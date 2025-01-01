Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки

Платформи Data Science і Machine Learning Platforms є важливими інструментами для розробників, які прагнуть використовувати можливості машинного навчання у своїх проектах. Ці платформи полегшують розробку, розгортання та моніторинг алгоритмів машинного навчання, надаючи можливість розробникам створювати ефективні бізнес-рішення. Вони інтегрують інтелектуальні алгоритми з даними, дозволяючи користувачам легко з’єднувати дані та розробляти алгоритми відповідно до своїх потреб. Ці платформи пропонують широкий спектр функцій для користувачів із різним рівнем досвіду. Деякі надають готові алгоритми та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси з такими функціями, як моделювання за допомогою перетягування та візуальні інтерфейси, що робить їх доступними для користувачів із обмеженим технічним досвідом. Інші вимагають більш просунутих навичок розробки та кодування, але пропонують більшу гнучкість і можливості налаштування. Функціональні можливості цих алгоритмів охоплюють широкий спектр, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови, розпізнавання голосу, системи рекомендацій та інші можливості машинного навчання. Ця універсальність дозволяє розробникам задовольняти різні випадки використання та бізнес-потреби. Однією з ключових переваг платформ Data Science і Machine Learning Platforms є їхня здатність демократизувати машинне навчання, дозволяючи користувачам без розширених навичок обробки даних використовувати потужність ШІ. Ці платформи працюють подібно до платформ як послуг (PaaS), але зі спеціалізованими можливостями машинного навчання, пропонуючи користувачам можливість розробляти та розгортати рішення ШІ без необхідності створювати все з нуля. Щоб отримати категорію Data Science and Machine Learning Platform, продукт має відповідати певним критеріям: * Підключення до даних: платформа повинна надати розробникам механізми для підключення даних до алгоритмів машинного навчання, полегшуючи процес навчання та адаптації. * Створення алгоритмів: користувачі повинні мати можливість створювати власні алгоритми машинного навчання на платформі. Крім того, платформа може пропонувати готові алгоритми для користувачів-початківців або для типових випадків використання. * Масштабованість розгортання: платформа повинна пропонувати можливості для розгортання рішень штучного інтелекту в масштабі, дозволяючи користувачам ефективно впроваджувати свої моделі у виробничих середовищах. Відповідаючи цим критеріям, платформи Data Science і Machine Learning Platforms дають змогу розробникам використовувати потенціал машинного навчання та штучного інтелекту у своїх проектах, незалежно від їхнього рівня знань.
Запит на новий застосунок
Box
box.com
Box – це платформа для управління файлами в хмарі, яка дозволяє зберігати, ділитися та співпрацювати над файлами в режимі реального часу.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote - це онлайн-ноутбук для команд, що дозволяє аналізувати дані, співпрацювати у реальному часі та ділитися проектами.
Anaconda
anaconda.com
Anaconda – платформа для науки з даними, машинного навчання та ШІ, що забезпечує управління пакетами та створення ізольованих середовищ.
Databricks
databricks.com
Databricks - платформа для аналітики даних, інтегрує обробку, науку про дані та бізнес-аналітику, підтримує спільну роботу і автоматизує управління кластерами.
Lightning AI
lightning.ai
Lightning AI - платформа для команд, щоб ефективно створювати та масштабувати моделі штучного інтелекту без налаштувань, зберігаючи дані в хмарі.
RunLve
web.runlve.com
RunLve - додаток для роботи з даними та штучним інтелектом, що спрощує управління моделями і даними для користувачів.
Obviously AI
obviously.ai
Obviously AI — це безкодова платформа для створення прогнозних моделей, яка спрощує аналіз даних і швидко генерає результати.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow – безкоштовна бібліотека з відкритим кодом для машинного навчання, призначена для навчання глибоких нейронних мереж та обробки даних.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Observable
observablehq.com
Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.
SAS
sas.com
Додаток SAS забезпечує аналітику, управління даними та підтримує прийняття рішень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j - графічна база даних для аналізу взаємопов'язаних даних, що покращує прогнози через алгоритми машинного навчання.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
Landing AI
landing.ai
Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.
DataCanvas
datacanvas.com
DataCanvas — платформа для автоматизації аналізу даних з можливістю машинного навчання, що підтримує бізнес-аналіз та співпрацю у розробці моделей.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai - платформа з відкритим кодом для генеративного штучного інтелекту та машинного навчання, яка спрощує створення та впровадження моделей.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE - це платформа для побудови моделей машинного навчання без програмування, що дозволяє швидко отримувати прогнози та аналітику з сирих даних.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Нейронний дизайнер - це програмний інструмент для розробки та впровадження моделей машинного навчання з простим інтерфейсом для побудови нейронних мереж.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
Додаток C3.ai підтримує розробників у створенні та розгортанні додатків штучного інтелекту на платформі C3 AI в різних галузях.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku - платформа для систематизації використання даних та AI, яка допомагає організаціям приймати рішення на основі аналітики.
Incorta
incorta.com
Incorta - платформа для збору та аналітики даних, що спрощує доступ до інформації з різних підприємств для аналізу без потреби в ІТ.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid Analytics - це платформа для аналізу даних, що пропонує аналітику самообслуговування, моделювання та візуалізацію для підприємств у різних середовищах.
Akkio
akkio.com
Akkio - платформа для аналізу даних на базі AI, яка спрощує підготовку даних, прогнозування та оцінку ефективності для агентств та їх клієнтів.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB - це платформа для налаштування AI, яка дозволяє аналізувати підприємницькі дані та робити прогнози, використовуючи моделі машинного навчання.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
Rescale
rescale.com
Rescale - платформа для високопродуктивних обчислень у хмарі, що полегшує проведення складних моделей та наукових досліджень без витрат на інфраструктуру.
DataRobot
datarobot.com
DataRobot - платформа для автоматизації машинного навчання, що спрощує створення і впровадження AI моделей без необхідності глибоких знань у програмуванні.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition автоматизує складний введення даних за допомогою AI технологій для обробки документів, таких як рахунки-фактури та упаковочні списки.
KNIME
knime.com
KNIME — платформа для аналізу даних та машинного навчання з відкритим кодом, що дозволяє користувачам інтегрувати, аналізувати та візуалізувати дані.
JADBio
jadbio.com
JADBio - це веб-додаток для аналізу біомедичних даних, що використовує автоматизоване машинне навчання для виявлення біомаркерів та побудови моделей прогнозування.
Sensetime
sensetime.com
Sensetime — платформа штучного інтелекту, що спеціалізується на комп'ютерному зору, розпізнаванні обличчя та аналізі візуальних даних для різних галузей.
BigML
bigml.com
BigML - це хмарна платформа машинного навчання, яка спрощує створення моделей для аналізу даних і прийняття рішень на основі даних.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — платформа для спільного видобутку криптовалют, що надає рішення для хмарного майнінгу та управління обладнанням.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub — це платформа для створення проектів у сфері даних, що дозволяє управляти даними, відстежувати експерименти та співпрацювати з іншими.
Exploratory
exploratory.io
Exploratory — це застосунок, який дозволяє швидко аналізувати дані, отримувати глибші інсайти та ефективно спілкуватися на основі отриманих результатів.
Deci AI
deci.ai
Deci AI допомагає розробникам покращувати моделі глибокого навчання, прискорюючи їх продуктивність на будь-якому обладнанні збереженням точності.
Kleene
kleene.ai
Kleene допомагає бізнес-лідерам приймати швидкі рішення за допомогою рекомендацій на основі надійних даних з усіх відділів.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty – це платформа для прискореного анотовання зображень та відео, що забезпечує якісні мітки даних у 5 разів швидше, ніж ручна анотація.
Graphext
graphext.com
Graphext - це безкодова платформа для аналітики, що дозволяє бізнесам аналізувати дані та отримувати корисні інсайти без необхідності знання програмування.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — платформа для розробки та впровадження машинного навчання в хмарі з підтримкою 100,000+ користувачів, включно з великими компаніями.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Додаток Expert.ai для розробників дозволяє інтегрувати ШІ у програми, спрощуючи розробку, тестування та розгортання рішень на основі штучного інтелекту.
Qlik
qlik.com
Qlik - це платформа для аналізу даних, яка допомагає організаціям перетворювати дані на корисні знання та приймати обґрунтовані рішення.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI — безкодова платформа, що дозволяє створювати та впроваджувати AI-рішення для бізнесу та науковців за допомогою інтуїтивного інтерфейсу.
UbiOps
ubiops.com
UbiOps — це платформа для розгортання та управління моделями AI і ML, що дозволяє інтегрувати їх у програми та інфраструктуру даних.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr - платформа для маркування зображень, яка забезпечує точні анотації для моделей комп'ютерного зору та спрощує процеси роботи з даними.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає бізнесам швидко створювати та керувати AI-додатками без необхідності в дата-сайентистах або спеціальній інфраструктурі.
Spotfire
spotfire.com
Spotfire - платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам візуалізувати та аналізувати великі набори даних у режимі реального часу.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm пропонує рішення в галузі штучного інтелекту для підприємств, зосереджуючись на машинному навчанні та аналізі даних у різних секторах.
Qwak
qwak.com
Qwak - платформа для управління всіма етапами моделей машинного навчання, включаючи навчання, розгортання та моніторинг, з можливістю інтеграції та автоматизації.
Artivatic.ai
artivatic.ai
Artivatic.ai автоматизує та модернізує процеси в страхуванні та охороні здоров'я, покращуючи ефективність і управління ризиками для різних учасників.
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