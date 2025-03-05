Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Україна

JADBio

jadbio.com

JADBio дозволяє аналітикам даних про здоров’я та професіоналам у галузі життєдіяльності легко та доступно використовувати науку про дані для пошуку знань, скорочуючи при цьому час і зусилля, поєднуючи надійну наскрізну платформу машинного навчання з великою кількістю можливостей, починаючи від інтелектуальних функцій вибір для повторного використання прогнозних моделей. Спеціально розроблена платформа JADBio для охорони здоров’я надає передові інструменти штучного інтелекту та можливості автоматизації, що дозволяє фахівцям у галузі життєдіяльності швидко та легко створювати та розгортати точні та зрозумілі прогностичні моделі, навіть якщо вони не мають досвіду в галузі даних. Платформа підтримує попередню обробку та імпутацію відсутніх значень; він вибирає функції та моделювання, налаштовує гіперпараметри та ефективно тестує тисячі алгоритмічних конфігурацій, щоб визначити найкращі для створення остаточної моделі ML. Платформа оцінює свою прогностичну продуктивність і створює велику кількість візуалізацій і звітів. Клієнти мають можливість вибирати декілька вибраних піднаборів функцій, які ведуть до однаково прогнозованих моделей, створювати власні просунуті користувальницькі моделі за допомогою великої бібліотеки вмісту JADBio або брати готові моделі та налаштовувати їх як власні. Усі виготовлені моделі можна завантажити у виконуваній формі, застосувати до зовнішнього набору перевірки або запустити вручну, ввівши спостережене значення вибраних функцій. Бібліотека JADBio містить тисячі алгоритмів і попередньо створених моделей, які можуть передбачати поширені проблеми охорони здоров’я, а також нові функції, як-от відкриття причинно-наслідкових зв’язків або прогнозування виживання та інші результати від часу до події. Заздалегідь створені елементи та можливості AutoML JADBio надають опцію з низьким кодом для вчених, які займаються даними про здоров’я, біоінформатиків та організацій, які не мають внутрішньої експертизи в галузі даних, щоб легко та доступно аналізувати свої дані про здоров’я. Водночас JADBio REST API дозволяє досвідченим користувачам використовувати можливості JADBio у власних програмах або автоматизувати свої робочі процеси та процеси. Надаючи наскрізну платформу, спеціально створену для науковців, що базується на дослідженнях і розробках у найбільших дослідницьких центрах Європи, ми дозволяємо клієнтам використовувати їхні біомедичні дані, що постійно зростають, і запускати їх у виробництво за лічені хвилини.