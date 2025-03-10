Програмне забезпечення для маскування даних - Найпопулярніші застосунки

InfoSum

infosum.com

InfoSum — це провідна у світі платформа для спільної обробки даних і єдина захищена чиста кімната для даних, що дозволяє компаніям забезпечувати кращий досвід роботи з клієнтами, приділяючи пріоритет конфіденційності клієнтів. InfoSum забезпечує безпечне з’єднання між декількома сторонами, щоб розкрити повний потенціал даних своїх клієнтів без ризику розголошення чи неправомірного використання. InfoSum не лише надає пріоритет конфіденційності споживачів, але й покращує її за допомогою запатентованої технології передачі даних, щоб створити найбільш захищену, найбільш підключену та найдоступнішу мережу спільної обробки даних. InfoSum було засновано в 2016 році з метою об’єднати дані з усього світу, не передаючи їх. Компанія має кілька патентів, які захищають її винахід щодо «непереміщення даних». InfoSum має офіси в США, Великобританії, Європі та Австралії. Компанія готова до подальшого зростання після інвестицій серії B у серпні 2021 року та швидкого розширення клієнтської бази.