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Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Платформи Data Science і Machine Learning Platforms є важливими інструментами для розробників, які прагнуть використовувати можливості машинного навчання у своїх проектах. Ці платформи полегшують розробку, розгортання та моніторинг алгоритмів машинного навчання, надаючи можливість розробникам створювати ефективні бізнес-рішення. Вони інтегрують інтелектуальні алгоритми з даними, дозволяючи користувачам легко з’єднувати дані та розробляти алгоритми відповідно до своїх потреб. Ці платформи пропонують широкий спектр функцій для користувачів із різним рівнем досвіду. Деякі надають готові алгоритми та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси з такими функціями, як моделювання за допомогою перетягування та візуальні інтерфейси, що робить їх доступними для користувачів із обмеженим технічним досвідом. Інші вимагають більш просунутих навичок розробки та кодування, але пропонують більшу гнучкість і можливості налаштування. Функціональні можливості цих алгоритмів охоплюють широкий спектр, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови, розпізнавання голосу, системи рекомендацій та інші можливості машинного навчання. Ця універсальність дозволяє розробникам задовольняти різні випадки використання та бізнес-потреби. Однією з ключових переваг платформ Data Science і Machine Learning Platforms є їхня здатність демократизувати машинне навчання, дозволяючи користувачам без розширених навичок обробки даних використовувати потужність ШІ. Ці платформи працюють подібно до платформ як послуг (PaaS), але зі спеціалізованими можливостями машинного навчання, пропонуючи користувачам можливість розробляти та розгортати рішення ШІ без необхідності створювати все з нуля. Щоб отримати категорію Data Science and Machine Learning Platform, продукт має відповідати певним критеріям: * Підключення до даних: платформа повинна надати розробникам механізми для підключення даних до алгоритмів машинного навчання, полегшуючи процес навчання та адаптації. * Створення алгоритмів: користувачі повинні мати можливість створювати власні алгоритми машинного навчання на платформі. Крім того, платформа може пропонувати готові алгоритми для користувачів-початківців або для типових випадків використання. * Масштабованість розгортання: платформа повинна пропонувати можливості для розгортання рішень штучного інтелекту в масштабі, дозволяючи користувачам ефективно впроваджувати свої моделі у виробничих середовищах. Відповідаючи цим критеріям, платформи Data Science і Machine Learning Platforms дають змогу розробникам використовувати потенціал машинного навчання та штучного інтелекту у своїх проектах, незалежно від їхнього рівня знань.
Запит на новий застосунок
RunLve
web.runlve.com
Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 2005 році. Box дозволяє компаніям легко співпрацювати, ділитися вмістом і керувати ним онлайн.
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платформу для роботи з Spark, яка забезпечує автоматизоване керування кластерами та блокноти у стилі IPython. Окрім створення платформи Databricks, компанія є співорганізатором масових відкритих онлайн-курсів про Spark і проводить найбільшу конференцію про Spark – Spark Summit.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote створює найкращий блокнот із науковими даними для команд. У блокноті користувачі можуть об’єднувати свої дані, досліджувати та аналізувати їх за допомогою співпраці в режимі реального часу та керування версіями, а також легко ділитися. Усе це робиться за допомогою потужного інтерфейсу користувача на основі браузера, який працює в хмарі. Особливості включають: * Обмін блокнотами та проектами через URL * Запрошення інших переглядати, коментувати та співпрацювати з контролем версій * Видання зошитів з візуалізаціями для презентацій * Обмін наборами даних між проектами * Повний термінальний доступ до Linux * Доповнення коду * Автоматичне керування пакетами Python * Імпортування з github * Підключення до бази даних PostgreSQL
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, що штучний інтелект – це інструмент без коду, призначений для спрощення процесу обробки даних. Він об’єднує функції побудови моделі машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів – і все це в одному інтерфейсі. Моделі можна створювати та розгортати безпосередньо з платформи за лічені хвилини, що значно економить час порівняно з традиційними методами кодування. Він підтримує різні форми прогнозування, включаючи класифікацію за такими факторами, як відтік, перетворення потенційних клієнтів і погашення кредиту, регресію для таких результатів, як продажі, динамічне ціноутворення та прибутковість, а також часові ряди для прогнозування обсягів у часі, таких як продажі в найближчі місяці або запаси ціни. Функції інструменту виходять за рамки створення моделі. Це забезпечує швидке розгортання моделей штучного інтелекту, інтеграцію API у режимі реального часу для створення прогнозів на льоту в програмах, візуалізацію прогнозованих даних в інших інструментах, таких як PowerBI або Looker, автоматизований моніторинг моделі та потужні можливості автоматизації процесів через Zapier. Програмне забезпечення також включає підтримку спеціалізованого експерта з науки про дані для допомоги в таких потребах команди, як злиття даних, збагачення, очищення та інші статистичні завдання. Крім того, користувачі можуть інтегрувати AI з іншими інструментами, такими як Zapier, Airtable, Dropbox і Salesforce, щоб покращити свої послуги.
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю. Від ідеї до моделей, блискавично. Кодуйте разом. Прототип. Тренуйтеся на GPU. масштаб. Подавайте. З вашого браузера - без налаштувань. AI Studio — це ваш ноутбук у хмарі. Нульова установка. Завжди готовий. Постійне зберігання та середовища. Код на процесорі. Налагодження на GPU. Масштабування до кількох вузлів. Виконуйте розчистки, роботи тощо. Масштабні моделі з PyTorch Lightning, Fabric, Lit-GPT, torchmetrics тощо.
Anaconda
anaconda.com
Маючи понад 45 мільйонів користувачів і 250 000 організацій, які використовують платформу, Anaconda є найпопулярнішою у світі платформою для обробки даних і основою сучасного розвитку ШІ. Компанія стала піонером у використанні Python для науки про дані, підтримувала свою активну спільноту та продовжує керувати проектами з відкритим кодом, які роблять можливими інновації ШІ завтрашнього дня. Наші рішення корпоративного рівня та робочі станції дозволяють корпоративним, дослідницьким і академічним установам у всьому світі використовувати потужність відкритого коду для конкурентної переваги, новаторських досліджень і кращого світу.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Red Hat
redhat.com
Red Hat є провідним у світі постачальником корпоративних рішень з відкритим вихідним кодом, який використовує підхід спільноти для надання високопродуктивних технологій Linux, гібридної хмари, edge та Kubernetes.
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — це безкоштовна бібліотека програмного забезпечення з відкритим кодом для машинного навчання та штучного інтелекту. Його можна використовувати в ряді завдань, але він зосереджений на навчанні та висновках глибоких нейронних мереж. Він був розроблений командою Google Brain для внутрішнього використання Google у дослідженнях і виробництві.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
JADBio
jadbio.com
JADBio дозволяє аналітикам даних про здоров’я та професіоналам у галузі життєдіяльності легко та доступно використовувати науку про дані для пошуку знань, скорочуючи при цьому час і зусилля, поєднуючи надійну наскрізну платформу машинного навчання з великою кількістю можливостей, починаючи від інтелектуальних функцій вибір для повторного використання прогнозних моделей. Спеціально розроблена платформа JADBio для охорони здоров’я надає передові інструменти штучного інтелекту та можливості автоматизації, що дозволяє фахівцям у галузі життєдіяльності швидко та легко створювати та розгортати точні та зрозумілі прогностичні моделі, навіть якщо вони не мають досвіду в галузі даних. Платформа підтримує попередню обробку та імпутацію відсутніх значень; він вибирає функції та моделювання, налаштовує гіперпараметри та ефективно тестує тисячі алгоритмічних конфігурацій, щоб визначити найкращі для створення остаточної моделі ML. Платформа оцінює свою прогностичну продуктивність і створює велику кількість візуалізацій і звітів. Клієнти мають можливість вибирати декілька вибраних піднаборів функцій, які ведуть до однаково прогнозованих моделей, створювати власні просунуті користувальницькі моделі за допомогою великої бібліотеки вмісту JADBio або брати готові моделі та налаштовувати їх як власні. Усі виготовлені моделі можна завантажити у виконуваній формі, застосувати до зовнішнього набору перевірки або запустити вручну, ввівши спостережене значення вибраних функцій. Бібліотека JADBio містить тисячі алгоритмів і попередньо створених моделей, які можуть передбачати поширені проблеми охорони здоров’я, а також нові функції, як-от відкриття причинно-наслідкових зв’язків або прогнозування виживання та інші результати від часу до події. Заздалегідь створені елементи та можливості AutoML JADBio надають опцію з низьким кодом для вчених, які займаються даними про здоров’я, біоінформатиків та організацій, які не мають внутрішньої експертизи в галузі даних, щоб легко та доступно аналізувати свої дані про здоров’я. Водночас JADBio REST API дозволяє досвідченим користувачам використовувати можливості JADBio у власних програмах або автоматизувати свої робочі процеси та процеси. Надаючи наскрізну платформу, спеціально створену для науковців, що базується на дослідженнях і розробках у найбільших дослідницьких центрах Європи, ми дозволяємо клієнтам використовувати їхні біомедичні дані, що постійно зростають, і запускати їх у виробництво за лічені хвилини.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше можливостей для виконання відповідного аналізу відповідно до цілей організації. Це скорочує шлях кожного користувача від простої до складної аналітики, дозволяючи їм використовувати дані для дослідження невідомого, виявлення нових зв’язків, глибшого розуміння результатів і кинути виклик статус-кво. Візуалізуйте, аналізуйте та діліться корисною інформацією про свої дані з будь-ким у вашій організації за допомогою IBM Cognos Analytics.
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — це платформа для налаштування ШІ з корпоративних даних. MindsDB навчає, тестує, а потім вибирає найточніші сучасні моделі штучного інтелекту для застосування до ваших даних, надаючи надточні передбачення та прогнози.
Akkio
akkio.com
Akkio — це платформа даних зі штучним інтелектом, розроблена насамперед для агентств та їхніх клієнтів, яка має на меті полегшити прийняття рішень на основі даних у режимі реального часу. Діапазон його функцій широкий, включаючи, але не обмежуючись, підготовку та очищення даних, прогнозування та оцінку продуктивності. Примітно, що Akkio пишається своєю зручністю, масштабністю та доступністю. Ця платформа пропонує такі функції, як Chat Explore і Chat Data Prep для інтерактивної обробки даних і Generative Reports для всебічної інформації. Це дозволяє агентствам створювати інформаційні панелі клієнтів, щоб точно визначати області марнотрачених витрат на рекламу, найефективніші оголошення тощо. Платформа може виявляти закономірності в історичних даних, щоб передбачити майбутні результати та отримати ключову інформацію для покращення досвіду клієнтів і ефективності кампанії. З огляду на те, що інтелектуальний механізм штучного інтелекту Akkio створено для виявлення прихованих перлин даних, користувачі можуть не лише передбачати майбутні результати, але й використовувати цю прогнозну інформацію, щоб планувати та діяти відповідно. Його функція доступу та підготовки дозволяє легко інтегрувати всі джерела даних, змінювати дані за потреби та автоматично підтримувати актуальність даних. Нарешті, наголос Akkio на впровадженні штучного інтелекту без коду вказує на його прагнення зробити ШІ доступним і плавним для користувачів усіх рівнів кваліфікації.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого аналітичного партнера на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІСТЬ ЗНАТИ®.
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI та Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спільнота та партнери є стратегічними інвесторами в H2O.ai, які створюють довгострокове бачення використання штучного інтелекту на благо. Механізми штучного інтелекту H2O.ai розподілених ML H2O-3, autoML Driverless AI, Hydrogen Torch і Document AI трансформували понад 20 000 глобальних організацій і більше половини зі списку Fortune 500 і домашніх брендів, включаючи AT&T, Commonwealth Bank of Australia, PayPal, Chipotle, ADP, WorkDay, IFFCO-Tokio та AES. Програма H2O.ai AI for Good регулярно підтримує некомерційні групи, фонди та спільноти в їхніх зусиллях щодо розвитку освіти, охорони здоров’я та збереження навколишнього середовища, включаючи визначення територій, уразливих до стихійних лих, і захист видів, що знаходяться під загрозою зникнення.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для науковців з машинного навчання, яким потрібен швидший, зручний і ітеративний доступ до навчальних даних у безпечний спосіб для навчання комп’ютерного зору/моделей ШІ неструктурованих даних. Ми прагнемо надавати послуги з принципом "нехай це станеться". Наші основні галузі включають охорону здоров’я, автономні транспортні засоби, розумні міста, роздрібну торгівлю та виробництво.
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition спеціалізується на використанні вдосконаленого ШІ для автоматизації введення складних даних. PaperEntry AI, наша безмежна технологія AI, оптимізує складні документи на митниці та за її межами, включаючи комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, PGA тощо. PaperEntry AI має складні механізми штучного інтелекту, які можна навчити, поєднуючи оптичне розпізнавання символів, обробку природної мови, комп’ютерне бачення та глибоке навчання моделювання штучного інтелекту. Інтеграція нашої технології в існуючу систему вашої компанії є легкою. Прості у використанні інтерфейси та робочі процеси напряму підключаються до наявної TMS, усуваючи будь-яку криву навчання. Ми також пропонуємо API для автоматизації документообігу, що забезпечує можливість налаштування для будь-яких потреб у введенні даних. Відчуйте це на собі! Зверніться до нас і дозвольте нашій команді продемонструвати нове покоління автоматизації введення даних. Заплануйте демонстрацію, щоб побачити, як ми обробляємо ваші найскладніші документи в режимі реального часу. Попрощайтеся із застарілим ручним введенням даних і базовим програмним забезпеченням OCR. Прийміть майбутнє з GenAI Automation!
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навчання. Користувачі можуть розгорнути ноутбук із 4 ТБ оперативної пам’яті, додати графічний процесор, підключитися до розподіленого кластера працівників, створити великі мовні моделі тощо в повністю розміщеному середовищі. Фахівці з даних та аналітики найкраще працюють, використовуючи ті інструменти, які вони хочуть використовувати. Ви можете використовувати бажані мови, IDE та бібліотеки машинного навчання в Saturn Cloud. Ми пропонуємо повну інтеграцію Git, спільні користувацькі зображення та безпечне сховище облікових даних, що полегшує масштабування та формування вашої команди в хмарі. Ми підтримуємо весь життєвий цикл машинного навчання від експериментів до виробництва за допомогою таких функцій, як завдання та розгортання. Цими функціями та вбудованими інструментами можна легко ділитися між командами, що економить час і відтворює роботу. Saturn Cloud доступний у кількох хмарах: AWS, Azure, GCP та OCI. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб отримати безкоштовну демонстрацію.
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — це платформа для повсякденного штучного інтелекту, яка систематизує використання даних для виняткових бізнес-результатів. Організації, які використовують Dataiku, підносять своїх людей (незалежно від того, чи вони технічні та працюють у коді, чи на бізнес-стороні та з низьким або без коду) до надзвичайного рівня, озброюючи їх здатністю приймати кращі повсякденні рішення з даними. Понад 500 компаній у всьому світі використовують Dataiku, щоб систематизувати використання даних, аналітику та штучний інтелект, створюючи різноманітні варіанти використання від виявлення шахрайства до запобігання відтоку клієнтів, прогнозованого обслуговування до оптимізації ланцюга поставок і всього між ними.
Sensetime
sensetime.com
Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — це провідна у світі платформа для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштованих алгоритмів графіків, дослідники даних можуть досліджувати мільярди точок даних за секунди, щоб ідентифікувати приховані зв’язки та створювати переконливі візуалізації, які сприяють кращому прийняттю рішень зацікавленими сторонами. Практичні бізнес-додатки та операції отримують вигоду від контекстного аналізу, який можуть забезпечити лише графіки в таких проектах, як механізми рекомендацій, виявлення аномалій і шахрайства, оптимізація маршрутів, маркетинг, аналіз мережі та багато іншого.
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навчання, оцінюйте якість моделі, точно налаштовуйте моделі та багато іншого в одній простій у використанні платформі. * Анотування. Ефективно позначайте будь-яку візуальну модальність і керуйте великомасштабними групами анотацій за допомогою настроюваних робочих процесів і інструментів контролю якості. * Активний – тестуйте, перевіряйте та оцінюйте свої моделі та поверхню, керуйте та визначайте пріоритети для найцінніших даних для маркування, щоб підвищити продуктивність моделі. * Apollo – тренуйте, налаштовуйте та керуйте власними та базовими моделями в масштабі для виробничих додатків ШІ. * Прискорення – спеціалізовані послуги маркування за запитом, які допоможуть вам масштабуватись. Encord користується довірою команд-новаторів штучного інтелекту в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo та багатьох інших глобальних компаній.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані. Використовуйте популярні інструменти з відкритим кодом для версії наборів даних і моделей, відстеження експериментів, позначення даних і візуалізації результатів
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі робочу силу CloudFactory з провідною технологією маркування за допомогою штучного інтелекту, яка генерує високоякісні мічені дані в 5 разів швидше, ніж маркування вручну. Платформа Hasty надає все необхідне для переходу від необроблених зображень і відео до моделей, готових до виробництва.
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху незалежно від рівня їхнього досвіду. На курсах студенти знайомляться з основними концепціями платформи застосування штучного інтелекту C3 і навчають їх створювати програми машинного навчання. Короткі, складні тематичні курси дозволяють студентам глибше заглибитися в ці теми та відточити конкретні навички. Незалежно від того, що вам потрібно для досягнення успіху з C3 AI Application Platform, у нас є навчання, яке допоможе вам.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
DataRobot
datarobot.com
ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штучного інтелекту світового рівня.
BigML
bigml.com
BigML пропонує хмарну службу машинного навчання з високим ступенем масштабування, яка проста у використанні, легко інтегрується та миттєво діє. Тепер кожен може застосувати прийняття рішень на основі даних у своїх програмах. BigML працює з малими та великими даними. Машинне навчання можна використовувати для аналізу та прогнозування: * поведінка клієнтів, для підвищення лояльності клієнтів * відвідування сайту, щоб збільшити конверсію сайту * діагностика, для підтримки охорони здоров'я, обслуговування обладнання та багатьох інших сфер * профілі ризику, для обробки кредитних заявок * рівні запасів, для оптимізації поставок товарів * і багато, багато інших програм, де пошук шаблонів у даних створює нові ідеї, а використання цих шаблонів для прогнозування створює нову цінність. Сервіс BigML простий у використанні. Вам не обов’язково бути експертом, щоб отримати користь від технології машинного навчання. Просто завантажте свої дані та почніть досліджувати.
Deci AI
deci.ai
Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого середовища, включаючи хмарне, периферійне або мобільне середовище. За допомогою платформи Deci розробники можуть збільшити продуктивність моделювання глибокого навчання в 3-15 разів на будь-якому обладнанні, зберігаючи при цьому точність. Це безпосередньо перетворюється на нові випадки використання на обмеженому обладнанні, значно коротші цикли розробки та зниження витрат на обчислення до 80%. Платформа працює на основі технології AutoNAC (Automated Neural Architecture Construction) від Deci, механізму алгоритмічної оптимізації, який вичавлює максимальне використання будь-якого апаратного забезпечення. Механізм AutoNAC містить компонент Neural Architecture Search (NAS), який переробляє архітектуру даної навченої моделі для оптимального покращення її продуктивності логічного висновку (пропускна здатність, затримка, пам’ять тощо) для певного цільового обладнання, зберігаючи базову точність. На MLPerf Industry Benchmark Deci досягла рекордного 11,8-кратного прискорення логічного висновку на процесорах Intel і була включена до 100 найкращих компаній зі штучного інтелекту за версією CBInsights. Під керівництвом команди експертів із глибокого навчання світового класу Deci дозволяє розробникам штучного інтелекту зосередитися на тому, що вони вміють найкраще – створювати інноваційні рішення на основі штучного інтелекту для найскладніших проблем нашого світу.
KNIME
knime.com
KNIME допомагає окремим особам і організаціям зрозуміти дані. Програмне забезпечення KNIME об’єднує світи інформаційних панелей і розширеної аналітики за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який підходить усім, хто працює з даними. Це дає змогу більшій кількості бізнес-експертів бути самодостатніми та більше експертів з даних, щоб підштовхнути бізнес до передового краю сучасної науки про дані, інтегруючи найновіші технології штучного інтелекту та машинного навчання. KNIME вирізняється своїм відкритим підходом, який забезпечує легке впровадження та перспективний доступ до нових технологій.
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — це потужний програмний інструмент для розробки та розгортання моделей машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати, навчати та оцінювати нейронні мережі, не вимагаючи глибоких знань програмування. Завдяки широкому спектру функцій і алгоритмів Neural Designer спрощує весь робочий процес машинного навчання, від попередньої обробки даних до оптимізації моделі. Крім того, він підтримує різні типи даних, включаючи числові, категоріальні та текстові, що робить його універсальним для доменів. Крім того, Neural Designer пропонує автоматичний вибір моделі та оптимізацію гіперпараметрів, що дозволяє користувачам знайти найкращу модель для своїх даних з мінімальними зусиллями. Нарешті, його інтуїтивно зрозумілі візуалізації та вичерпні звіти полегшують інтерпретацію та розуміння ефективності моделі. Незалежно від того, початківець ви чи досвідчений дослідник даних, Neural Designer прискорює розробку точних і ефективних моделей машинного навчання.
Qlik
qlik.com
Qlik прокладає шлях до підприємства на базі штучного інтелекту з потужними можливостями в області інтеграції даних, якості та аналітики. З Qlik організації отримують більше від своїх даних і досягають кращих бізнес-результатів.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів діяльності. ImageChat Generative AI від Chooch може систематично запитувати дані відео та зображень за допомогою оперативної технології, щоб відстежувати певні візуальні ефекти чи дії та надсилати сповіщення в реальному часі, коли вони виявлені, щоб ініціювати подальші дії. Chooch використовується в багатьох різних програмах, включаючи виявлення роздрібних крадіжок, моніторинг безпеки на робочому місці, виявлення зброї, моніторинг самоконтролю, керування цифровими активами тощо.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану штучним інтелектом, наприклад, знизити коефіцієнти повернення ACH, прогнозувати списання, прогнозувати обсяг депозитів, збільшити кількість пропозицій щодо кредитів тощо. Працює в Excel або Google Таблицях або через API, щоб забезпечити потужність практичного ШІ сьогодні.
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, дозволяючи підприємствам вирішувати бізнес-завдання за допомогою підходу, керованого ШІ, шляхом швидкого створення, тестування та розгортання високоточних моделей машинного навчання.
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) була заснована в 2013 році, зосереджуючись на безперервному розвитку та створенні автоматичної платформи обробки даних, зосереджуючись на забезпеченні повного набору платформи розробки для науковців із обробки даних і практиків штучного інтелекту, а також надання комплексних допоміжних послуг. для інтелектуальної модернізації та трансформації уряду та підприємств. DataCanvas — це китайська компанія, яка проводила незалежні дослідження та розробки. Спираючись на національну та зарубіжну провідну наукову платформу даних, DataCanvas забезпечила створення можливостей штучного інтелекту в режимі реального часу та гнучкості для клієнтів в уряді, фінансах, авіації, виробництві, транспорті, освіті, нерухомості, Інтернеті та інших галузях. Завдяки платформі DataCanvas він може забезпечити автоматичний аналіз машинного навчання та обчислювальні можливості в реальному часі, а також допомогти бізнес-аналітикам і дослідникам даних швидко співпрацювати в розробці та реалізувати автоматичне створення моделей, керування та підтримку додатків. Створення більшої цінності для клієнтського бізнесу завдяки передовим технологіям і рішенням, таким як технологічні інновації та штучний інтелект. Компанія має видатних науковців із обробки даних і команду дослідників і розробників продуктів, а також має передовий практичний досвід у галузі автоматичного глибокого машинного навчання, моделювання даних, аналізу великих даних та інших галузей. У 2020 році з оригінальним проектом DeepTables з відкритим вихідним кодом DataCanvas посіла перше місце у світі в конкурсі Kaggle серед понад 1100 команд, включаючи відомі компанії електронної комерції та компанії пошукових систем. Штаб-квартира компанії знаходиться в Пекіні, а її філії розташовані в Шанхаї, Шаньдуні та Шеньчжені.
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — це провідна платформа штучного інтелекту для розуміння мови. Його унікальний гібридний підхід до NL поєднує символічне людське розуміння та машинне навчання для перетворення мовних процесів у практичні знання, забезпечуючи розуміння, необхідне для покращення прийняття рішень у всіх організаціях. Пропонуючи повний набір локальних, приватних і загальнодоступних хмарних пропозицій, expert.ai розширює бізнес-операції, прискорює та масштабує можливості обробки даних і спрощує впровадження штучного інтелекту в широкому діапазоні галузей, включаючи страхування, банківську справу та фінанси, видавництво та ЗМІ, Оборона та розвідка, біологія та фармацевтика, нафта, газ та енергетика тощо.
Incorta
incorta.com
Платформа доставки відкритих даних Incorta спрощує доступ до даних із кількох складних корпоративних систем, щоб розблокувати повну цінність організаційних даних, роблячи їх доступними для аналізу. За підтримки GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures і Sorenson Capital Incorta дає змогу найбільш перспективним компаніям вирішувати найскладніші проблеми з даними, від інноваторів середнього ринку до лідерів категорії Fortune 1000, таких як Broadcom, Comcast, і Shutterfly. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.incorta.com.
Exploratory
exploratory.io
Простий користувальницький інтерфейс Exploratory дає змогу будь-кому використовувати Data Science для швидкого вивчення даних, відкриття глибшої інформації та ефективного спілкування.
4Paradigm
en.4paradigm.com
4Paradigm є піонером галузі та лідером у сфері корпоративного штучного інтелекту та найбільшим учасником китайського ринку штучного інтелекту, орієнтованого на прийняття рішень. Компанія надає наскрізні рішення штучного інтелекту корпоративного рівня, обслуговуючи галузі, включаючи, але не обмежуючись, фінанси, роздрібну торгівлю, виробництво, енергетику, телекомунікації та медичне обслуговування. З моменту свого створення Fourth Paradigm привернула велику увагу ринку капіталу. Акціонери включають зіркові фінансові інвестиційні установи, такі як Sequoia China, Boyu Capital і Primavera Capital; державні інвестиційні платформи, такі як National Manufacturing Transformation Fund, China Development Bank і Guoxin; а також великі державні банки, Cisco, China Three Gorges та інші фінансові компанії та компанії TMT. стратегічний інвестиційний інститут в енергетиці. Спираючись на глибоке накопичення технологій і зрілі можливості продукту, Четверта парадигма: -- Посідає перше місце в Китаї на ринку платформоорієнтованого штучного інтелекту (Джерело: China Insights Consultancy) -- Перше місце за часткою ринку платформ машинного навчання Китаю з 2018 року (Джерело: IDC MarketScape) -- Надавати послуги 47 компаніям зі списку Fortune Global 500 і компаніям, зареєстрованим у 2020 році
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (компанія OVHcloud) — це перша наскрізна багатохмарна платформа для створення, розгортання та масштабування додатків і алгоритмів даних виробничого рівня. Ми об’єднуємо Data Engineering, Data Science і Business Intelligence в автоматизоване інтегроване середовище, щоб досягти швидшого окупання вартості з мінімальною технічною складністю. Платформа пропонує повністю захищений інтерфейс із низьким кодом для оптимізації доступу та обробки даних і забезпечення гнучкості у ваших проектах, керованих даними. Завдяки ForePaaS клієнти бачать у 10 разів скорочення часу до доставки, запускаючи проекти в виробництво за тижні замість місяців.
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз даних за допомогою природної мови. Штучний інтелект автоматично виконує семантичне розуміння, планує шлях розуміння та автоматично програмує, генеруючи аналітичні дані експертного рівня для сприяння прийняттю бізнес-рішень. протягом секунд. AlgForce Copilot слугує «зовнішнім мозком» цілодобового аналізу даних для всього нетехнічного персоналу з метою демократизації доступу до даних і розширення можливостей підприємств для створення маховика зростання, керованого даними!
UbiOps
ubiops.com
Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що дозволяє використовувати їх будь-де в будь-який час. Від простих функцій обробки даних до складних конвеєрів машинного навчання (ML) і ШІ. За допомогою UbiOps ви можете легко запускати їх за власними програмами, веб-сайтами або всередині вашої даних/ІТ-інфраструктури. Не турбуючись про безпеку, надійність або масштабованість. UbiOps значно скорочує витрати на розробку, підвищує продуктивність вашої команди дослідження даних і скорочує час виходу на ринок. UbiOps можна використовувати як програмне забезпечення як послугу (SaaS) або встановити у власному (хмарному) середовищі. Ви можете використовувати UbiOps із нашого WebApp або працювати з нашим інтерфейсом командного рядка чи нашим клієнтом Python/R для інтеграції. Пропонуючи максимальну гнучкість, щоб вписати його в існуючий стек даних і процеси.
Spotfire
spotfire.com
Програмне забезпечення Spotfire®, бізнес-підрозділ Cloud Software Group, надає потужну аналітику самообслуговування для підприємств, які потребують великих даних. Spotfire виходить за рамки простих інформаційних панелей заднього виду, щоб запропонувати єдину платформу візуальної аналітики для дослідження даних і прийняття рішень у реальному часі. Завдяки науковому дослідженню даних без використання коду, Spotfire дозволяє навіть тим, хто не є розробником, аналізувати дані в стані спокою та дані в русі — разом — для швидшого отримання інформації та кращих бізнес-результатів. Тепер Spotfire є частиною Cloud Software Group.
Graphext
graphext.com
Graphext — це вдосконалене аналітичне рішення, яке допомагає компаніям приймати кращі рішення на основі даних. Ми збираємо їхні дані, збагачуємо їх і надаємо потужний візуальний інтерфейс для пошуку корисної інформації про їхніх клієнтів, ринок і продукти.
Pecan
pecan.ai
Заснована в 2018 році, Pecan є платформою прогнозної аналітики, яка використовує новаторський Predictive GenAI, щоб усунути перешкоди для впровадження ШІ, зробивши прогнозне моделювання доступним для всіх даних і бізнес-команд. Керуючись генеративним штучним інтелектом, компанії можуть отримувати точні прогнози в різних сферах діяльності без потреби в спеціалізованому персоналі. Predictive GenAI забезпечує швидке визначення моделі та навчання, а автоматизовані процеси прискорюють впровадження штучного інтелекту. Завдяки поєднанню передбачуваного та генеративного ШІ від Pecan усвідомити вплив ШІ на бізнес тепер набагато швидше та легше. Дізнайтеся більше на www.pecan.ai.
Rescale
rescale.com
Rescale — це високопродуктивні обчислення, створені для хмари! Ремасштабування дозволяє організаціям досягати наукових та інженерних проривів шляхом усунення складності. Від надзвукових реактивних літаків до персоналізованої медицини, інженери прискорюють нові інноваційні продукти з безпрецедентною швидкістю та ефективністю за допомогою платформи Rescale Platform — рішення для інтелектуальної автоматизації повного стека для великих обчислень і співпраці в дослідженнях і розробках у гібридній хмарі. Rescale дозволяє ІТ-лідерам надавати високопродуктивні обчислення як послугу з програмною автоматизацією в гібридній хмарній площині управління з безпекою, архітектурою та фінансовим контролем.
Hiro
hiro.so
Хіро створює інструменти для розробників, які перетворюють Web3 на Bitcoin. Набір інструментів Хіро розкриває весь потенціал біткойнів за допомогою смарт-контрактів, цифрових активів і децентралізованих програм.