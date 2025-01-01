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Програмне забезпечення для маскування даних
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Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для маскування даних захищає важливі дані організації, маскуючи їх за допомогою випадкових символів або інших даних, щоб вони могли використовуватися організацією, але не сторонніми силами.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.

K2View

K2View

k2view.com

K2View - платформа для управління даними, що забезпечує реальний доступ до даних у підприємствах, підтримуючи їх інтеграцію та безпеку.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.

Nymiz

Nymiz

nymiz.com

Nymiz - програма для анонімізації даних, яка захищає конфіденційну інформацію, забезпечуючи відповідність юридичним вимогам і зберігаючи можливість аналізу.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.

Tonic.ai

Tonic.ai

tonic.ai

Tonic.ai генерує синтетичні дані, зберігаючи конфіденційність, що дозволяє організаціям використовувати дані без ризику витоків особистої інформації.

InfoSum

InfoSum

infosum.com

InfoSum - це платформа для безпечного з'єднання та аналізу даних з різних джерел, забезпечуючи конфіденційність та належне управління даними.

LiveRamp

LiveRamp

liveramp.com

LiveRamp — платформа для співпраці з даними, що допомагає бізнесам об'єднувати дані клієнтів для покращення реклами та персоналізації досвіду.

Satori

Satori

satoricyber.com

Satori – це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає організаціям виявляти та керувати чутливими даними, дотримуючи при цьому вимог безпеки та комплаєнсу.

Original Software

Original Software

originalsoftware.com

Програмне забезпечення для тестування підприємств, що дозволяє автоматизувати тестування в ERP та інших технологіях, знижує ризики помилок.

TrueVault

TrueVault

truevault.com

TrueVault - платформа для управління конфіденційністю даних, що забезпечує захист інформації та дотримання норм, таких як HIPAA, у галузі охорони здоров'я.

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