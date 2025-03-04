Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Танзанія

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Платформи Data Science і Machine Learning Platforms є важливими інструментами для розробників, які прагнуть використовувати можливості машинного навчання у своїх проектах. Ці платформи полегшують розробку, розгортання та моніторинг алгоритмів машинного навчання, надаючи можливість розробникам створювати ефективні бізнес-рішення. Вони інтегрують інтелектуальні алгоритми з даними, дозволяючи користувачам легко з’єднувати дані та розробляти алгоритми відповідно до своїх потреб. Ці платформи пропонують широкий спектр функцій для користувачів із різним рівнем досвіду. Деякі надають готові алгоритми та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси з такими функціями, як моделювання за допомогою перетягування та візуальні інтерфейси, що робить їх доступними для користувачів із обмеженим технічним досвідом. Інші вимагають більш просунутих навичок розробки та кодування, але пропонують більшу гнучкість і можливості налаштування. Функціональні можливості цих алгоритмів охоплюють широкий спектр, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови, розпізнавання голосу, системи рекомендацій та інші можливості машинного навчання. Ця універсальність дозволяє розробникам задовольняти різні випадки використання та бізнес-потреби. Однією з ключових переваг платформ Data Science і Machine Learning Platforms є їхня здатність демократизувати машинне навчання, дозволяючи користувачам без розширених навичок обробки даних використовувати потужність ШІ. Ці платформи працюють подібно до платформ як послуг (PaaS), але зі спеціалізованими можливостями машинного навчання, пропонуючи користувачам можливість розробляти та розгортати рішення ШІ без необхідності створювати все з нуля. Щоб отримати категорію Data Science and Machine Learning Platform, продукт має відповідати певним критеріям: * Підключення до даних: платформа повинна надати розробникам механізми для підключення даних до алгоритмів машинного навчання, полегшуючи процес навчання та адаптації. * Створення алгоритмів: користувачі повинні мати можливість створювати власні алгоритми машинного навчання на платформі. Крім того, платформа може пропонувати готові алгоритми для користувачів-початківців або для типових випадків використання. * Масштабованість розгортання: платформа повинна пропонувати можливості для розгортання рішень штучного інтелекту в масштабі, дозволяючи користувачам ефективно впроваджувати свої моделі у виробничих середовищах. Відповідаючи цим критеріям, платформи Data Science і Machine Learning Platforms дають змогу розробникам використовувати потенціал машинного навчання та штучного інтелекту у своїх проектах, незалежно від їхнього рівня знань.
Запит на новий застосунок
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, заснована в 2009 році, є світовим лідером у хмарних обчисленнях та штучному інтелекті, що надає послуги тисячам підприємств, розробників та організацій урядів у понад 200 країнах та регіонах. Займаючись успіхом своїх клієнтів, Alibaba Cloud надає надійні та безпечні можливості хмарних обчислень та обробки даних як частину своїх онлайн -рішень. У січні 2017 року Alibaba Cloud стала офіційним партнером хмарних служб Олімпіади.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — це платформа самообслуговування для інженерів ML для визначення конвеєрів у реальному часі над необробленими даними подій. Підключайте свої потоки подій, оголошуйте свої трансформації та миттєво обслуговуйте функції онлайн і офлайн. Повторне впровадження не потрібне — немає інфраструктури для керування Команди розвитку використовують Sumatra для оптимізації конверсії, надаючи кожному користувачеві персоналізований досвід. - Розширення аудиторії за допомогою AI - Персоналізація для кожного етапу воронки - Оптимізуйте перетворення в 3 рази швидше порівняно з тестуванням A/B
UbiOps
ubiops.com
Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що дозволяє використовувати їх будь-де в будь-який час. Від простих функцій обробки даних до складних конвеєрів машинного навчання (ML) і ШІ. За допомогою UbiOps ви можете легко запускати їх за власними програмами, веб-сайтами або всередині вашої даних/ІТ-інфраструктури. Не турбуючись про безпеку, надійність або масштабованість. UbiOps значно скорочує витрати на розробку, підвищує продуктивність вашої команди дослідження даних і скорочує час виходу на ринок. UbiOps можна використовувати як програмне забезпечення як послугу (SaaS) або встановити у власному (хмарному) середовищі. Ви можете використовувати UbiOps із нашого WebApp або працювати з нашим інтерфейсом командного рядка чи нашим клієнтом Python/R для інтеграції. Пропонуючи максимальну гнучкість, щоб вписати його в існуючий стек даних і процеси.
Sensetime
sensetime.com
Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.
Qwak
qwak.com
Qwak — це повністю керована, доступна та надійна платформа штучного інтелекту, яка дозволяє фахівцям-практикам перетворювати та зберігати дані, створювати, навчати та розгортати свої додатки штучного інтелекту, а потім контролювати весь їхній конвеєр на одній платформі. Розрахункова модель ціноутворення Qwak дозволяє легко досягати результатів у масштабі.
HyperSense
hypersense.subex.com
Штучний інтелект HyperSense розроблено з нуля як хмарне контейнерне рішення на основі мікросервісів і підтримує CI/CD із безперервним оновленням. Це забезпечує гнучкість, масштабованість і еластичність. Він створений на основі найкращих і новітніх технологій і має масштабованість, щоб задовольнити очікування 5G і цифрової реальності.
Gurobi
gurobi.com
Gurobi виробляє найшвидший і найпотужніший у світі математичний вирішувач оптимізації – Gurobi Optimizer – який використовується провідними світовими компаніями в більш ніж 40 різних галузях для швидкого вирішення складних реальних проблем і прийняття автоматизованих рішень, які оптимізують ефективність і прибутковість. Як лідер на ринку програмного забезпечення для математичної оптимізації, ми прагнемо надати не лише найкращий розв’язувач, але й найкращу підтримку, щоб компанії могли повністю використовувати потужність математичної оптимізації (самої по собі або в поєднанні з іншими методами штучного інтелекту, такими як машинний). навчання) для прийняття оптимальних бізнес-рішень і результатів. Компанія Gurobi, заснована в 2008 році, має підрозділи в США, Європі та Азії та має понад 2500 клієнтів у всьому світі, включаючи SAP. Air France, Uber і Національна футбольна ліга (NFL).
Graphext
graphext.com
Graphext — це вдосконалене аналітичне рішення, яке допомагає компаніям приймати кращі рішення на основі даних. Ми збираємо їхні дані, збагачуємо їх і надаємо потужний візуальний інтерфейс для пошуку корисної інформації про їхніх клієнтів, ринок і продукти.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху незалежно від рівня їхнього досвіду. На курсах студенти знайомляться з основними концепціями платформи застосування штучного інтелекту C3 і навчають їх створювати програми машинного навчання. Короткі, складні тематичні курси дозволяють студентам глибше заглибитися в ці теми та відточити конкретні навички. Незалежно від того, що вам потрібно для досягнення успіху з C3 AI Application Platform, у нас є навчання, яке допоможе вам.
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic, ключова частина D2C Consulting Group, стоїть на передньому краї цифрових інновацій у сфері страхування та охорони здоров’я. Наша платформа робить революцію в галузі, автоматизуючи та оцифровуючи весь життєвий цикл операцій, включаючи продажі, адаптацію, котирування, андеррайтинг, обробку претензій та обслуговування клієнтів. Розроблений для перевізників, брокерів, дистриб’юторів, перестраховиків, TPA та постачальників медичних послуг, Artivatic підвищує ефективність, прозорість та управління ризиками, надаючи персоналізовані рішення. Використовуючи глибоке машинне навчання та власні алгоритми, наша платформа забезпечує неперевершену аналітику, інтелектуальні можливості та можливості прийняття рішень. Ми перетворюємо традиційні універсальні моделі на гнучкі системи, що керуються даними.
Kortical
kortical.com
Kortical — це платформа штучного інтелекту, розроблена для прискорення доставки рішень штучного інтелекту, зосереджена на прозорому AutoML, масштабованому розгортанні, ML Ops і моделях автоматичного навчання AI/ML. В основному розроблений для науковців із обробки даних і програмістів, Kortical спрямований на оптимізацію повторюваних завдань і сприяння значній цінності бізнесу. Це дозволяє користувачам швидко масштабувати доставку рішень штучного інтелекту та машинного навчання за допомогою інтерфейсу користувача та коду. Платформа надає функціональність для дослідницького аналізу даних, спеціального очищення даних і розробки функцій. За допомогою Kortical користувачі можуть створювати тисячі модельних експериментів і вказувати кожну деталь або дозволити AutoML впоратися з цим. Платформа також може похвалитися розширеною можливістю пояснення моделі та пропонує розгортання одним клацанням миші через інтерфейс користувача або API. Крім того, Kortical дозволяє створювати програми/послуги ML, розгортати та інфраструктуру з можливістю створення та розгортання програми ML за допомогою коду. Примітно, що Kortical підкреслює свою філософію простоти використання, одночасно надаючи функціональні можливості для зміни кожної деталі рішень ШІ. Хмарна платформа допомагає швидко й ефективно адаптуватися до поведінки споживачів і ринку, сприяючи ШІ, що самонавчається.
Trendskout
trendskout.com
Розкрийте силу ШІ та автоматизованого машинного навчання Trendskout усуває дорогий і трудомісткий проектний підхід типових реалізацій ШІ. Наше програмне забезпечення зі штучним інтелектом готове покращити ваш бізнес прямо з коробки та пропонує інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, який робить складні базові алгоритми штучного інтелекту легко доступними. Просто виберіть потрібну програму ШІ та виберіть необхідні параметри. Trendskout створить модель штучного інтелекту, яка найбільше підходить для вашого бізнесу. Великі авансові інвестиції в проекти штучного інтелекту та автоматизованого машинного навчання залишилися в минулому.
Civis Analytics
civisanalytics.com
Civis Analytics допомагає організаціям використовувати дані, щоб отримати конкурентну перевагу в тому, як вони визначають, залучають і залучають свою аудиторію. Завдяки потужному поєднанню найкращих у своєму класі даних, передових програмних рішень і міждисциплінарної команди дослідників даних, розробників і наукових експертів, Civis співпрацює з провідними організаціями державного та приватного секторів, щоб приймати рішення на основі даних. важливі для того, як вони ведуть бізнес.
Peak
peak.ai
Peak – це компанія, що займається штучним інтелектом, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти компаніям використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функцій, який дозволяє технічним і комерційним командам створювати, розгортати та керувати додатками ШІ в масштабі всього бізнесу. Він також містить бібліотеку готових до використання програм, які відповідають різноманітним варіантам використання в різних секторах, включаючи CPG, роздрібну торгівлю та виробництво. Ці додатки дозволяють користувачам швидко застосовувати штучний інтелект для досягнення комерційних цілей, надаючи їм інструменти, необхідні для розширення їх використання з часом.
Datagran
datagran.io
Простий інструмент, який об’єднує всю компанію за допомогою даних, включаючи експертів і неекспертів. Створювати складні моделі та аналізувати, ділитися ними та вживати заходів на їх основі.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) була заснована в 2013 році, зосереджуючись на безперервному розвитку та створенні автоматичної платформи обробки даних, зосереджуючись на забезпеченні повного набору платформи розробки для науковців із обробки даних і практиків штучного інтелекту, а також надання комплексних допоміжних послуг. для інтелектуальної модернізації та трансформації уряду та підприємств. DataCanvas — це китайська компанія, яка проводила незалежні дослідження та розробки. Спираючись на національну та зарубіжну провідну наукову платформу даних, DataCanvas забезпечила створення можливостей штучного інтелекту в режимі реального часу та гнучкості для клієнтів в уряді, фінансах, авіації, виробництві, транспорті, освіті, нерухомості, Інтернеті та інших галузях. Завдяки платформі DataCanvas він може забезпечити автоматичний аналіз машинного навчання та обчислювальні можливості в реальному часі, а також допомогти бізнес-аналітикам і дослідникам даних швидко співпрацювати в розробці та реалізувати автоматичне створення моделей, керування та підтримку додатків. Створення більшої цінності для клієнтського бізнесу завдяки передовим технологіям і рішенням, таким як технологічні інновації та штучний інтелект. Компанія має видатних науковців із обробки даних і команду дослідників і розробників продуктів, а також має передовий практичний досвід у галузі автоматичного глибокого машинного навчання, моделювання даних, аналізу великих даних та інших галузей. У 2020 році з оригінальним проектом DeepTables з відкритим вихідним кодом DataCanvas посіла перше місце у світі в конкурсі Kaggle серед понад 1100 команд, включаючи відомі компанії електронної комерції та компанії пошукових систем. Штаб-квартира компанії знаходиться в Пекіні, а її філії розташовані в Шанхаї, Шаньдуні та Шеньчжені.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition спеціалізується на використанні вдосконаленого ШІ для автоматизації введення складних даних. PaperEntry AI, наша безмежна технологія AI, оптимізує складні документи на митниці та за її межами, включаючи комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, PGA тощо. PaperEntry AI має складні механізми штучного інтелекту, які можна навчити, поєднуючи оптичне розпізнавання символів, обробку природної мови, комп’ютерне бачення та глибоке навчання моделювання штучного інтелекту. Інтеграція нашої технології в існуючу систему вашої компанії є легкою. Прості у використанні інтерфейси та робочі процеси напряму підключаються до наявної TMS, усуваючи будь-яку криву навчання. Ми також пропонуємо API для автоматизації документообігу, що забезпечує можливість налаштування для будь-яких потреб у введенні даних. Відчуйте це на собі! Зверніться до нас і дозвольте нашій команді продемонструвати нове покоління автоматизації введення даних. Заплануйте демонстрацію, щоб побачити, як ми обробляємо ваші найскладніші документи в режимі реального часу. Попрощайтеся із застарілим ручним введенням даних і базовим програмним забезпеченням OCR. Прийміть майбутнє з GenAI Automation!
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI та Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільнота та партнери є стратегічними інвесторами в H2O.ai, які створюють довгострокове бачення використання штучного інтелекту на благо. Механізми штучного інтелекту H2O.ai розподілених ML H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch і Document AI трансформували понад 20 000 глобальних організацій і більше половини зі списку Fortune 500 і домашніх брендів, включаючи AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio та AES. Програма H2O.ai AI for Good регулярно підтримує некомерційні групи, фонди та спільноти в їхніх зусиллях щодо розвитку освіти, охорони здоров’я та збереження навколишнього середовища, включаючи визначення територій, уразливих до стихійних лих, і захист видів, що знаходяться під загрозою зникнення.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — це хмарна PaaS для груп машинного навчання, яка дозволяє створювати, розгортати та надсилати додатки ML/LLM у власній хмарі/on-prem Infra швидшим, масштабованим і економічно ефективним способом із правильними засобами керування, що дозволяє їм досягти 90 % швидше, ніж інші команди. TrueFoundry абстрагує необхідні розробки та пропонує прискорювачі GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground і шаблони додатків, які можуть дозволити організації пришвидшити макет загальної структури GenAI/LLMOps. Підприємства можуть підключати ці прискорювачі до своїх внутрішніх систем, а також створювати на основі наших прискорювачів, щоб надати розробникам GenAI платформу LLMOps на свій вибір. TrueFoundry є модульним і повністю керованим API, має вбудовану інтеграцію з популярними інструментами на ринку, такими як LangChain, VectorDBs, GuardRails тощо. TrueFoundry співпрацює з понад 25 компаніями зі списку Fortune 500, а також із високотехнологічними компаніями середнього ринку, включаючи такі як WadhwaniAI, WhatFix, 2 Fortune 100 healthcare, Games24x7, AvisoAI тощо. TrueFoundry підтримується Sequoia, Eniac & Angels, як-от Naval Ravikant, Anthony Goldbloom, і понад 50 керівників AI та ML з провідних технологічних компаній, CXO зі списку Fortune 500 і засновники Unicorns, як-от AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik тощо.
KNIME
knime.com
KNIME допомагає окремим особам і організаціям зрозуміти дані. Програмне забезпечення KNIME об’єднує світи інформаційних панелей і розширеної аналітики за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який підходить усім, хто працює з даними. Це дає змогу більшій кількості бізнес-експертів бути самодостатніми та більше експертів з даних, щоб підштовхнути бізнес до передового краю сучасної науки про дані, інтегруючи найновіші технології штучного інтелекту та машинного навчання. KNIME вирізняється своїм відкритим підходом, який забезпечує легке впровадження та перспективний доступ до нових технологій.
Explorium
explorium.ai
Explorium — провідна компанія з обробки даних, яка використовує технологію GenAI для створення найбільшої в світі колекції зовнішніх даних преміум-класу найвищої якості, що дає можливість компаніям приймати точні рішення щодо виходу на ринок. Завдяки нашому глибокому досвіду в галузі даних і багаторічному створенню зовнішніх даних корпоративного рівня ми можемо відкрити новий світ атрибутів бізнес-даних, які раніше були неможливі, дозволяючи нам створювати індивідуальні набори даних для вирішення фундаментальних бізнес-питань наших клієнтів .
ActiveEon
activeeon.com
Activeeon — це компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає інноваційні рішення з відкритим кодом для планування робочих місць, автоматизації ІТ, прискорення та масштабованості, великих даних, розподілених обчислень і оркестровки додатків. Activeeon допомагає компаніям автоматизувати свій бізнес і прискорити вихід на ринок, щоб отримати конкурентну перевагу завдяки автоматизації робочого навантаження. Activeeon виробляє програмне забезпечення ProActive, доступне в режимі ліцензії або SaaS, як у хмарі, так і локально. Наше програмне забезпечення допомагає користувачам досягати своїх бізнес-цілей завдяки багатомовним робочим процесам, які організовують додатки та процеси, одночасно додаючи еластичності та масштабованості обчислювальних ресурсів. Зокрема, ProActive дуже підходить для процесів, які покладаються на локальні, гібридні та багатохмарні інфраструктури. Activeeon комерціалізує два основні продукти: 1) ProActive Workflows & Scheduling – рішення для планування завдань і автоматизації робочого навантаження, яке включає в себе визначення багатомовних робочих процесів, планування та метапланування, аж до керування хмарними ресурсами, важливою функцією економії часу та витрат в епоху хмарних технологій. . 2) Відкрита студія машинного навчання – платформа науки про дані та машинного навчання, яка є повністю відкритою, багатомовною, декількома рамками штучного інтелекту, повністю настроюваною та розширюваною нашими кінцевими користувачами.
Infoveave
infoveave.com
Infoveave®-це єдина платформа автоматизації даних та розвідки рішень, яка інтегрує дані з декількох джерел для надання інтелектуальної інформації та своєчасної розуміння, які, у свою чергу, надають бізнесу з ясністю, необхідною для прийняття критичних рішень щодо місії. 4 стовпи Infoveave® є * Insights - Створіть інтерактивні візуалізації, щоб забезпечити діючі уявлення. Плетіння залучення розповідей, підібраних для впливу * Аналіз - Вивчіть закономірності для прогнозування результатів. Виконати вражаючий аналіз за допомогою того * Автоматизація - Налаштування інтелектуальних труб даних для потокових процесів, зменшення ручних завдань та покращення потоків даних * Програми даних - складайте додатки, керовані даними, які дозволяють збору даних останньої милі. Посилання на автоматизації та тригерні дії
Hiro
hiro.so
Хіро створює інструменти для розробників, які перетворюють Web3 на Bitcoin. Набір інструментів Хіро розкриває весь потенціал біткойнів за допомогою смарт-контрактів, цифрових активів і децентралізованих програм.
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі робочу силу CloudFactory з провідною технологією маркування за допомогою штучного інтелекту, яка генерує високоякісні мічені дані в 5 разів швидше, ніж маркування вручну. Платформа Hasty надає все необхідне для переходу від необроблених зображень і відео до моделей, готових до виробництва.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (компанія OVHcloud) — це перша наскрізна багатохмарна платформа для створення, розгортання та масштабування додатків і алгоритмів даних виробничого рівня. Ми об’єднуємо Data Engineering, Data Science і Business Intelligence в автоматизоване інтегроване середовище, щоб досягти швидшого окупання вартості з мінімальною технічною складністю. Платформа пропонує повністю захищений інтерфейс із низьким кодом для оптимізації доступу та обробки даних і забезпечення гнучкості у ваших проектах, керованих даними. Завдяки ForePaaS клієнти бачать у 10 разів скорочення часу до доставки, запускаючи проекти в виробництво за тижні замість місяців.
Exploratory
exploratory.io
Простий користувальницький інтерфейс Exploratory дає змогу будь-кому використовувати Data Science для швидкого вивчення даних, відкриття глибшої інформації та ефективного спілкування.
evoML
evoml.ai
evoML дає змогу науковцям, інженерам і бізнес-лідерам пришвидшити створення ефективних моделей ML від місяців до тижнів і підвищити ефективність коду ML для більшої швидкості роботи та підвищення прибутковості.
Spotfire
spotfire.com
Програмне забезпечення Spotfire®, бізнес-підрозділ Cloud Software Group, надає потужну аналітику самообслуговування для підприємств, які потребують великих даних. Spotfire виходить за рамки простих інформаційних панелей заднього виду, щоб запропонувати єдину платформу візуальної аналітики для дослідження даних і прийняття рішень у реальному часі. Завдяки науковому дослідженню даних без використання коду, Spotfire дозволяє навіть тим, хто не є розробником, аналізувати дані в стані спокою та дані в русі — разом — для швидшого отримання інформації та кращих бізнес-результатів. Тепер Spotfire є частиною Cloud Software Group.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану штучним інтелектом, наприклад, знизити коефіцієнти повернення ACH, прогнозувати списання, прогнозувати обсяг депозитів, збільшити кількість пропозицій щодо кредитів тощо. Працює в Excel або Google Таблицях або через API, щоб забезпечити потужність практичного ШІ сьогодні.
RunLve
web.runlve.com
Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics надає революційну платформу штучного інтелекту, яка спрощує використання Data Science для вашого бізнесу без ресурсів та інфраструктури. Компанії будь-якого розміру, від стартапів до підприємств, можуть використовувати платформу Qualetics для вирішення складних бізнес-завдань і стимулювання зростання. Qualetics працює з вашим продуктом, системою чи процесом, щоб збирати дані та обробляти їх за допомогою глибоких технологій штучного інтелекту, як-от машинне навчання, НЛП, комп’ютерне бачення та текстова аналітика тощо. Потім усі практичні аналітичні дані надаються вашій команді в простий спосіб. Інформаційна панель для розуміння, яка пропонує статистику як на верхньому, так і на мікрорівні. Qualetics не тільки полегшує вам отримання правильних даних, але й простіше для вашої команди зрозуміти їх і вжити заходів. Платформа системи управління штучним інтелектом (AIMS) від Qualetics — це комбінація інструментів, необхідних для спрямування даних, що надходять із кількох каналів, у складні системи машинного навчання та надання інформації в зрозумілий та бездоганний спосіб для використання компаніями.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштованих алгоритмів графіків, дослідники даних можуть досліджувати мільярди точок даних за секунди, щоб ідентифікувати приховані зв’язки та створювати переконливі візуалізації, які сприяють кращому прийняттю рішень зацікавленими сторонами. Практичні бізнес-додатки та операції отримують вигоду від контекстного аналізу, який можуть забезпечити лише графіки в таких проектах, як механізми рекомендацій, виявлення аномалій і шахрайства, оптимізація маршрутів, маркетинг, аналіз мережі та багато іншого.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (надалі — Engine) — це платформа Data Science and Machine Learning (ML), яка дає змогу кожному, навіть новачкам, створювати високопродуктивні програми ML за лічені хвилини чи години, а не тижні чи місяці – ні. необхідне кодування. Простий у користуванні підключений ланцюжок інструментів надає все, що вам знадобиться, щоб перейти від необроблених даних до прогнозів і розуміння в одному конвеєрі. Ручні та повторювані завдання машинного навчання автоматизовані, а інтелектуальні функції Engine допомагають керувати користувачем від кінця до кінця. Розробка та розгортання програми ML доступні через безкодовий графічний інтерфейс користувача (GUI) Engine або через API та SDK. Отже, незалежно від того, створюєте ви невеликий пілотний проект без спеціальних наукових ресурсів для даних, чи розгортаєте масштабні корпоративні системи ML, ви можете оснастити свою існуючу команду потрібним інструментом для швидкого створення значущих рішень. «Потужність двигуна полягає не лише в його здатності створювати високоякісні прогнозні моделі, а й у його здатності налаштувати вас на роботу й оцінити результати за лічені хвилини, а не за тижні».
TeleSign
telesign.com
Telesign надає Continuous Trust™ провідним глобальним підприємствам, об’єднуючи, захищаючи та захищаючи їхню цифрову ідентифікацію. Telesign перевіряє понад п’ять мільярдів унікальних телефонних номерів на місяць, що становить половину мобільних користувачів у світі, і надає критичну інформацію про решту мільярдів. Потужний штучний інтелект компанії та обширна наука про дані забезпечують ідентифікацію з унікальним поєднанням швидкості, точності та глобального охоплення. Рішення Telesign запобігають шахрайству, захищають комунікації та створюють цифрову економіку, дозволяючи компаніям і клієнтам взаємодіяти з упевненістю.
Deci AI
deci.ai
Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого середовища, включаючи хмарне, периферійне або мобільне середовище. За допомогою платформи Deci розробники можуть збільшити продуктивність моделювання глибокого навчання в 3-15 разів на будь-якому обладнанні, зберігаючи при цьому точність. Це безпосередньо перетворюється на нові випадки використання на обмеженому обладнанні, значно коротші цикли розробки та зниження витрат на обчислення до 80%. Платформа працює на основі технології AutoNAC (Automated Neural Architecture Construction) від Deci, механізму алгоритмічної оптимізації, який вичавлює максимальне використання будь-якого апаратного забезпечення. Механізм AutoNAC містить компонент Neural Architecture Search (NAS), який переробляє архітектуру даної навченої моделі для оптимального покращення її продуктивності логічного висновку (пропускна здатність, затримка, пам’ять тощо) для певного цільового обладнання, зберігаючи базову точність. На MLPerf Industry Benchmark Deci досягла рекордного 11,8-кратного прискорення логічного висновку на процесорах Intel і була включена до 100 найкращих компаній зі штучного інтелекту за версією CBInsights. Під керівництвом команди експертів із глибокого навчання світового класу Deci дозволяє розробникам штучного інтелекту зосередитися на тому, що вони вміють найкраще – створювати інноваційні рішення на основі штучного інтелекту для найскладніших проблем нашого світу.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, дозволяючи підприємствам вирішувати бізнес-завдання за допомогою підходу, керованого ШІ, шляхом швидкого створення, тестування та розгортання високоточних моделей машинного навчання.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — це провідна у світі платформа для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз даних за допомогою природної мови. Штучний інтелект автоматично виконує семантичне розуміння, планує шлях розуміння та автоматично програмує, генеруючи аналітичні дані експертного рівня для сприяння прийняттю бізнес-рішень. протягом секунд. AlgForce Copilot слугує «зовнішнім мозком» цілодобового аналізу даних для всього нетехнічного персоналу з метою демократизації доступу до даних і розширення можливостей підприємств для створення маховика зростання, керованого даними!
Accern
accern.com
Accern є провідною NLP-компанією, яка надає підприємствам можливість розробляти галузеві рішення. Пропонуючи комплексну платформу NLP, моделі, дані та чат, адаптовані для багатьох галузей, компанія прискорює окупність провідних організацій у сфері фінансових послуг, уряді та інших сферах. Завдяки спрощеному робочому процесу без використання коду, доповненому попередньо створеними таксономіями, понад 50 000 моделей класифікації та доступом до мільярдів рядків загальнодоступних даних, Accern революціонізує операційну ефективність у всьому світі. Надзвичайні досягнення Accern забезпечили йому помітне місце в рейтингу Gartner® 2023 Hype Cycle™ для науки про дані, машинного навчання та нових технологій у банківській сфері, а також визнання Fast Company однією з наступних великих речей у техніці. Компанії Accern, якій довіряють елітні групи даних таких світових лідерів, як Capgemini, UniCredit, Interactive Brokers, Mizuho Bank і Standard Bank, сприяють розробці та розгортанню рішень NLP у великих масштабах. Компанія Accern зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, має честь бути визнаною компанією Forbes 30 Under 30. Компанія залучила 40 мільйонів доларів від поважних інституційних інвесторів, зокрема Fusion Fund, Tribe Capital, Shasta Ventures, Allianz Strategic Ventures, Mighty Capital та багатьох інших.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm є піонером галузі та лідером у сфері корпоративного штучного інтелекту та найбільшим учасником китайського ринку штучного інтелекту, орієнтованого на прийняття рішень. Компанія надає наскрізні рішення штучного інтелекту корпоративного рівня, обслуговуючи галузі, включаючи, але не обмежуючись, фінанси, роздрібну торгівлю, виробництво, енергетику, телекомунікації та медичне обслуговування. З моменту свого створення Fourth Paradigm привернула велику увагу ринку капіталу. Акціонери включають зіркові фінансові інвестиційні установи, такі як Sequoia China, Boyu Capital і Primavera Capital; державні інвестиційні платформи, такі як National Manufacturing Transformation Fund, China Development Bank і Guoxin; а також великі державні банки, Cisco, China Three Gorges та інші фінансові компанії та компанії TMT. стратегічний інвестиційний інститут в енергетиці. Спираючись на глибоке накопичення технологій і зрілі можливості продукту, Четверта парадигма: -- Посідає перше місце в Китаї на ринку платформоорієнтованого штучного інтелекту (Джерело: China Insights Consultancy) -- Перше місце за часткою ринку платформ машинного навчання Китаю з 2018 року (Джерело: IDC MarketScape) -- Надавати послуги 47 компаніям зі списку Fortune Global 500 і компаніям, зареєстрованим у 2020 році
Zerve
zerve.ai
Наука про дані та середовище розробки штучного інтелекту, створене для команд, які займаються розробкою коду. Легко перетворюйте прототипи на програмне забезпечення, готове до розгортання самостійно або для передачі команді інженерів для розгортання.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
DataRobot
datarobot.com
ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штучного інтелекту світового рівня.
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — це платформа для налаштування ШІ з корпоративних даних. MindsDB навчає, тестує, а потім вибирає найточніші сучасні моделі штучного інтелекту для застосування до ваших даних, надаючи надточні передбачення та прогнози.
Akkio
akkio.com
Akkio — це платформа даних зі штучним інтелектом, розроблена насамперед для агентств та їхніх клієнтів, яка має на меті полегшити прийняття рішень на основі даних у режимі реального часу. Діапазон його функцій широкий, включаючи, але не обмежуючись, підготовку та очищення даних, прогнозування та оцінку продуктивності. Примітно, що Akkio пишається своєю зручністю, масштабністю та доступністю. Ця платформа пропонує такі функції, як Chat Explore і Chat Data Prep для інтерактивної обробки даних і Generative Reports для всебічної інформації. Це дозволяє агентствам створювати інформаційні панелі клієнтів, щоб точно визначати області марнотрачених витрат на рекламу, найефективніші оголошення тощо. Платформа може виявляти закономірності в історичних даних, щоб передбачити майбутні результати та отримати ключову інформацію для покращення досвіду клієнтів і ефективності кампанії. З огляду на те, що інтелектуальний механізм штучного інтелекту Akkio створено для виявлення прихованих перлин даних, користувачі можуть не лише передбачати майбутні результати, але й використовувати цю прогнозну інформацію, щоб планувати та діяти відповідно. Його функція доступу та підготовки дозволяє легко інтегрувати всі джерела даних, змінювати дані за потреби та автоматично підтримувати актуальність даних. Нарешті, наголос Akkio на впровадженні штучного інтелекту без коду вказує на його прагнення зробити ШІ доступним і плавним для користувачів усіх рівнів кваліфікації.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю. Від ідеї до моделей, блискавично. Кодуйте разом. Прототип. Тренуйтеся на GPU. масштаб. Подавайте. З вашого браузера - без налаштувань. AI Studio — це ваш ноутбук у хмарі. Нульова установка. Завжди готовий. Постійне зберігання та середовища. Код на процесорі. Налагодження на GPU. Масштабування до кількох вузлів. Виконуйте розчистки, роботи тощо. Масштабні моделі з PyTorch Lightning, Fabric, Lit-GPT, torchmetrics тощо.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Pecan
pecan.ai
Заснована в 2018 році, Pecan є платформою прогнозної аналітики, яка використовує новаторський Predictive GenAI, щоб усунути перешкоди для впровадження ШІ, зробивши прогнозне моделювання доступним для всіх даних і бізнес-команд. Керуючись генеративним штучним інтелектом, компанії можуть отримувати точні прогнози в різних сферах діяльності без потреби в спеціалізованому персоналі. Predictive GenAI забезпечує швидке визначення моделі та навчання, а автоматизовані процеси прискорюють впровадження штучного інтелекту. Завдяки поєднанню передбачуваного та генеративного ШІ від Pecan усвідомити вплив ШІ на бізнес тепер набагато швидше та легше. Дізнайтеся більше на www.pecan.ai.
Rescale
rescale.com
Rescale — це високопродуктивні обчислення, створені для хмари! Ремасштабування дозволяє організаціям досягати наукових та інженерних проривів шляхом усунення складності. Від надзвукових реактивних літаків до персоналізованої медицини, інженери прискорюють нові інноваційні продукти з безпрецедентною швидкістю та ефективністю за допомогою платформи Rescale Platform — рішення для інтелектуальної автоматизації повного стека для великих обчислень і співпраці в дослідженнях і розробках у гібридній хмарі. Rescale дозволяє ІТ-лідерам надавати високопродуктивні обчислення як послугу з програмною автоматизацією в гібридній хмарній площині управління з безпекою, архітектурою та фінансовим контролем.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навчання. Користувачі можуть розгорнути ноутбук із 4 ТБ оперативної пам’яті, додати графічний процесор, підключитися до розподіленого кластера працівників, створити великі мовні моделі тощо в повністю розміщеному середовищі. Фахівці з даних та аналітики найкраще працюють, використовуючи ті інструменти, які вони хочуть використовувати. Ви можете використовувати бажані мови, IDE та бібліотеки машинного навчання в Saturn Cloud. Ми пропонуємо повну інтеграцію Git, спільні користувацькі зображення та безпечне сховище облікових даних, що полегшує масштабування та формування вашої команди в хмарі. Ми підтримуємо весь життєвий цикл машинного навчання від експериментів до виробництва за допомогою таких функцій, як завдання та розгортання. Цими функціями та вбудованими інструментами можна легко ділитися між командами, що економить час і відтворює роботу. Saturn Cloud доступний у кількох хмарах: AWS, Azure, GCP та OCI. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати безкоштовну демонстрацію.
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, що штучний інтелект – це інструмент без коду, призначений для спрощення процесу обробки даних. Він об’єднує функції побудови моделі машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів – і все це в одному інтерфейсі. Моделі можна створювати та розгортати безпосередньо з платформи за лічені хвилини, що значно економить час порівняно з традиційними методами кодування. Він підтримує різні форми прогнозування, включаючи класифікацію за такими факторами, як відтік, перетворення потенційних клієнтів і погашення кредиту, регресію для таких результатів, як продажі, динамічне ціноутворення та прибутковість, а також часові ряди для прогнозування обсягів у часі, таких як продажі в найближчі місяці або запаси ціни. Функції інструменту виходять за рамки створення моделі. Це забезпечує швидке розгортання моделей штучного інтелекту, інтеграцію API у режимі реального часу для створення прогнозів на льоту в програмах, візуалізацію прогнозованих даних в інших інструментах, таких як PowerBI або Looker, автоматизований моніторинг моделі та потужні можливості автоматизації процесів через Zapier. Програмне забезпечення також включає підтримку спеціалізованого експерта з науки про дані для допомоги в таких потребах команди, як злиття даних, збагачення, очищення та інші статистичні завдання. Крім того, користувачі можуть інтегрувати AI з іншими інструментами, такими як Zapier, Airtable, Dropbox і Salesforce, щоб покращити свої послуги.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Deepnote
deepnote.com
Deepnote створює найкращий блокнот із науковими даними для команд. У блокноті користувачі можуть об’єднувати свої дані, досліджувати та аналізувати їх за допомогою співпраці в режимі реального часу та керування версіями, а також легко ділитися. Усе це робиться за допомогою потужного інтерфейсу користувача на основі браузера, який працює в хмарі. Особливості включають: * Обмін блокнотами та проектами через URL * Запрошення інших переглядати, коментувати та співпрацювати з контролем версій * Видання зошитів з візуалізаціями для презентацій * Обмін наборами даних між проектами * Повний термінальний доступ до Linux * Доповнення коду * Автоматичне керування пакетами Python * Імпортування з github * Підключення до бази даних PostgreSQL
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — це платформа для повсякденного штучного інтелекту, яка систематизує використання даних для виняткових бізнес-результатів. Організації, які використовують Dataiku, підносять своїх людей (незалежно від того, чи вони технічні та працюють у коді, чи на бізнес-стороні та з низьким або без коду) до надзвичайного рівня, озброюючи їх здатністю приймати кращі повсякденні рішення з даними. Понад 500 компаній у всьому світі використовують Dataiku, щоб систематизувати використання даних, аналітику та штучний інтелект, створюючи різноманітні варіанти використання від виявлення шахрайства до запобігання відтоку клієнтів, прогнозованого обслуговування до оптимізації ланцюга поставок і всього між ними.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платформу для роботи з Spark, яка забезпечує автоматизоване керування кластерами та блокноти у стилі IPython. Окрім створення платформи Databricks, компанія є співорганізатором масових відкритих онлайн-курсів про Spark і проводить найбільшу конференцію про Spark – Spark Summit.
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