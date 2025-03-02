Nymiz

nymiz.com

Замініть конфіденційну інформацію на синтетичні дані, токенізацію або зірочки за допомогою Nymiz. Це усуває можливість порушення конфіденційності даних, зберігаючи зручність використання та контекст даних, що робить їх придатними для обміну даними та програм машинного навчання. Платформа забезпечує різні робочі процеси, як оборотні, так і незворотні, включаючи анонімізацію та псевдонімізацію. Він також пропонує такі методи заміни, як токенізація та заміна синтетичних даних для анонімізації або редагування даних, адаптованих до конкретного випадку використання та кінцевих цілей вашої організації. Анонімізація даних на основі ШІ для управління знаннями: -> Nymiz виявляє конфіденційні дані в неструктурованих файлах (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf), а також у структурованих даних (базах даних), і анонімізує або псевдонімізує їх оборотно чи незворотньо. -> Розпізнаючи контекстно-залежні дані, такі як імена, номери телефонів і номери соціального страхування, Nymiz досягає кращих результатів порівняно з інструментами, які не мають можливостей штучного інтелекту. -> Він забезпечує додатковий рівень безпеки на рівні даних. Анонімна або псевдонімізована інформація не має практичної цінності, якщо її викрадено через порушення безпеки або розкрито через помилку людини. -> Nymiz може читати дані 102 мовами, окрім англійської та іспанської. -> Nymiz забезпечує дотримання нормативних вимог щодо конфіденційності та захисту даних для різних фреймворків: GDPR, CCPA, LOGPD тощо. Його команда спеціалізується на розробці індивідуальних рішень для анонімізації даних, які відповідають унікальним вимогам вашої організації. -> Хмарне рішення (SaaS) -> Інтеграція API -> Локальне рішення -> ІТ-консультації та послуги з управління