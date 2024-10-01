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Наука про дані та платформи машинного навчання - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао
Платформи Data Science і Machine Learning Platforms є важливими інструментами для розробників, які прагнуть використовувати можливості машинного навчання у своїх проектах. Ці платформи полегшують розробку, розгортання та моніторинг алгоритмів машинного навчання, надаючи можливість розробникам створювати ефективні бізнес-рішення. Вони інтегрують інтелектуальні алгоритми з даними, дозволяючи користувачам легко з’єднувати дані та розробляти алгоритми відповідно до своїх потреб. Ці платформи пропонують широкий спектр функцій для користувачів із різним рівнем досвіду. Деякі надають готові алгоритми та інтуїтивно зрозумілі робочі процеси з такими функціями, як моделювання за допомогою перетягування та візуальні інтерфейси, що робить їх доступними для користувачів із обмеженим технічним досвідом. Інші вимагають більш просунутих навичок розробки та кодування, але пропонують більшу гнучкість і можливості налаштування. Функціональні можливості цих алгоритмів охоплюють широкий спектр, включаючи розпізнавання зображень, обробку природної мови, розпізнавання голосу, системи рекомендацій та інші можливості машинного навчання. Ця універсальність дозволяє розробникам задовольняти різні випадки використання та бізнес-потреби. Однією з ключових переваг платформ Data Science і Machine Learning Platforms є їхня здатність демократизувати машинне навчання, дозволяючи користувачам без розширених навичок обробки даних використовувати потужність ШІ. Ці платформи працюють подібно до платформ як послуг (PaaS), але зі спеціалізованими можливостями машинного навчання, пропонуючи користувачам можливість розробляти та розгортати рішення ШІ без необхідності створювати все з нуля. Щоб отримати категорію Data Science and Machine Learning Platform, продукт має відповідати певним критеріям: * Підключення до даних: платформа повинна надати розробникам механізми для підключення даних до алгоритмів машинного навчання, полегшуючи процес навчання та адаптації. * Створення алгоритмів: користувачі повинні мати можливість створювати власні алгоритми машинного навчання на платформі. Крім того, платформа може пропонувати готові алгоритми для користувачів-початківців або для типових випадків використання. * Масштабованість розгортання: платформа повинна пропонувати можливості для розгортання рішень штучного інтелекту в масштабі, дозволяючи користувачам ефективно впроваджувати свої моделі у виробничих середовищах. Відповідаючи цим критеріям, платформи Data Science і Machine Learning Platforms дають змогу розробникам використовувати потенціал машинного навчання та штучного інтелекту у своїх проектах, незалежно від їхнього рівня знань.
Запит на новий застосунок
RunLve
web.runlve.com
Runlve знаходиться в центрі революції ШІ. Runlve надає інструменти науки про дані, MLO, а також керування даними та моделями, щоб надати нашим клієнтам і спільноті можливості ШІ для просування їхніх проектів.
Box
box.com
Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 20...
Databricks
databricks.com
Databricks — це компанія, заснована першими творцями Apache Spark. Databricks виник із проекту AMLab в Каліфорнійському університеті в Берклі, який брав участь у створенні Apache Spark, фреймворку розподіленого обчислення з відкритим кодом, створеного на основі Scala. Databricks розробляє веб-платф...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote створює найкращий блокнот із науковими даними для команд. У блокноті користувачі можуть об’єднувати свої дані, досліджувати та аналізувати їх за допомогою співпраці в режимі реального часу та керування версіями, а також легко ділитися. Усе це робиться за допомогою потужного інтерфейсу корис...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення оцифрування завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, що штучний інтелект – це інструмент без коду, призначений для спрощення процесу обробки даних. Він об’єднує функції побудови моделі машинного навчання, пояснення результатів і прогнозування результатів – і все це в одному інтерфейсі. Моделі можна створювати та розгортати безпосередньо з п...
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch – платформа для команд, які створюють ШІ без головного болю. Від ідеї до моделей, блискавично. Кодуйте разом. Прототип. Тренуйтеся на GPU. масштаб. Подавайте. З вашого браузера - без налаштувань. AI Studio — це ваш ноутбук у хмарі. Нульова установка. Завжди готовий. Постійне зберігання та ...
Anaconda
anaconda.com
Маючи понад 45 мільйонів користувачів і 250 000 організацій, які використовують платформу, Anaconda є найпопулярнішою у світі платформою для обробки даних і основою сучасного розвитку ШІ. Компанія стала піонером у використанні Python для науки про дані, підтримувала свою активну спільноту та продовж...
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розроблят...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Йо...
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. В...
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір ...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — це платформа для налаштування ШІ з корпоративних даних. MindsDB навчає, тестує, а потім вибирає найточніші сучасні моделі штучного інтелекту для застосування до ваших даних, надаючи надточні передбачення та прогнози.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька влас...
Red Hat
redhat.com
Red Hat є провідним у світі постачальником корпоративних рішень з відкритим вихідним кодом, який використовує підхід спільноти для надання високопродуктивних технологій Linux, гібридної хмари, edge та Kubernetes.
Akkio
akkio.com
Akkio — це платформа даних зі штучним інтелектом, розроблена насамперед для агентств та їхніх клієнтів, яка має на меті полегшити прийняття рішень на основі даних у режимі реального часу. Діапазон його функцій широкий, включаючи, але не обмежуючись, підготовку та очищення даних, прогнозування та оці...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — це лише навчальна платформа даних із Smart Feedback Loop. Наша технологія допомагає організаціям, які перш за все займаються штучним інтелектом і розробляють штучний інтелект комп’ютерного бачення, щоб автоматизувати свою систему обробки даних. Наша платформа saas вирішує завдання для на...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai є провідним постачальником платформ Generative AI та Machine Learning з відкритим кодом, який прагне демократизувати AI. Він перетворює технічну майстерність 30 майстрів Kaggle у прості хмарні продукти ШІ для Generative AI та машинного навчання, які вирішують серйозні проблеми. Клієнти, спіль...
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow — це безкоштовна бібліотека програмного забезпечення з відкритим кодом для машинного навчання та штучного інтелекту. Його можна використовувати в ряді завдань, але він зосереджений на навчанні та висновках глибоких нейронних мереж. Він був розроблений командою Google Brain для внутрішньог...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — це відзначена нагородами платформа машинного навчання для будь-якої хмари з понад 100 000 користувачів, включаючи NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle тощо. Це комплексне рішення для розробки, розгортання та конвеєрів даних у хмарі з обробки даних і машинного навч...
Dataiku
dataiku.com
Dataiku — це платформа для повсякденного штучного інтелекту, яка систематизує використання даних для виняткових бізнес-результатів. Організації, які використовують Dataiku, підносять своїх людей (незалежно від того, чи вони технічні та працюють у коді, чи на бізнес-стороні та з низьким або без коду)...
SAS
sas.com
Робіть більше завдяки швидшому та продуктивнішому штучному інтелекту та аналітиці від найнадійнішого аналітичного партнера на планеті. Створюйте відповіді так само швидко, як світ створює дані за допомогою SAS. Маючи понад сорок років аналітичних інновацій, SAS надає клієнтам у всьому світі ПОТУЖНІС...
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer — це провідна у світі платформа для обміну майнерами, де користувачам надається повний спектр рішень для майнінгу криптовалют і хмарного хостингу. Це перша в світі платформа, яка забезпечує реальну обчислювальну потужність для найменшого 1 TH.
Sensetime
sensetime.com
Прагне до розробки інноваційних технологій штучного інтелекту, роблячи позитивний внесок в економічний, соціальний і людський розвиток.
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі р...
C3.ai Developer
developer.c3.ai
C3.ai є провідним корпоративним постачальником програмного забезпечення ШІ для прискорення цифрової трансформації. C3 AI Academy пропонує навчальний досвід, який дає змогу розробникам і дослідникам обробки даних досягти успіху незалежно від рівня їхнього досвіду. На курсах студенти знайомляться з о...
Qlik
qlik.com
Qlik прокладає шлях до підприємства на базі штучного інтелекту з потужними можливостями в області інтеграції даних, якості та аналітики. З Qlik організації отримують більше від своїх даних і досягають кращих бізнес-результатів.
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub – це місце, де люди створюють наукові проекти даних. Використовуйте DAGsHub, щоб знаходити, відтворювати та робити внесок у ваші улюблені проекти науки про дані. Використовуйте популярні інструменти з відкритим кодом для версії наборів даних і моделей, відстеження експериментів, позначення ...
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів дія...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та модел...
DataRobot
datarobot.com
ВІДЧИНЕНО. гнучкий. Створено для адаптації до потреб вашої команди в області ШІ. DataRobot об’єднує всі ваші генеративні та прогнозні робочі процеси в одну потужну платформу. Швидко створюйте штучний інтелект, який потрібен вашому бізнесу, керуйте всіма своїми активами та залучайте експертів зі штуч...
Deep Cognition
deepcognition.ai
Deep Cognition спеціалізується на використанні вдосконаленого ШІ для автоматизації введення складних даних. PaperEntry AI, наша безмежна технологія AI, оптимізує складні документи на митниці та за її межами, включаючи комерційні рахунки-фактури, пакувальні листи, PGA тощо. PaperEntry AI має складні...
KNIME
knime.com
KNIME допомагає окремим особам і організаціям зрозуміти дані. Програмне забезпечення KNIME об’єднує світи інформаційних панелей і розширеної аналітики за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, який підходить усім, хто працює з даними. Це дає змогу більшій кількості бізнес-експертів бути самод...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — це потужний програмний інструмент для розробки та розгортання моделей машинного навчання. Він забезпечує зручний інтерфейс, який дозволяє користувачам створювати, навчати та оцінювати нейронні мережі, не вимагаючи глибоких знань програмування. Завдяки широкому спектру функцій і алг...
Decanter AI
decanter.ai
Decanter AI, платформа штучного інтелекту без коду, яка допомагає дослідникам обробки даних, експертам у галузі та зацікавленим сторонам у бізнесі безперебійно розробляти та розгортати рішення штучного інтелекту. Decanter AI надає підприємствам технології машинного навчання світового рівня за допомо...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — це провідна платформа штучного інтелекту для розуміння мови. Його унікальний гібридний підхід до NL поєднує символічне людське розуміння та машинне навчання для перетворення мовних процесів у практичні знання, забезпечуючи розуміння, необхідне для покращення прийняття рішень у всіх орган...
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навча...
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Deci AI
deci.ai
Deci дозволяє глибокому навчанню реалізувати свій справжній потенціал, використовуючи ШІ для створення кращого ШІ. Завдяки наскрізній платформі прискорення глибокого навчання компанії розробники штучного інтелекту можуть створювати, оптимізувати та розгортати швидші та точніші моделі для будь-якого ...
UbiOps
ubiops.com
Перетворіть ваші сценарії локальної аналітики на потужні програми, керовані даними! UbiOps — це простий у використанні рівень розгортання та обслуговування вашого коду обробки даних, штучного інтелекту та машинного навчання. Він перетворює ваші моделі та сценарії Python & R на живі веб-сервіси, що ...
DataCanvas
datacanvas.com
Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) була заснована в 2013 році, зосереджуючись на безперервному розвитку та створенні автоматичної платформи обробки даних, зосереджуючись на забезпеченні повного набору платформи розробки для науковців із обробки даних і практиків штучного інтелекту, а т...
Neo4j
neo4j.com
Neo4j — це система обробки даних і машинного навчання, яка використовує зв’язки у ваших даних для покращення прогнозів. Він підключається до корпоративних екосистем даних, щоб ви могли швидко запускати більше наукових проектів у виробництво. Використовуючи каталог із понад 65 заздалегідь налаштовани...
JADBio
jadbio.com
JADBio дозволяє аналітикам даних про здоров’я та професіоналам у галузі життєдіяльності легко та доступно використовувати науку про дані для пошуку знань, скорочуючи при цьому час і зусилля, поєднуючи надійну наскрізну платформу машинного навчання з великою кількістю можливостей, починаючи від інтел...
Spotfire
spotfire.com
Програмне забезпечення Spotfire®, бізнес-підрозділ Cloud Software Group, надає потужну аналітику самообслуговування для підприємств, які потребують великих даних. Spotfire виходить за рамки простих інформаційних панелей заднього виду, щоб запропонувати єдину платформу візуальної аналітики для дослі...
BigML
bigml.com
BigML пропонує хмарну службу машинного навчання з високим ступенем масштабування, яка проста у використанні, легко інтегрується та миттєво діє. Тепер кожен може застосувати прийняття рішень на основі даних у своїх програмах. BigML працює з малими та великими даними. Машинне навчання можна використо...
Incorta
incorta.com
Платформа доставки відкритих даних Incorta спрощує доступ до даних із кількох складних корпоративних систем, щоб розблокувати повну цінність організаційних даних, роблячи їх доступними для аналізу. За підтримки GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures і Sorenson Capital Incorta дає ...
Rescale
rescale.com
Rescale — це високопродуктивні обчислення, створені для хмари! Ремасштабування дозволяє організаціям досягати наукових та інженерних проривів шляхом усунення складності. Від надзвукових реактивних літаків до персоналізованої медицини, інженери прискорюють нові інноваційні продукти з безпрецедентно...
Hiro
hiro.so
Хіро створює інструменти для розробників, які перетворюють Web3 на Bitcoin. Набір інструментів Хіро розкриває весь потенціал біткойнів за допомогою смарт-контрактів, цифрових активів і децентралізованих програм.
ForePaaS
forepaas.com
ForePaaS (компанія OVHcloud) — це перша наскрізна багатохмарна платформа для створення, розгортання та масштабування додатків і алгоритмів даних виробничого рівня. Ми об’єднуємо Data Engineering, Data Science і Business Intelligence в автоматизоване інтегроване середовище, щоб досягти швидшого окупа...
Exploratory
exploratory.io
Простий користувальницький інтерфейс Exploratory дає змогу будь-кому використовувати Data Science для швидкого вивчення даних, відкриття глибшої інформації та ефективного спілкування.
SAVVI AI
savviai.com
SAVVI AI допомагає компаніям створювати, запускати та керувати програмами AI за лічені хвилини за допомогою нашої запатентованої платформи Practical AI – не потрібні спеціалісти з обробки даних, наявні дані чи спеціальна інфраструктура. Допоможіть своїй організації підвищити ефективність, керовану ...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine (надалі — Engine) — це платформа Data Science and Machine Learning (ML), яка дає змогу кожному, навіть новачкам, створювати високопродуктивні програми ML за лічені хвилини чи години, а не тижні чи місяці – ні. необхідне кодування. Простий у користуванні підключений...
Algforce.ai
ai.algforce.com
AlgForce.ai має на меті стати технологічним партнером ШІ для підприємств. Його продукт, AlgForce Copilot, створює рішення «AIGC+Data Insight». Використовуючи генеративний штучний інтелект і механізми з низьким кодом, він допомагає нетехнічному персоналу на підприємствах надсилати запити до баз дани...
Zerve
zerve.ai
Наука про дані та середовище розробки штучного інтелекту, створене для команд, які займаються розробкою коду. Легко перетворюйте прототипи на програмне забезпечення, готове до розгортання самостійно або для передачі команді інженерів для розгортання.
Snorkel
sumatra.ai
Sumatra — це платформа самообслуговування для інженерів ML для визначення конвеєрів у реальному часі над необробленими даними подій. Підключайте свої потоки подій, оголошуйте свої трансформації та миттєво обслуговуйте функції онлайн і офлайн. Повторне впровадження не потрібне — немає інфраструктури ...