Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для маскування даних захищає важливі дані організації, маскуючи їх за допомогою випадкових символів або інших даних, щоб вони могли використовуватися організацією, але не сторонніми силами.
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
K2View
k2view.com
K2View - платформа для управління даними, що забезпечує реальний доступ до даних у підприємствах, підтримуючи їх інтеграцію та безпеку.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz - програма для анонімізації даних, яка захищає конфіденційну інформацію, забезпечуючи відповідність юридичним вимогам і зберігаючи можливість аналізу.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai генерує синтетичні дані, зберігаючи конфіденційність, що дозволяє організаціям використовувати дані без ризику витоків особистої інформації.
InfoSum
infosum.com
InfoSum - це платформа для безпечного з'єднання та аналізу даних з різних джерел, забезпечуючи конфіденційність та належне управління даними.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — платформа для співпраці з даними, що допомагає бізнесам об'єднувати дані клієнтів для покращення реклами та персоналізації досвіду.
Satori
satoricyber.com
Satori – це платформа для управління безпекою даних, яка допомагає організаціям виявляти та керувати чутливими даними, дотримуючи при цьому вимог безпеки та комплаєнсу.
Original Software
originalsoftware.com
Програмне забезпечення для тестування підприємств, що дозволяє автоматизувати тестування в ERP та інших технологіях, знижує ризики помилок.
TrueVault
truevault.com
TrueVault - платформа для управління конфіденційністю даних, що забезпечує захист інформації та дотримання норм, таких як HIPAA, у галузі охорони здоров'я.
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