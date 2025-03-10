Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для маскування даних захищає важливі дані організації, маскуючи їх за допомогою випадкових символів або інших даних, щоб вони могли використовуватися організацією, але не сторонніми силами.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
K2View
k2view.com
K2View - платформа для управління даними, що забезпечує реальний доступ до даних у підприємствах, підтримуючи їх інтеграцію та безпеку.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
Nymiz
nymiz.com
Nymiz - програма для анонімізації даних, яка захищає конфіденційну інформацію, забезпечуючи відповідність юридичним вимогам і зберігаючи можливість аналізу.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity – це платформа для захисту даних, що забезпечує шифрування, контроль доступу та моніторинг, допомагаючи організаціям захищати конфіденційну інформацію.
Tonic.ai
tonic.ai
Tonic.ai генерує синтетичні дані, зберігаючи конфіденційність, що дозволяє організаціям використовувати дані без ризику витоків особистої інформації.
InfoSum
infosum.com
InfoSum — це провідна у світі платформа для спільної обробки даних і єдина захищена чиста кімната для даних, що дозволяє компаніям забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами, приділяючи пріоритет конфіденційності клієнтів. InfoSum забезпечує безпечне з’єднання між декількома сторонами, щоб розкрити повний потенціал даних своїх клієнтів без ризику розголошення чи неправомірного використання. InfoSum не лише надає пріоритет конфіденційності споживачів, але й покращує її за допомогою запатентованої технології передачі даних, щоб створити найбільш захищену, найбільш підключену та найдоступнішу мережу спільної обробки даних. InfoSum було засновано в 2016 році з метою об’єднати дані з усього світу, не передаючи їх. Компанія має кілька патентів, які захищають її винахід щодо «непереміщення даних». InfoSum має офіси в США, Великобританії, Європі та Австралії. Компанія готова до подальшого зростання після інвестицій серії B у серпні 2021 року та швидкого розширення клієнтської бази.
LiveRamp
liveramp.com
LiveRamp — це платформа для спільної роботи з даними для найбільш інноваційних компаній світу. LiveRamp, лідер у сфері конфіденційності споживачів, етики даних і базової ідентичності, встановлює новий стандарт для побудови підключеного погляду клієнтів із неперевершеною чіткістю та контекстом, захищаючи бренд і довіру споживачів. LiveRamp забезпечує гнучкість співпраці незалежно від того, де живуть дані, щоб підтримувати різні сценарії спільного використання даних – всередині організацій, між брендами та в глобальній мережі. Сотні глобальних інноваторів – від культових споживчих брендів і технологічних гігантів до банків, роздрібних торговців і лідерів охорони здоров’я – покладаються на LiveRamp, щоб створити постійну цінність бренду та бізнесу шляхом поглиблення залученості та лояльності клієнтів, активації нових партнерств і максимізації цінності першої сторони даних, залишаючись на передньому краї нових вимог до відповідності та конфіденційності. LiveRamp знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, і має офіси по всьому світу.
Satori
satoricyber.com
Satori — це платформа безпеки даних, яка дозволяє групам обробки даних дозволяти своїм користувачам швидко працювати зі своїми даними, дотримуючись вимог безпеки та відповідності. Це, у свою чергу, допомагає компаніям вигравати з даними та швидше ставати готовими до ШІ. Satori постійно виявляє конфіденційні дані у ваших базах даних, озерах і сховищах, відстежує використання даних і динамічно застосовує політики безпеки. Комплексний DSP від Satori керує доступом, дозволами, політикою безпеки та відповідності – усе з однієї консолі. Satori постійно виявляє конфіденційні дані в сховищах даних і динамічно відстежує використання даних, застосовуючи відповідні політики безпеки. Satori дає змогу групам обробки даних масштабувати ефективне використання даних у всій організації, дотримуючись усіх вимог щодо безпеки та відповідності даних.
Original Software
originalsoftware.com
Сотні компаній довіряють нашій корпоративній платформі тестування, яка знижує ризик помилок і невдалих оновлень і економить до 60% часу, витраченого на тестування. Зробіть крок у майбутнє з єдиною потужною платформою для керування, збору та автоматизації тестування в системі ERP і всьому наборі технологій. Локальний, хмарний, спеціальний додаток або зелений екран – він тестує будь-який із них.
TrueVault
truevault.com
TrueVault — це комплексна платформа конфіденційності, яка керує дотриманням законів про конфіденційність даних. Наше програмне забезпечення, створене досвідченими юристами, переводить ваш бізнес від 0 до 100 — і тримає вас там.
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