучного інтелекту та машинного навчання, яка спрощує створення та впровадження моделей.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.
Akkio
akkio.com
Akkio - платформа для аналізу даних на базі AI, яка спрощує підготовку даних, прогнозування та оцінку ефективності для агентств та їх клієнтів.
Sensetime
sensetime.com
Sensetime — платформа штучного інтелекту, що спеціалізується на комп'ютерному зору, розпізнаванні обличчя та аналізі візуальних даних для різних галузей.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr - платформа для маркування зображень, яка забезпечує точні анотації для моделей комп'ютерного зору та спрощує процеси роботи з даними.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB - це платформа для налаштування AI, яка дозволяє аналізувати підприємницькі дані та робити прогнози, використовуючи моделі машинного навчання.
DataRobot
datarobot.com
DataRobot - платформа для автоматизації машинного навчання, що спрощує створення і впровадження AI моделей без необхідності глибоких знань у програмуванні.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
Додаток C3.ai підтримує розробників у створенні та розгортанні додатків штучного інтелекту на платформі C3 AI в різних галузях.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition автоматизує складний введення даних за допомогою AI технологій для обробки документів, таких як рахунки-фактури та упаковочні списки.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — платформа для спільного видобутку криптовалют, що надає рішення для хмарного майнінгу та управління обладнанням.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — платформа для розробки та впровадження машинного навчання в хмарі з підтримкою 100,000+ користувачів, включно з великими компаніями.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty – це платформа для прискореного анотовання зображень та відео, що забезпечує якісні мітки даних у 5 разів швидше, ніж ручна анотація.
BigML
bigml.com
BigML - це хмарна платформа машинного навчання, яка спрощує створення моделей для аналізу даних і прийняття рішень на основі даних.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Нейронний дизайнер - це програмний інструмент для розробки та впровадження моделей машинного навчання з простим інтерфейсом для побудови нейронних мереж.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Додаток Expert.ai для розробників дозволяє інтегрувати ШІ у програми, спрощуючи розробку, тестування та розгортання рішень на основі штучного інтелекту.
Exploratory
exploratory.io
Exploratory — це застосунок, який дозволяє швидко аналізувати дані, отримувати глибші інсайти та ефективно спілкуватися на основі отриманих результатів.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE - це платформа для побудови моделей машинного навчання без програмування, що дозволяє швидко отримувати прогнози та аналітику з сирих даних.
Deci AI
deci.ai
Deci AI допомагає розробникам покращувати моделі глибокого навчання, прискорюючи їх продуктивність на будь-якому обладнанні збереженням точності.
KNIME
knime.com
KNIME — платформа для аналізу даних та машинного навчання з відкритим кодом, що дозволяє користувачам інтегрувати, аналізувати та візуалізувати дані.
Qlik
qlik.com
Qlik - це платформа для аналізу даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані на корисні знання та приймати обґрунтовані рішення.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku - платформа для систематизації використання даних та AI, яка допомагає організаціям приймати рішення на основі аналітики.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — це платформа для створення проектів у сфері даних, що дозволяє управляти даними, відстежувати експерименти та співпрацювати з іншими.
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas — платформа для автоматизації аналізу даних з можливістю машинного навчання, що підтримує бізнес-аналіз та співпрацю у розробці моделей.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає бізнесам швидко створювати та керувати AI-додатками без необхідності в дата-сайентистах або спеціальній інфраструктурі.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI — безкодова платформа, що дозволяє створювати та впроваджувати AI-рішення для бізнесу та науковців за допомогою інтуїтивного інтерфейсу.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.
Incorta
incorta.com
Incorta - платформа для збору та аналітики даних, що спрощує доступ до інформації з різних підприємств для аналізу без потреби в ІТ.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire - платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам візуалізувати та аналізувати великі набори даних у режимі реального часу.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm пропонує рішення в галузі штучного інтелекту для підприємств, зосереджуючись на машинному навчанні та аналізі даних у різних секторах.
Algforce.ai
ai.algforce.com
Algforce.ai - це додаток, що допомагає користувачам без технічних знань аналізувати дані та автоматизувати завдання, використовуючи штучний інтелект.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS - платформа для створення, розгортання та масштабування програм обробки даних, що спрощує управління даними та підтримує різноманітні формати даних.
UbiOps
ubiops.com
UbiOps — це платформа для розгортання та управління моделями AI і ML, що дозволяє інтегрувати їх у програми та інфраструктуру даних.
Pecan
pecan.ai
Pecan – платформа прогнозованої аналітики, що допомагає підприємствам аналізувати дані та отримувати прогнози без спеціалізованих знань.
Zerve
zerve.ai
Zerve - це платформа для вчених даних, що полегшує перетворення прототипів AI у програмне забезпечення та оптимізує робочі процеси з даними.
Graphext
graphext.com
Graphext - це безкодова платформа для аналітики, що дозволяє бізнесам аналізувати дані та отримувати корисні інсайти без необхідності знання програмування.
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