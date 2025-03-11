Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Наука про дані та платформи машинного навчання
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

Платформи Data Science і Machine Learning Platforms є важливими інструментами для розробників, які прагнуть використовувати можливості машинного навчання у своїх проектах. Ці платформи полегшують розробку, розгортання та моніторинг алгоритмів машинного навчання, надаючи можливість розробникам створювати ефективні бізнес-рішення. Вони інтегрують інтелектуальні алгоритми з даними, дозволяючи користувачам легко з’єднувати дані та розробляти алгоритми відповідно до своїх потреб. Ці платформи пропонують широкий спектр функцій для користувачів із різним рівнем досвіду. Деякі надають готові алгоритми та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси з такими функціями, як моделювання за допомогою перетягування та візуальні інтерфейси, що робить їх доступними для користувачів із обмеженим технічним досвідом. Інші вимагають більш просунутих навичок розробки та кодування, але пропонують більшу гнучкість і можливості налаштування. Функціональні можливості цих алгоритмів охоплюють широкий спектр, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови, розпізнавання голосу, системи рекомендацій та інші можливості машинного навчання. Ця універсальність дозволяє розробникам задовольняти різні випадки використання та бізнес-потреби. Однією з ключових переваг платформ Data Science і Machine Learning Platforms є їхня здатність демократизувати машинне навчання, дозволяючи користувачам без розширених навичок обробки даних використовувати потужність ШІ. Ці платформи працюють подібно до платформ як послуг (PaaS), але зі спеціалізованими можливостями машинного навчання, пропонуючи користувачам можливість розробляти та розгортати рішення ШІ без необхідності створювати все з нуля. Щоб отримати категорію Data Science and Machine Learning Platform, продукт має відповідати певним критеріям: * Підключення до даних: платформа повинна надати розробникам механізми для підключення даних до алгоритмів машинного навчання, полегшуючи процес навчання та адаптації. * Створення алгоритмів: користувачі повинні мати можливість створювати власні алгоритми машинного навчання на платформі. Крім того, платформа може пропонувати готові алгоритми для користувачів-початківців або для типових випадків використання. * Масштабованість розгортання: платформа повинна пропонувати можливості для розгортання рішень штучного інтелекту в масштабі, дозволяючи користувачам ефективно впроваджувати свої моделі у виробничих середовищах. Відповідаючи цим критеріям, платформи Data Science і Machine Learning Platforms дають змогу розробникам використовувати потенціал машинного навчання та штучного інтелекту у своїх проектах, незалежно від їхнього рівня знань.

Запит на новий застосунок


RunLve

RunLve

web.runlve.com

RunLve - додаток для роботи з даними та штучним інтелектом, що спрощує управління моделями і даними для користувачів.

Box

Box

box.com

Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote - це онлайн-ноутбук для команд, що дозволяє аналізувати дані, співпрацювати у реальному часі та ділитися проектами.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.

Anaconda

Anaconda

anaconda.com

Anaconda – платформа для науки з даними, машинного навчання та ШІ, що забезпечує управління пакетами та створення ізольованих середовищ.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

Lightning AI - платформа для команд, щоб ефективно створювати та масштабувати моделі штучного інтелекту без налаштувань, зберігаючи дані в хмарі.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Obviously AI — це безкодова платформа для створення прогнозних моделей, яка спрощує аналіз даних і швидко генерає результати.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.

TensorFlow

TensorFlow

tensorflow.org

TensorFlow – безкоштовна бібліотека з відкритим кодом для машинного навчання, призначена для навчання глибоких нейронних мереж та обробки даних.

V7

V7

v7labs.com

V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.

JADBio

JADBio

jadbio.com

JADBio - це веб-додаток для аналізу біомедичних даних, що використовує автоматизоване машинне навчання для виявлення біомаркерів та побудови моделей прогнозування.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.

SAS

SAS

sas.com

Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai - платформа з відкритим кодом для генеративного штучного інтелекту та машинного навчання, яка спрощує створення та впровадження моделей.

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.

Akkio

Akkio

akkio.com

Akkio - платформа для аналізу даних на базі AI, яка спрощує підготовку даних, прогнозування та оцінку ефективності для агентств та їх клієнтів.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

MindsDB - це платформа для налаштування AI, яка дозволяє аналізувати підприємницькі дані та робити прогнози, використовуючи моделі машинного навчання.

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Sensetime — платформа штучного інтелекту, що спеціалізується на комп'ютерному зору, розпізнаванні обличчя та аналізі візуальних даних для різних галузей.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr - платформа для маркування зображень, яка забезпечує точні анотації для моделей комп'ютерного зору та спрощує процеси роботи з даними.

DataRobot

DataRobot

datarobot.com

DataRobot - платформа для автоматизації машинного навчання, що спрощує створення і впровадження AI моделей без необхідності глибоких знань у програмуванні.

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

Додаток C3.ai підтримує розробників у створенні та розгортанні додатків штучного інтелекту на платформі C3 AI в різних галузях.

Deep Cognition

Deep Cognition

deepcognition.ai

Deep Cognition автоматизує складний введення даних за допомогою AI технологій для обробки документів, таких як рахунки-фактури та упаковочні списки.

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer — платформа для спільного видобутку криптовалют, що надає рішення для хмарного майнінгу та управління обладнанням.

Encord

Encord

encord.com

Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Saturn Cloud — платформа для розробки та впровадження машинного навчання в хмарі з підтримкою 100,000+ користувачів, включно з великими компаніями.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Hasty – це платформа для прискореного анотовання зображень та відео, що забезпечує якісні мітки даних у 5 разів швидше, ніж ручна анотація.

BigML

BigML

bigml.com

BigML - це хмарна платформа машинного навчання, яка спрощує створення моделей для аналізу даних і прийняття рішень на основі даних.

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.

Neural Designer

Neural Designer

neuraldesigner.com

Нейронний дизайнер - це програмний інструмент для розробки та впровадження моделей машинного навчання з простим інтерфейсом для побудови нейронних мереж.

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

Exploratory — це застосунок, який дозволяє швидко аналізувати дані, отримувати глибші інсайти та ефективно спілкуватися на основі отриманих результатів.

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

PI.EXCHANGE - це платформа для побудови моделей машинного навчання без програмування, що дозволяє швидко отримувати прогнози та аналітику з сирих даних.

Deci AI

Deci AI

deci.ai

Deci AI допомагає розробникам покращувати моделі глибокого навчання, прискорюючи їх продуктивність на будь-якому обладнанні збереженням точності.

KNIME

KNIME

knime.com

KNIME — платформа для аналізу даних та машинного навчання з відкритим кодом, що дозволяє користувачам інтегрувати, аналізувати та візуалізувати дані.

Expert.ai Developer

Expert.ai Developer

developer.expert.ai

Додаток Expert.ai для розробників дозволяє інтегрувати ШІ у програми, спрощуючи розробку, тестування та розгортання рішень на основі штучного інтелекту.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik - це платформа для аналізу даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані на корисні знання та приймати обґрунтовані рішення.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku - платформа для систематизації використання даних та AI, яка допомагає організаціям приймати рішення на основі аналітики.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — це платформа для створення проектів у сфері даних, що дозволяє управляти даними, відстежувати експерименти та співпрацювати з іншими.

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI допомагає бізнесам швидко створювати та керувати AI-додатками без необхідності в дата-сайентистах або спеціальній інфраструктурі.

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

Decanter AI — безкодова платформа, що дозволяє створювати та впроваджувати AI-рішення для бізнесу та науковців за допомогою інтуїтивного інтерфейсу.

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

DataCanvas — платформа для автоматизації аналізу даних з можливістю машинного навчання, що підтримує бізнес-аналіз та співпрацю у розробці моделей.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta - платформа для збору та аналітики даних, що спрощує доступ до інформації з різних підприємств для аналізу без потреби в ІТ.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Spotfire - платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам візуалізувати та аналізувати великі набори даних у режимі реального часу.

4Paradigm

4Paradigm

en.4paradigm.com

4Paradigm пропонує рішення в галузі штучного інтелекту для підприємств, зосереджуючись на машинному навчанні та аналізі даних у різних секторах.

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS - платформа для створення, розгортання та масштабування програм обробки даних, що спрощує управління даними та підтримує різноманітні формати даних.

Algforce.ai

Algforce.ai

ai.algforce.com

Algforce.ai - це додаток, що допомагає користувачам без технічних знань аналізувати дані та автоматизувати завдання, використовуючи штучний інтелект.

UbiOps

UbiOps

ubiops.com

UbiOps — це платформа для розгортання та управління моделями AI і ML, що дозволяє інтегрувати їх у програми та інфраструктуру даних.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Pecan – платформа прогнозованої аналітики, що допомагає підприємствам аналізувати дані та отримувати прогнози без спеціалізованих знань.

Zerve

Zerve

zerve.ai

Zerve - це платформа для вчених даних, що полегшує перетворення прототипів AI у програмне забезпечення та оптимізує робочі процеси з даними.

Graphext

Graphext

graphext.com

Graphext - це безкодова платформа для аналітики, що дозволяє бізнесам аналізувати дані та отримувати корисні інсайти без необхідності знання програмування.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog